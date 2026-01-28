St.-Pauli-Blog: Saliakas Rückkehr in die Startelf - Harte Arbeit zahlt sich aus

Fortsetzung des Artikels laden

17. Januar, 20.19 Uhr: Tomoya Ando feiert sein Pflichtspieldebüt

Nach etwas mehr als einer Stunde war es endlich so weit: Tomoya Ando wurde eingewechselt und gab somit sein Pflichtspieldebüt. Am Ende ärgerte aber auch er sich über die unglückliche 2:3-Niederlage. "Es war eine besondere Atmosphäre und ich freue mich über meinen ersten Einsatz", erklärte er nach der Partie. Leider haben wir das Spiel verloren." Und dann richtete er den Blick bereits nach vorne: "Nächste Woche steht das Derby an. Wir wollen das Spiel gewinnen, egal wie."

Tomoya Ando gab sein Pflichtspieldebüt für die Kiezkicker. © WITTERS

17. Januar, 14.36 Uhr: Eric Smith spricht vor dem Spiel beim BVB

Vor dem Spiel beim BVB äußerte sich Eric Smith (29) am Sky-Mikrofon über die Situation des FC St. Pauli: "Wir müssen in den Spiegel schauen und jeden Tag hart arbeiten, um daraus zu kommen." Hoffnung gibt den Schweden, dass die Kiezkicker in der vergangenen Saison in einer vergleichbaren Situation waren.

Eric Smith © WITTERS

17. Januar, 12.02 Uhr: Harm Osmers pfeift die Partie beim BVB

Ist das ein gutes Omen? Harms Osmers (40) wird das Spiel des FC St. Pauli am Samstag bei Borussia Dortmund leiten. Unter seiner Regie gab es das Duell schon einmal, mit dem besseren Ende für die Kiezkicker. 2022 standen sich beide Vereine im DFB-Pokal-Achtelfinale im menschenleeren Millerntor gegenüber, der damalige Zweitligist setzte sich nach einem Tor von Etienne Amenyido und einem Eigentor von Axel Witsel mit 2:1 durch. Der Ehrentreffer von Erling Haaland war für den BVB zu wenig. Gegen eine Wiederholung hatte beim Kiezklub sicher niemand etwas einzuwenden.

Wie beim Pokalsieg 2021 vom FC St. Pauli über den BVB pfeift Schiedsrichter Harm Osmers (40) auch am Samstag das Duell. © IMAGO / Metelmann

15. Januar, 14.35 Uhr: So ist der Stand bei Jackson Irvine

Der Schock über den erneuten Ausfall von Kapitän Jackson Irvine (32) wog schwer, noch ist unklar, wie es mit dem Australier weitergeht. "Das wird sich in der nächsten Woche oder den nächsten zehn Tagen herausstellen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) am Donnerstag. Er bestätigte auch, dass eine erneute Operation im Raum stehe. Doch zunächst wird bei "fast täglichen" MRT-Untersuchungen vom lädierten Knöchel ein aktueller Stand eingeholt. Zudem werden Gespräche mit dem Operateur geführt. Was am Ende dabei herauskommt, wollte Blessin nicht mutmaßen. "Das ist schwierig für mich als Außenstehenden." Sollte es am Ende erneut zu einem Eingriff kommen, dürfte das wohl das Saisonaus für Irvine bedeuten und damit auch gleichzeitig das WM-Aus. Nach der ersten OP hatte es ein halbes Jahr gedauert, bis der 32-Jährige wieder auf dem Platz stand.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52, r) gab am Donnerstag ein Update zur Verletzung von Jackson Irvine (32). © WITTERS

