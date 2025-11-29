St.-Pauli-Blog: Kiezkicker mit einer Änderung, Afolayan erneut nicht im Kader
Hamburg - Der FC St. Pauli kassierte am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin die achte Saison-Pleite in Folge.
Das ist ein Negativ-Rekord in der Geschichte des Kiezklubs. Die nächste Partie bestreiten die Hamburger nun ausgerechnet in der Allianz Arena gegen Tabellenführer Bayern München.
In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor.
29. November, 14.44 Uhr: St. Pauli mit einer Änderung gegen die Bayern
Diese Mannschaft soll in erster Linie ein Debakel verhindern: Der FC St. Pauli hat rund eine Stunde vor dem Anpfiff gegen die Bayern seine Startelf bekannt gegeben.
Im Vergleich zum Spiel gegen Union Berlin gibt es eine Änderung, Lars Ritzka ersetzt Louis Oppie (Bank). Oladapo Afolayan hat es erneut nicht mal in den Kader geschafft.
Die FCSP-Startelf: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, La. Ritzka, Fujita, Irvine - A. Hountondji, Pereira Lage
27. November, 17.06 Uhr: Kehrt Dapo Afolayan in den Kader zurück?
Was wird aus Oladapo Afolayan (28)? Der Offensivakteur des FC St. Pauli war aus "sportlichen Gründen" zuletzt aus dem Kader geflogen. Kehrt er gegen die Bayern am Samstag zurück?
Auf die entsprechende Frage antwortete Coach Alexander Blessin (52) am Donnerstag vielsagend: Er sehe von jedem Spieler im Team, dass er Gas geben wolle. Bedeutet: Auch der Engländer scheint im Training die richtige Reaktion gezeigt zu haben.
Gleichzeitig kündigte der Trainer aufgrund der guten Personalsituation "harte Entscheidungen" an - zumal es bei den fraglichen Arkadiusz Pyrka (23), Manolis Saliakas (29) und Adam Dzwigala (30) Entwarnung gab, sie stehen zur Verfügung.
27. November, 11.41 Uhr: Nikola Vasilj gesteht Fehler ein - "übernehme Verantwortung"
Eigentlich ist er immer der Retter in der Not: Nikola Vasilj. In den vergangenen Spielen waren ihm dann aber immer mal wieder kleine Fehler passiert. Der St.-Pauli-Torhüter übernimmt dafür Verantwortung.
"Sie sind in einer entscheidenden Phase passiert. Es ist nicht immer leicht, damit umzugehen", gab er zu. Trotzdem wolle er das Passierte abhaken, nach vorne blicken und dem Team helfen aus der Situation nach acht Niederlagen herauszukommen.
"In den letzten beiden Spielen habe ich Fortschritte gesehen. Wir haben genügend Qualität, um aus der Situation rauszukommen. Wenn ich auf die Tabelle schaue, ist alles noch offen. Wir müssen positiv bleiben und weiter daran glauben, das zu erreichen, was wir im Vorjahr geschafft haben."
Er selbst habe so eine Pleite-Serie allerdings noch nicht erlebt. "Die Frage kommt oft, warum wir in den ersten drei Spielen so gut gespielt haben und was dann passiert ist. Im Fußball kannst du nicht alles erklären."
26. November, 16.04 Uhr: St. Pauli muss für Pyro-Vergehen bezahlen
Das tut weh: Der FC St. Pauli ist vom Sportgericht des DFB zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 125.600 Euro verdonnert worden. Verantwortlich sind die Fans.
Diese hatten beim 2:0-Derbysieg gegen den HSV Ende August massiv Pyrotechnik im Volksparkstadion gezündet. Das Sportgericht wertete dies als "unsportliches Verhalten".
Von den 125.000 Euro kann der Verein 41.000 Euro "für eigene sicherheitstechnische oder gewalt-präventive Maßnahmen" benutzen. Nachgewiesen müssen diese Aufwendungen bis 30. Juni 2026.
