RB Leipzig im Camp: Charterflieger in der Heimat gelandet

RB-Leipzig-Trainingslager im Liveticker: Das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei.

Von Nico Zeißler

Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

7. Januar, 20.05 Uhr: RB-Charter in Leipzig angekommen

Die Mannschaft ist um 20.03 Uhr nach knapp dreieinhalbstündigem Flug am Airport Leipzig/Halle angekommen - bei etwa 12 Grad weniger als zum Start in Portugal.

7. Januar, 14.50 Uhr: RB Leipzig reist zurück

Mannschaft und Staff sind am Airport von Faro angekommen und besteigen in diesen Minuten die Transavia-Maschine mit der Flugnummer ED3516. Ortszeit 15.30 Uhr ist der Abflug geplant, um 20 Uhr deutscher Zeit ist die Landung am Flughafen Leipzig/Halle vorgesehen.

Mit diesem Airbus A321 fliegt RB Leipzig zurück. © Nico Zeißler

7. Januar, 13.01 Uhr: Minutenlanges Luftanhalten im Hotel-Pool

Dienstagnachmittag ging es für die Profis zu einer zweistündigen Teambuilding-Maßnahme ins Hotel. Es war aber keine Spaßveranstaltung, vielmehr lag der Fokus auf mentaler Leistungsfähigkeit unter Druck. Beim Apnoe-Tauchen wurde unter Leitung des mehrfachen Weltrekordlers Christian Redl und Big-Wave-Surfer Andrew "Cotty" Cotton kontrolliert die Luft angehalten, um die Atmung zu schulen. Dies soll laut Experten in Stresssituationen wie Zweikämpfen, Nachspielzeit oder beim Elfmeterschützen positive Auswirkungen haben. Die besten Entwicklungen zeigten David Raum (von 1:50 auf 2:53 Minuten) und Christoph Baumgartner (von 1:31 auf 2:57).

Teambuilding im Teamhotel. © RB Leipzig

Viele Profis konnten ihre Zeiten toppen. © RB Leipzig

Tauch-Champion wurde Christoph Baumgartner. © RB Leipzig

7. Januar, 10.32 Uhr: (Fast) alle zurück im Mannschaftstraining

Bis auf Johan Bakayoko, der noch immer seine muskulären Beschwerden auskuriert und individuell trainiert, und den teilintegriert arbeitenden Antonio Nusa sind alle Spieler wieder Teil des Mannschaftstrainings. Auch Romulo (Tritt gegen den Knöchel), Peter Gulacsi (Kniebeschwerden) und Ezechiel Banzuzi sind wieder voll belastbar.

7. Januar, 10.20 Uhr: Letzte Einheit in Portugal

Am Mittwochvormittag hat unter Nieselregen die abschließende Einheit im Trainingslager begonnen. Sie dient der direkten Vorbereitung auf das Spiel beim FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch Jürgen Klopp, Mario Gomez, Zsolt Löw und Peter Krawietz schauen sich das Camp-Finale live an.

Ole Werner bittet zur abschließenden Einheit. (Archivbild) © picture point/Sven Sonntag

Auch am letzten Tag dabei: Jürgen Klopp. (Archivbild) © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 21.52 Uhr: Jürgen Klopp hält Rede vor Frauen- und Männerteam

Bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant "Dano's" am portugiesischen Trainingsplatz hat Jürgen Klopp vor dem Leipziger Männerteam und der Frauenmannschaft gesprochen, die am Dienstag ebenfalls eingetroffen ist und im Hotel "Wyndham Grand Algarve" nächtigt. Auch Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer richtete Worte an die beiden Teams. Cool für Conrad Harder: Als einziger Spieler hatte er seine Partnerin an seiner Seite. Emma Jensen kickt beim U20-Team der Roten Bullen und war somit auch am Start.