15. Januar, 8.42 Uhr: Eric Smith mit klarer Forderung an seine Mitspieler

Die späte Niederlage beim VfL Wolfsburg hat bei den Profis des FC St. Pauli Spuren hinterlassen. "Es tut sehr weh, aber wir waren in dieser Saison schon in dieser Situation. Ich will nicht sagen, dass wir es gewohnt sind, aber wir wissen wie es sich anfühlt. Und ehrlicherweise sind wir es Leid", sagte Kapitän Eric Smith (29) nach der Partie. "Es ist nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber wir müssen aus unseren Fehlern lernen", zeigte sich der Schwede genervt. St. Pauli schien in der zweiten Hälfte alles unter Kontrolle zu haben, kassierte dann aber kurz vor Schluss den K.o.. "Wir bekommen gesagt, was wir tun sollen, sind dann aber nicht in der Lage, das umzusetzen", ärgerte er sich weiter. "Wir wissen, dass wir nicht die besten individuellen Spieler in der Liga haben. Da ist es umso wichtiger uns gegenseitig zu helfen - was wir dann aber nicht genug machen."

Kapitän Eric Smith (29) sprach nach dem späten K.o. in Wolfsburg Klartext. © WITTERS

14. Januar, 21.10 Uhr: Sky-Experte Didi Hamann regt sich über Verhalten von Wolfsburg-Trainer auf

Alexander Blessin (52) hatte nach der Niederlage keine große Lust über den von Hauke Wahl (31) verschuldeten Handelfmeter zu sprechen - und schon gar nicht über das Verhalten von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer (43), der vehement den VAR eingefordert hatte. Stattdessen ergriff Sky-Experte Didi Hamann (52) das Wort und ließ kein gutes Haar am VfL-Coach. "Die Reaktion von Daniel Bauer ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die geahndet werden sollte", forderte der Ex-Profi. "Das sind Reaktionen, die wir aus fernen Ländern kennen. Er ist noch nicht sehr lange Cheftrainer in der Bundesliga, aber das sollte er lassen." Letztlich hatte sich Schiedsrichter Frank Willenborg (46) erst nach Aufforderung des VAR die Bilder angeschaut und auf den Punkt gezeigt. Zuvor hatte er eindeutig auf Weiterspielen entschieden.

Sky-Experte Didi Hamann (52, r) ärgerte sich über das Verhalten von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer (43). © Fotomontage: Witters, Sven Hoppe/dpa

14. Januar, 19.58 Uhr: Medizinischer Notfall bei St.-Pauli-Spiel in Wolfsburg

Bedrückende Stille: Ab etwa der 60. Minute herrschte beim Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg Schweigen in der Volkswagen-Arena. Offenbar war es im Stadion zu einem medizinischen Notfall gekommen, woraufhin beide Fanlager ihren Support einstellten. In der 72. Minute brandete kurz Applaus auf, anschließend gingen die Gesänge wieder los. Der Stadionsprecher gab kurz darauf bekannt, dass die betroffene Person versorgt wurde und wieder stabil sei.

Die St.-Pauli-Fans stellten ihren Support während des Spiels in Wolfsburg kurzzeitig ein. © Swen Pförtner/dpa

14. Januar, 17.49 Uhr: Das sagt Eric Smith vor dem Wolfsburg-Spiel

Endlich geht es für den FC St. Pauli wieder los. Für Eric Smith (28), der als Kapitän aufläuft, war die Pause sogar noch ein bisschen länger. "Es fühlt sich sehr lange an, weil ich vor Weihnachten ja auch noch gesperrt war", sagte der Schwede am Sky-Mikro unmittelbar vor der Partie. Aufgrund der nicht ganz so guten Ausgangslage legten die Kiezkicker früh mit der Vorbereitung wieder los. "Wir wollen uns in allen Punkten verbessern", begründete Smith. Verzichten muss St. Pauli auf den verletzten Jackson Irvine (32). "Ein harter Schlag, aber wir versuchen das Beste. Es ist für jedes Team in der Liga schwierig, wenn der Kapitän ausfällt", machte Smith deutlich, der mit drei Punkten ins Fußballjahr 2026 starten will.