24. November, 14.47 Uhr: Carlo Boukhalfa trumpft beim FC St. Gallen weiter auf
Es läuft für Carlo Boukhalfa (26)! Der Ex-Kiezkicker hat am Sonntag den FC St. Gallen mit einem verwandelten Elfmeter in der 89. Minute zum 1:0-Heimsieg über den FC Lausanne-Sport geschossen. Damit rangieren die Espen weiterhin auf dem dritten Rang.
Für Boukhalfa war es bereits der sechste Saisontreffer im 13. Spiel, für St. Pauli hatte der 26-Jährige in drei Jahren nur vier Tore erzielt (56 Einsätze).
Ebenfalls erfreulich: Nach seiner Verletzung absolvierte Lukas Daschner (27) seine zweite Partie, er war in der 41. Minute eingewechselt worden.
24. November, 10.08 Uhr: Nach Startelf-Debüt - das sagt Jackson Irvine nach der achten Pleite
Gegen Union Berlin kehrte der lange Zeit verletzte Kapitän erstmals in die Startelf zurück. Doch auch er konnte eine erneute Niederlage der Kiezkicker nicht verhindern.
"Ein unentschieden wäre fair gewesen", analysierte Jackson Irvine sichtlich niedergeschlagen nach der 0:1-Pleite am Sonntag. "Ein bisschen Pech war heute dabei. Es lief einfach nicht für uns. Ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Glaube, vielleicht auch ein bisschen Glück – ein bisschen von allem fehlte uns."
Als das 1:0 für die Gäste fiel, war er zu weit weg vom Torschützen. Rani Khedira stand viel zu frei, als ihm die Kugel über Umwege nach einem Einwurf auf die Füße fiel und anschließend im Tor landete.
Dennoch wolle man sich nun erst recht nicht auf die Vergangenheit konzentrieren, sondern nach vorne schauen, so der Kapitän. "Wir müssen einfach weiter dran glauben, uns gegenseitig pushen. Was passiert ist, ist passiert, und nächste Woche haben wir wieder die Chance, ein Fußballspiel zu gewinnen."
23. November, 16.40 Uhr: Kapitän Jackson Irvine zurück in der Startelf
Die Aufstellungen für die Partie FC St. Pauli gegen Union Berlin sind da. Kapitän Jackson Irvine (32) ist nach langer Verletzungspause erstmals zurück in der Startelf der Kiezkicker.
Aufstellung FC St. Pauli: Vasilj - Mats - Wahl - Sands - Irvine (C) - Smith - Pyrka - Fujita - Oppie - Hountondji - Pereira Lage
Aufstellung Union Berlin: Ronnow - Leite - Doekhi - Kemlein - Burke - Khedira - Ansah - Querfeld - Rothe - Illic - Trimmel (C)
23. November, 14.52 Uhr: Ex-Hamburger darf St. Paulis Flutlichtduell gegen Union pfeifen
Tobias Stieler heißt der Unparteiische, der für den FC St. Pauli so wichtigen Partie am Sonntagabend (17.30 Uhr).
Bislang pfiff der erfahrene Schiedsrichter erst fünf Partien der Kiezkicker (zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen). Das liegt daran, dass der 44-Jährige lange in der Hansestadt gewohnt hat. Anfang des Jahres zog der Jurist allerdings nach Sölden - einen Vorort von Freiburg im Breisgau.
Inzwischen haben sich deshalb seine sogenannten "Ansetzungssperren" verschoben. Nun darf Stieler beide Hamburger Vereine wieder pfeifen, die Partien des Teams von Julian Schuster (40) bleiben ihm nun aber verwehrt. Nach seinem Einsatz im St.-Pauli-Spiel gegen Borussia Dortmund im März wird die heutige Partie die Zweite seit seinem Wegzug sein.
Die Letzte unter seiner Leitung verloren die Boys in Brown mit 0:2.
20. November, 13.40 Uhr: Vasilj trifft mit Bosnien in den WM-Play-offs auf Wales
Nikola Vasilj (29) kehrte mit gemischten Gefühlen von seiner Länderspielreise zurück. Schließlich verpasste er mit Bosnien-Herzegowina durch einen späten Gegentreffer nur knapp die direkte WM-Qualifikation.
