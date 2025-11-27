So will St. Pauli gegen "die beste Mannschaft Europas" bestehen

Hamburg - Gutes oder richtig schlechtes Timing? Nach acht Niederlagen in Folge brennt beim FC St. Pauli der Baum. Ausgerechnet jetzt steht das Auswärtsspiel bei Branchenprimus FC Bayern München an (Samstag/15.30 Uhr).

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (52) weiß, vor was für einer Herausforderung seine Mannschaft am Samstag steht. (Archvifoto) © Christian Charisius/dpa

Die in der Bundesliga noch unbesiegten Münchner seien trotz der 1:3-Pleite beim FC Arsenal in der Champions League aktuell "die beste Mannschaft Europas", urteilte FCSP-Coach Alexander Blessin (52) in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Für die Partie am Samstag bedeute das laut dem Cheftrainer Folgendes: "Wir müssen leiden, brauchen einen guten Tag und Glück. Bayern braucht einen schlechten Tag. Es muss vieles zusammenkommen."

Dass seine Mannschaft der "krasse Außenseiter" sei, könne das Ganze für St. Pauli aber auch einfacher machen, argumentierte der 52-Jährige. "Weil wir nichts zu verlieren haben", wie Blessin ergänzte.

Zudem äußerte der Übungsleiter die leise Hoffnung, dass die Münchner vielleicht noch an der Arsenal-Pleite zu knabbern hätten oder vielleicht sogar mit den Gedanken schon beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Union Berlin (Mittwoch/20.45 Uhr) sein könnten.