Eric Smith (28) sprach vor der Partie in Wolfsburg über den Ausfall von Jackson Irvine (32). © WITTERS

13. Januar, 14.09 Uhr: Jackson Irvine fällt bis auf Weiteres aus

Schlechte Nachrichten von Jackson Irvine (32)! Wie der Verein am Dienstagnachmittag bekannt gab, wird der Australier erneut ausfallen. Beim Kapitän sind Probleme am linken Fuß aufgetreten. Bereits im April des vergangenen Jahres hatte sich der 32-Jährige nach einer knöchernen Stressreaktion einer Operation an diesem Fuß unterzogen. Erst im Oktober hatte er daraufhin sein Comeback gegeben und seine Bedeutung für das Spiel der Kiezkicker unter Beweis gestellt. Nun muss Trainer Alexander Blessin (52) erneut auf den Ausfall reagieren.

Kapitän Jackson Irvine (32) hat erneut Probleme an seinem linken Fuß und wird bis auf Weiteres ausfallen. © WITTERS

13. Januar, 10 Uhr: Frank Willenborg pfeift die Partie beim VfL Wolfsburg

Ist das ein gutes Omen? Frank Willenborg (46) wird am Mittwochabend (18.30 Uhr) die Partie des FC St. Pauli beim VfL Wolfsburg leiten. Für die Kiezkicker ist das eine gute Nachricht. Denn unter der Leitung des Realschullehrers aus Osnabrück konnte St. Pauli zwölf der 22 Partien gewinnen, darunter auch die letzten drei - allesamt in der Aufstiegssaison 2023/24. Sieben Begegnungen gingen hingegen verloren. Generell hat Willenborg mit Bayer Leverkusen nur einen Verein öfter gepfiffen als die Boys in Brown, die aber mehr Siege einfuhren als die Werkself. Mit dem 46-Jährigen an der Pfeife konnte Wolfsburg fünf der acht Spiele erfolgreich bestreiten, die restlichen drei gingen verloren. Assistiert wird Willenborg an der Seite von Robert Wessel (40) und Eric Müller (35). VAR ist Sören Storks (37).

Frank Willenborg (46) wird die Partie des FC St. Pauli beim VfL Wolfsburg leiten. © WITTERS

8. Januar, 18.08 Uhr: Erik Ahlstrand wechselt auf Leihbasis zu Heracles Almelo

Der FC St. Pauli leiht Erik Ahlstrand bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo aus. Darüber hinaus besitzt der aktuell Tabellen-17. der Eredivisie im Sommer eine Kaufoption. Ahlstrand kam bei den Kiezkickern bislang kaum zum Zuge, auch wenn ihm immer wieder gute Fortschritte attestiert worden waren, wie Sportchef Andreas Bornemann (56) bestätigte. Sein Hauptproblem sei die starke Konkurrenz. Insgesamt kam Ahlstrand in zwei Jahren nur auf sechs Kurzeinsätze für die Profis (41 Minuten insgesamt), wusste dafür aber bei der U23 in der Regionalliga Nord zu überzeugen. Nun darf er sich zumindest bis Saisonende auf höherem Niveau beweisen.

Erik Ahlstrand (24) wird den FC St. Pauli verlassen und bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo verliehen. © WITTERS

8. Januar, 13.42 Uhr: FC St. Pauli spielt verschiedene Szenarien durch

Die Prognosen sehen nicht gut aus. Aufgrund der Wetterkapriolen ist derzeit noch unklar, ob das Heimspiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) wie geplant stattfinden kann. Wie der Verein am Donnerstagmittag erklärte, müsse man die Entwicklung der Wetterlage abwarten, um eine Entscheidung treffen zu können. "Alle Verantwortlichen im Verein arbeiten seit Tagen an verschiedenen Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit unterschiedlichen Fachleuten, Behörden, DFL, Dienstleistern und vielen weiteren Beteiligten", teilte ein Sprecher mit. Noch sei unklar, ob das Spiel stattfinden könne.