Nun bleiben dem Torwart und seinem Team noch zwei Spiele im März. Der erste Gegner im Play-off-Halbfinale lautet Wales. Der Gewinner trifft auf den Sieger der Partie zwischen Italien und Nordirland, wie die Auslosung am Donnerstag ergab.
20. November, 10.50 Uhr: Vasilj und Sinani feiern Ceesay für Doppelpack
Nach und nach trudeln die Nationalspieler des FC St. Pauli wieder im Trainingszentrum an der Kollaustraße ein. Die beste Laune hat dabei eindeutig Abdoulie Ceesay (21), der für Gambia einen Doppelpack erzielte.
Das war auch seinen Teamkollegen nicht verborgen geblieben, wie auf einem Instagram-Video zu sehen ist. Zunächst traf Nikola Vasilj (29) nach einer "Achterbahn der Gefühle" ein und ging direkt auf Ceesay zu. Er freute sich nicht nur für seinen Teamkollegen, sondern sprach ihm auch ein großes Lob für seine Entwicklung aus.
Wenig später kam auch Danel Sinani (28) von seiner Reise zurück und gratulierte Ceesay zu seinen Toren. Der bedankte sich artig, fragte allerdings, warum Sinani nicht auf seinen Anruf reagierte habe. Die Antwort: "Der nervt mich alle fünf Minuten."
19. November, 11.40 Uhr: Irvine führt Australien als Kapitän aufs Feld
Neben Nikola Vasilj, der in der WM-Quali zum Abschluss einen Schock erleben musste, waren auch sechs weitere Kiezkicker im Einsatz.
Für Connor Metcalfe und Jackson Irvine endete der USA-Trip mit einer Enttäuschung. Gegen Kolumbien verloren die Socceroos, die von Irvine als Kapitän aufs Feld geführt wurden, mit 0:3. Beide Profis wurden vorzeitig ausgewechselt.
Karol Mets wurde bei 4:2-Sieg Estlands auf Zypern in der 80. Minute eingewechselt. Ähnlich erging es auch Joel Chima Fujita beim 3:0-Erfolg der Japaner über Bolivien. Er kam erst in der 77. Minute in die Partie.
Abdoulie Ceesay glänzte hingegen beim 2:2 zwischen Gambia und Kuwait mit einem Doppelpack. Es waren im siebten Länderspiel seine Treffer zwei und drei. Andreas Hountondji verlor hingegen mit dem Benin 0:3 gegen Burkina Faso.
19. November, 7 Uhr: Nikola Vasilj verpasst mit Bosnien die direkte WM-Quali
Nikola Vasilj hat mit der bosnischen Nationalmannschaft die direkte Qualifikation für die WM verpasst. In einem dramatischen Gruppenfinale kam der FCSP-Keeper in Österreich nur zu einem 1:1 und muss jetzt in die Play-offs.
Nach der frühen Führung durch Gladbach-Angreifer Haris Tabakovic (12. Minute) hielt Vasilj lange Zeit seinen Kasten sauber, doch in der 77. Minute sorgte Michael Gregoritsch für den viel umjubelten Ausgleich, der Österreich den Gruppensieg sicherte. Bosnien muss nun den Umweg gehen und hoffen, dass es sich im März in den zwei entscheidenden Spielen durchsetzt.
18. November, 8.40 Uhr: Danel Sinani mit Null-Punkte-Quali
Für Danel Sinani und die luxemburgische Nationalmannschaft hat die WM-Quali mit einer Ernüchterung geendet. Auch das letzte Gruppenspiel in Nordirland ging mit 0:1 verloren.
Damit blieb Luxemburg punktlos und belegte abgeschlagen in der Gruppe der DFB-Elf den letzten Platz. Dies spiegelte allerdings nicht die Leistungen des Teams wieder, das sich durchaus den einen oder anderen Zähler für ihre couragierten Auftritte verdient gehabt hätte.