Hielten die Eröffnungsrede: Jürgen Klopp ... © RB Leipzig

... und Marcel Schäfer. © RB Leipzig

RB Leipzig hatte das komplette Restaurant "Dano's" reserviert. © RB Leipzig

6. Januar, 15.08 Uhr: Eindrücke von Benjamin Henrichs aus dem Trainingslager

6. Januar, 13.45 Uhr: Nicolas Seiwald spricht über die WM mit Österreich

Nicolas Seiwald wird höchstwahrscheinlich mit dabei sein, wenn Österreich am 14. Juni sein erstes WM-Spiel seit 28 Jahren gegen Jordanien bestreitet. Alle exklusiven Statements von Ralf Rangnicks Schützling gibt's im Extra-Artikel Monster-WM mit den Zwergen Curacao, Jordanien und Kap Verde: RB Leipzigs Seiwald findet's gut

Nioclas Seiwald freut sich auf die WM mit Österreich. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 12.53 Uhr: Benjamin Henrichs träumt nach einem Jahr vom Comeback

Am 14. Dezember 2024 hatte sich Benjamin Henrichs die Achillessehne in der rechten Ferse gerissen. Nach einem langen Jahr samt Komplikationen und Rückschritten steht er kurz vor seinem Comeback. Alle Infos dazu in unserem Extra-Artikel Komplikationen nach Verletzung: Henrichs hat "nicht damit gerechnet, dass ich so lang raus bin"

Benjamin Henrichs (28, l.) würde am liebsten schon am Samstag gegen St. Pauli wieder im Kader stehen. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 12.14 Uhr: Daumen hoch bei Peter Gulacsi

Aus Vorsichtsmaßnahmen hatte Peter Gulacsi das Training am Samstag wegen Kniebeschwerden abgebrochen. Diese scheinen wieder ausgeklungen zu sein, am Dienstag absolvierte er gemeinsam mit Maarten Vandevoordt und Nachwuchs-Keeper Elian Hähner ein paar Übungen. Einem Einsatz gegen St. Pauli am Samstag dürfte nichts im Wege stehen.

Peter Gulacsi bestens gelaunt bei der Dienstag-Einheit. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 12.03 Uhr: Romulo im Hotel geblieben

Stürmer Romulo konnte nach seinem am Samstag erhaltenen Tritt von Kosta Nedeljkovic auch heute die Regenerationseinheit nicht absolvieren. Nach TAG24-Informationen hat er individuell im Hotel gearbeitet. Ob ein Einsatz am Samstag gegen St. Pauli möglich ist, ist noch unklar.

Romulo läuft auch drei Tage nach seinem Trainings-Tritt noch nicht rund. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 10.43 Uhr: Yoga-Stunde unter portugiesischer Sonne

Unter Leitung von Performance Managerin Julia C. Woellner hat der Großteil der Profis unter der südportugiesischen Sonne eine Yoga-Session absolviert. Im Zelt wurde neben Johan Bakayoko auch Max Finkgräfe gesondert behandelt und von einem Physio ordentlich durchgeknetet. Eine Blessur hat der Linksverteidiger aber nicht.

Schön synchron führten die Profis die Übungen aus. © picture point/Sven Sonntag

Performance Managerin Julia C. Woellner hat am Dienstag eine Yoga-Session geleitet. © picture point/Sven Sonntag

Wurde von einem Physio behandelt, während der Rest Yoga machte: Max Finkgräfe. © picture point/Sven Sonntag

6. Januar, 8.47 Uhr: Nur eine Einheit, dann Teambuilding

Guten Morgen aus Almancil. Für die Roten Bullen steht nach dem 45-minütigen internen Trainingsspiel am Dienstag eine Regenerationseinheit auf dem Plan, zu der Ole Werner ab 10 Uhr bittet. Der Nachmittag und Abend ist für eine Teambuilding-Maßnahme geblockt. Anschließend wird gemeinsam mit den RB-Frauen diniert, die ebenfalls nach Südportugal gereist sind.