Der Schneefall und die Unwetterwarnung könnten auch Auswirkungen auf die Partie am Samstag gegen RB Leipzig haben. © WITTERS

8. Januar, 9.08 Uhr: Florian Exner leitet die Partie gegen RB Leipzig

An ihn hat St. Pauli keine guten Erinnerungen! Schiedsrichter Florian Exner (35) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie gegen RB Leipzig leiten. Während die Premiere des gelernten Rechtsanwaltes aus Münster mit einem 3:2-Sieg im damaligen Topspiel gegen Greuther Fürth mündete, gab es nach dem zweiten Einsatz von ihm ordentlich Redebedarf. Exner pfiff in der vergangenen Saison das Gastspiel des VfB Stuttgart am Millerntor, das mit 0:1 verloren ging. Dabei stellte der 35-Jährige zunächst Siebe Van der Heyden (27) vom Platz, in der Nachspielzeit zeigte er Nikola Vasilj (30) binnen weniger Sekunden die Ampelkarte. Der Keeper musste im Anschluss von seinen Mitspielern zurückgehalten werden, sonst wäre er dem Referee wohl an die Gurgel gegangen.

Florian Exner (35, r) wird am Samstag die Partie zwischen St. Pauli und Leipzig leiten. Beim seinem letzten Auftritt am Millerntor stellte er zwei Kiezkicker vom Platz. © Christian Charisius/dpa

5. Januar, 13 Uhr: Erik Ahlstrand steht vor einem Wechsel in die Niederlande

Beim FC St. Pauli kam Erik Ahlstrand (24) bislang kaum zum Zuge, daran dürfte auch der gute Auftritt beim Test gegen Werder Bremen wenig ändern. Zwar zeigte sich Sportchef Andreas Bornemann (54) auf TAG24-Nachfrage zufrieden mit der Entwicklung des Schweden, gab aber auch zu, dass man unter gewissen Umständen einem Wechsel nicht im Wege stehen würde. Und genau dazu scheint es jetzt zu kommen. Wie die schwedische Zeitung Expressen berichtet, soll Ahlstrand kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo stehen. Bislang kam der 24-Jährige bei den Profis nur zu fünf Kurzeinsätzen in der Liga und einem im DFB-Pokal.

Erik Ahlstrand (24) steht vor einem Abschied vom FC St. Pauli. © WITTERS

4. Januar, 18.37 Uhr: FC St. Pauli komplettiert Torwartteam

Der FC St. Pauli hat auf die Verletzung von Simon Spari (23) reagiert und mit Emil Gazdov (22) das Torwartteam komplettiert. Der Keeper wurde vom CF Montréal bis zum Saisonende ausgeliehen, zudem sicherten sich die Kiezkicker eine Kaufoption. "Emil ist sehr dynamisch und explosiv in seinen Bewegungen, zudem strahlt er Ruhe und Souveränität aus. Er antizipiert gut bei langen Bällen und traut sich auch, das Tor für Defensivaktionen zu verlassen. Auch im Aufbauspiel agiert er ruhig und abgeklärt", freute sich Trainer Alexander Blessin (52) über seinen zweiten Winter-Neuzugang. Gazdov, der neben der kanadischen auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde bei den Vancouver Whitecaps ausgebildet und wechselte von dort aus zu Pacific FC. Von Oktober 2020 bis Februar 2022 stand Gazdov im Kasten der U19 des 1. FC Nürnburg ehe er wieder nach Kanada zurückkehrte und sich 2025 Montréal anschloss. Zuletzt war er ein halbes Jahr an Valour FC ausgeliehen. Gazdov selbst sagte zu seinem Wechsel: "Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Die Zeit in Hamburg möchte ich bestmöglich für meine fußballerische Weiterentwicklung nutzen und möglichst viele Erfahrungen bei einem Bundesligateam sammeln."

Der FC St. Pauli hat Emil Gazdov (22) bis zum Saisonende vom CF Montréal ausgeliehen. © FC St. Pauli

4. Januar, 11.42 Uhr: Das müssen Fans zum Werder-Testspiel wissen

Die Entscheidung ist gefallen: Das Testspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) wird vor Zuschauern ausgetragen. Allerdings bietet der Verein den Zuschauern, die aufgrund der Witterungsbedinungen oder anderen Gründen nicht kommen können, eine Alternative an. Diese sollen bis 13.30 Uhr ihr Ticket auf dem offiziellen Zweitmarkt-Portal einstellen, entweder werden sie dann von anderen Fans übernommen oder bekommen eine Erstattung zurück. Auch ein späteres Hineinstellen sei noch möglich. Darüberhinaus denkt der Verein auch über ein Gratisticket für ein anderes Testspiel nach.