17. November, 12.17 Uhr: Ex-Kiezkicker Andriy Polunin verstirbt während Benefizspiel
Traurige Nachrichten aus der Ukrainer! Der ehemalige Bundesliga-Profi Andriy Polunin ist am Samstag während eines Legendenspiels in seiner Heimat verstorben. Dies gab unter anderem der ukrainische Fußballverband bekannt.
Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte an einem Benefizspiel für Veteranen teilgenommen und war dort plötzlich kollabiert. Trotz ärztlicher Hilfe verstarb er.
Polunin spielte in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und Rot-Weiß Essen. Zuletzt war als Scout für Metalist 1925 Charkiw tätig.
16. November, 13.39 Uhr: Nikola Vasilj tankt Selbstvertrauen bei Länderspiel
Wichtig: Nach zuletzt sehr schwachen Auftritten im St.-Pauli-Trikot konnte Keeper Nikola Vasilj (29) bei der Nationalmannschaft ein wenig Selbstvertrauen tanken. Mit Bosnien-Herzegowina gewann der Schlussmann in der WM-Quali mit 3:1 gegen Rumänien.
Vasilj zeigte einige gute Paraden und darf nun weiter von der WM-Teilnahme träumen: Am Dienstag (20.45 Uhr) steigt das entscheidende Duell gegen Tabellenführer Österreich. Die Playoffs haben die Bosnier schon sicher, ein Sieg wäre jedoch gleichbedeutend mit der direkten Teilnahme.
Abgesehen von Vasilj waren am Samstag auch Jackson Irvine (32) und Connor Metcalfe (26) mit der australischen Nationalmannschaft im Einsatz. Ihr Testspiel gegen Venezuela ging mit 0:1 verloren. Metcalfe spielte 66 Minuten, Irvine kam in der 78. Minute ins Spiel.
15. November, 15.18 Uhr: Oke Göttlich wiedergewählt, Stadionausbau in Planung
Der amtierende Präsident Oke Göttlich wurde mit 93,5 Prozent wiedergewählt.
Gegenkandidaten hatte er keine. 894 der fast 1000 stimmberechtigten Mitglieder votierten für den Präsidenten, der seit 2014 an der Spitze des Clubs steht und nun seine vierte und letztmögliche Amtszeit beginnt.
Neben der Wahl konkretisierte die langfristigen Pläne zur Erweiterung des Millerntor-Stadions. Das Ziel seien 40.000 bis 50.000 Plätze, sagte er.
14. November, 20 Uhr: Danel Sinani gegen Deutschland in der Startelf
Für Danel Sinani dürfte es eines der bisherigen Highlights seiner Karriere sein. Der Kiezkicker trifft mit der Nationalmannschaft Luxemburgs auf Deutschland und steht dabei in der Startelf.
Das Hinspiel hatte er aufgrund einer Gelbsperre noch verpasst.
14. November, 15.05 Uhr: Mets verliert mit Estland, Fujita wird bei Sieg eingewechselt
Für Karol Mets war am Donnerstagabend in Norwegen nichts zu holen. Mit Estland verlor der Abwehrspieler der Kiezkicker mit 1:4 (0:0). Superstar Erling Haaland und Ex-RB-Leipzig-Angreifer Alexander Sørloth trafen kurz nach der Pause jeweils doppelt, immerhin gelang Robi Saarma noch der Ehrentreffer.
Etwas besser lief es für Joel Chima Fujita. Beim 2:0-Testspielerfolg der Japaner über Ghana wurde der Mittelfeldspieler in der 68. Minute eingewechselt.
12. November, 11.46 Uhr: FC St. Pauli testet gegen Werder Bremen in der Winterpause
In der Länderspielpause verzichtet der FC St. Pauli auf ein Testspiel, in der Winterpause sieht das anders aus.
Wie der Verein mitteilte, absolvieren die Kiezkicker am 4. Januar (15.30 Uhr) am Millerntor gegen Werder Bremen eine Art Generalprobe vor dem Start eine Woche später gegen RB Leipzig.