Das Testspiel gegen Werder Bremen findet statt. Zuschauern wird die Möglichkeit einer Erstattung bei Nicht-Erscheinen gegeben. © WITTERS

2. Januar, 10.28 Uhr: Andreas Hountondji fällt bis auf Weiteres aus

Bitterer Start ins neue Jahr für Andreas Hountondji (23): Wegen eines Haarrisses am linken Sprunggelenk fällt der Stürmer bis auf Weiteres aus.

Das teilte der FC St. Pauli am Freitagmorgen mit. Der 23-Jährige hatte sich die Verletzung im letzten Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. Dezember zugezogen. Nach der ersten Diagnose vor Weihnachten wurde der Haarriss inzwischen durch zusätzliche osteologische Untersuchungen bestätigt.

Andreas Hountondji (23, Mitte) zog sich die Verletzung im Auswärtsspiel gegen Mainz 05 zu. © WITTERS

29. Dezember, 9.29 Uhr: FC St. Pauli wohl mit Interesse an japanischen U20-Nationalspieler

Der Transfer von Tomoya Ando (26) gilt als sicher, nun hat der FC St. Pauli einen weiteren Japaner ins Visier genommen. Laut dem Portal liga-zwei.de sind zahlreiche Vereine am U20-Nationalspieler Shunsuke Saito interessiert, dazu zählen neben den Kiezkickern unter anderem die SV Elversberg oder der BVB. Favorit soll bislang allerdings Hannover 96. Die Niedersachsen haben einen Kooperationsvertrag mit dem Zweitliga-Meister Mito HollyHock, bei dem Saito unter Vertrag steht. Der Deal ist aber noch nicht durch. Bei den meisten Vereinen wäre er wohl für die U23 vorgesehen. In der abgelaufenen Saison hatte der 20-jährige Mittelfeldspieler mit acht Toren in 27 Spielen großen Anteil am Aufstieg.

Der FC St. Pauli soll einer von zahlreichen Interessenten an Japans U20-Nationalspieler Shunsuke Saito (20) sein. © IMAGO / Photosport

27. Dezember, 14.11 Uhr: St. Pauli vor Verpflichtung von Tomoya Ando

Wird er die erste Verstärkung im Winter-Transferfenster? Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, steht der FC St. Pauli kurz vor der Verpflichtung von Tomoya Ando (26). Der japanische Abwehrspieler von Avispa Fukuoka muss demnach nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen und seinen Vertrag unterschreiben, alles andere sei bereits perfekt. Ando ist Nationalspieler und laut dem Bericht entweder komplett ablösefrei oder für eine sehr geringe Summe für die Kiezkicker zu haben - diese dürften den Neuzugang allerdings erst nach dem offiziellen Start der Transferperiode am 1. Januar verkünden.

Der japanische Nationalspieler Tomoya Ando (26) steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC St. Pauli. © IMAGO/AFLOSPORT

24. Dezember, 15.30 Uhr: St. Pauli startet an Neujahr in die Vorbereitung

Nach dem letzten Treffen am vergangenen Montag genießen die Profis des FC St. Pauli ihre wohlverdiente, wenn auch kurze Weihnachtspause. Denn am Neujahrstag legen die Kiezkicker wieder los. Einen Tag darauf bietet sich bei der einzigen öffentlichen Einheit die Möglichkeit, das Team zu beobachten. Start ist zwischen 11 und 11.30 Uhr. Am 4. Januar (15.30 Uhr) steht schließlich das Testspiel gegen Werder Bremen an, ehe es dann schon wieder in die Vorbereitung auf die Partie gegen RB Leipzig (10. Januar/15.30 Uhr) sechs Tage später geht.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) hat eine kurz, aber knackige Vorbereitung aufgestellt. © WITTERS