10. November, 16.40 Uhr: Acht St.-Pauli-Spieler auf Länderspielreise
In der anstehenden Länderspielpause sind gleich acht St.-Pauli-Spieler für ihre Nationen im Einsatz. Es stehen sowohl WM-Qualifikationsspiele als auch Testspiele auf dem Programm.
Die Übersicht:
Jackson Irvine und Connor Metcalfe: Testspiele mit Australien gegen Venezuela (15. November, 2 Uhr) und Kolumbien (19. November, 2 Uhr)
Karol Mets: WM-Quali mit Estland gegen Norwegen (13. November, 18 Uhr) und Testspiel gegen Zypern (18. November, 19 Uhr)
Joel Chima Fujita: Testspiele mit Japan gegen Ghana (14. November, 11.20 Uhr) und Bolivien (18. November, 11.15 Uhr)
Abdoulie Ceesay: Testspiel mit Gambia gegen Kuwait (18. November)
Andréas Hountondji: Testspiel mit Benin gegen Burkina Faso (18. November)
Danel Sinani: WM-Quali mit Luxemburg gegen Deutschland (14. November, 20.45 Uhr) und Nordirland (17. November, 20.45 Uhr)
Nikola Vasilj: WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina gegen Rumänien (15. November, 20.45 Uhr) und Österreich (18. November, 20.45 Uhr)
9. November, 14.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Wie üblich sind eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen da. Beide Mannschaften beginnen mit folgender Elf:
SC Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Manzambi, Beste, Y. Suzuki, Grifo - Adamu
FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Metcalfe - Kaars, Pereira Lage
Bei den Kiezkickern rücken Pyrka, Metcalfe und Kaars für Saliakas (Adduktorenverletzung), Sinani und Afolayan (beide Bank) in die Startelf.
8. November, 14.15 Uhr: Diese Spieler fehlen gegen Freiburg
Der FC St. Pauli hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag mit personellen Problemen zu kämpfen. Neben David Nemeth wird auch weiterhin Adam Dzwigala ausfallen. "Er hat muskuläre Probleme in der seitlichen Bauchmuskelverletzung. Es war am Anfang schmerzhaft, aber er kann sich jetzt wieder bewegen. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht abzusehen", erklärte Trainer Alexander Blessin.
Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter Manolis Saliakas, der ein paar Probleme gehabt hat. "Wir müssen nochmal schauen, wie es bei ihm aussieht."
Gut hingegen läuft der Prozess bei Ricky-Jade Jones, der sein Programm abgespult hat. "Wir wollen ihm aber die Länderspielpause nochmal geben. Ich bin guter Dinge, dass er spätestens nach der Länderspielpause zur Verfügung steht", so Blessin.
6. November, 17.28 Uhr: Millentor-Stadion gehört nun den Mitgliedern
Die Genossenschaft des FC St. Pauli hat die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernommen. Das teilten die Kiezkicker am Donnerstag mit.
Dadurch besitzen die Mitglieder nun offiziell die Arena. Der Verein sprach in einer Mitteilung von einem "historischen Moment".
Der Verein könne nun aus eigenen Kräften wichtige Investitionen voranbringen, wie den Ausbau des Leistungszentrums an der Kollaustraße, verdeutlichte Wilken Engelbracht, kaufmännischer Geschäftsleiter des Vereins.
5. November, 15.13 Uhr: DFL terminiert Spieltage 13 bis 19 inklusive Stadtderby
St.-Pauli-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga-Spieltage 13 bis 19 zeitgenau terminiert, darunter das Stadtderby-Rückspiel gegen den HSV im Januar.
Die Spiele in der Übersicht:
- Samstag, 6. Dezember, 15.30 Uhr: Köln - St. Pauli
- Samstag, 13. Dezember, 15.30 Uhr: St. Pauli - Heidenheim
- Sonntag, 21. Dezember, 15.30 Uhr: Mainz - St. Pauli
- Samstag, 10. Januar, 15.30 Uhr: St. Pauli - Leipzig
- Mittwoch, 14. Januar, 18.30 Uhr: Wolfsburg - St. Pauli
- Samstag, 17. Januar, 15.30 Uhr: Dortmund - St. Pauli
- Freitag, 23. Januar, 20.30 Uhr: St. Pauli - HSV
4. November, 11.04 Uhr: Ex-Trainer Hürzeler heiß auf Vasilj
In der vergangenen Saison gehörte Nikola Vasilj zu den besten Torhütern der Bundesliga, und auch in der aktuellen Spielzeit überzeugt er trotz einiger Patzer.
Kein Wunder, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Laut SportBild sollen die beiden Premier-League-Vereine FC Brentford und Brighton&Hove Albion, wo Ex-Trainer Fabian Hürzeler an der Seitenlinie steht, Vasilj derzeit scouten.
Sein Vertrag soll noch bis zum kommenden Sommer laufen, sein Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro.
3. November, 14.48 Uhr: Adam Dzwigala fällt mehrere Wochen aus
Bittere Nachricht für die Kiezkicker: Abwehrspieler Adam Dzwigala fällt mit einer Bauchmuskelverletzung mehrere Wochen aus. Bereits am Samstag hatte der Pole bei der Niederlage gegen Gladbach im Kader gefehlt.
Wann Dzwigala wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar. Gegen den SC Freiburg am Sonntag fehlt er definitiv, ob er nach der Länderspielpause schon gegen Union Berlin wieder mit von der Partie sein kann, ist fraglich.
2. November, 21.20 Uhr: Halbautomatische Abseitstechnologie liefert falsches Ergebnis
Bei der 0:4-Niederlage gegen Gladbach hat nicht nur der FC St. Pauli versagt, sondern auch die halbautomatische Abseitstechnologie am Millerntor. Beim 0:1 durch Haris Tabakovic (15.) lieferte sie ein falsches Ergebnis.
"Selbstverständlich ist das ein Ärgernis, weil man bezahlt ja, um etwas zu bekommen", sagte St. Paulis Präsident Oke Göttlich dem Pay-TV-Sender Sky. "Wenn man das nicht bekommt, dann muss man ja zumindest mal die Frage stellen dürfen, ob man das Geld dann vielleicht irgendwann wieder zurückbekommt."
Es war bereits zum dritten Mal in dieser Saison der Fall, dass die Technik nicht funktionierte. "Bei der Überprüfung der Abseitsentscheidung in der 15. Minute hat die halbautomatische Abseitstechnologie leider ein falsches Ergebnis geliefert, weil eine Abseitslinie am falschen Abwehrspieler gezogen wurde", erklärte der DFB.
Festgestellt wurde dies vom Videoassistenten beim obligatorischen Plausibilitätscheck, der dann selbst die Linie zog. "Ich bin gespannt, welche Argumente die Schiedsrichter GmbH, die wir ja auch mit sehr viel mehr Geld ausgestattet haben in dieser Saison, findet, woran es liegt", sagte Göttlich.
Sky-Experte Dietmar Hamann sprach sogar von „Wettbewerbsverzerrung“, wenn die Abseitstechnik am Wochenende in acht Stadien funktioniere, in einem jedoch nicht. Und das in dieser Saison bislang permanent.
2. November, 18.45 Uhr: Das sagt Andreas Bornemann zum DFB-Pokal-Los
Gerade erst standen sich St. Pauli und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gegenüber, Anfang Dezember treffen sie erneut aufeinander. Das ergab die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals am Sonntag.
Sportchef Andreas Bornemann sagte dazu: "Der Pokal ist ein großartiger Wettbewerb, in dem wir natürlich versuchen werden, ins Viertelfinale einzuziehen – auch wenn unser absoluter Fokus derzeit auf der Liga liegt."
Trainer Alexander Blessin freut sich bereits auf die Revanche: "Auswärts bei Gladbach, das ist eine große Herausforderung. Wir hätten natürlich lieber am Millerntor gespielt, aber wir werden alles geben, um im Pokal erneut Revanche für eine Niederlage in der Liga zu nehmen."
Gespielt wird am 2. und 3. Dezember. Die Paarungen werden noch zeitgenau terminiert.
2. November, 14.10 Uhr: Alexander Blessin steht nicht zur Diskussion
Das 0:4-Debakel gegen Gladbach hinterließ beim FC St. Pauli einige Fragen. Trainer Alexander Blessin forderte schonungslose Aufklärung.
Er selbst will und muss sich hinterfragen, steht aber nicht zur Diskussion. "Der Cheftrainer gehört da nicht dazu", erklärte Präsident Oke Göttlich am ZDF-Mikro. Wäre er nicht darauf angesprochen worden, "hätte ich nicht eine Sekunde über diese Frage nachgedacht".
Vielmehr könne er die Niederlagenserie gut einordnen, das könne dem FC St. Pauli eben passieren. "Trotzdem tut die Niederlage weh und auch die Art und Weise, weil wir wissen wir brauchen die völlige Energie und eine völlige Energieleistung, um in dieser Liga bestehen zu können und das müssen wir schnellstmöglich wieder umsetzen", so Göttlich.
1. November, 14.40 Uhr: Die Aufstellung ist da
Eine Stunde vor Spielbeginn liegen die Aufstellungen vor. So gehen beide Teams ins Kellerduell:
FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie - Pereira Lage, Afolayan, Sinani
Borussia M'Gladbach: Nicolas - Sander, Elvedi, Diks - Scally, Reitz, Engelhardt, Ullrich, Honorat, Neuhaus - Tabakovic
31. Oktober, 18.10 Uhr: Robert Hartmann pfeift das Krisenduell am Millerntor
Schiedsrichter Robert Hartmann wird am Samstag die Partie zwischen dem FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach leiten.
Die Kiezkicker haben unter dem Diplom-Betriebswirt eine negative Bilanz. Von 16 Partien konnten sie nur vier gewinnen. In der vergangenen Saison pfiff Hartmann drei Begegnungen der Hamburger, es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage.
29. Oktober, 15.10 Uhr: Pokalsieg kann "Dosenöffner" sein
Der heißt ersehnte Sieg am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals kann ein "Dosenöffner" sein - auch für die kommenden Liga-Spiele, ist Cheftrainer Alexander Blessin überzeugt.
"Klar, das gibt uns jetzt nicht die Garantie, dass wir die nächsten Spiele mit Sicherheit wieder Punkte holen. Aber ich glaube, in der Summe ist das jetzt ein richtiger Schub in die richtige Richtung."
Fünf Niederlagen in Folge mit seiner Mannschaft durchzustehen, sei in diesem Ausmaß schließlich auch neu für den 52-Jährigen. Der dramatische Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale helfe jetzt schlichtweg wenigstens "wieder ein bisschen befreiter atmen zu können."
Im besten Fall könnte dieser Boost an Selbstvertrauen in der kommenden Heimpartie gegen den aktuell Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach (Samstag 15.30 Uhr/Sky) dann vielleicht sogar die Niederlagenserie der Kiezelf endlich beenden.
28. Oktober, 19.55 Uhr: Die Aufstellungen
Mit der folgenden Aufstellungen bestreiten die Teams die zweite Runde des DFB-Pokals am Millerntor:
FC St. Pauli: Voll, Mets, Wahl, Sands, Smith, Pyrka, Fujita, Afolayan, Oppie, Metcalfe, Hountondji
TSG Hoffenheim: Baumann, Hranac, Prömel, Avdullahu, Asllani, Bernado, Lemperle, Hajdari, Prass, Kramaric, Touré
28. Oktober, 14.45 Uhr: Blessin will "den Karren aus dem Dreck ziehen"
Um 20.45 Uhr ist es so weit und die Kiezkicker treffen zum zweiten Mal in zwei Wochen auf die TSG Hoffenheim. Dieses Mal allerdings im K.O.-Spiel der zweiten Runde des DFB-Pokals.
Cheftrainer Alexander Blessin (52) nimmt eine ganz spezielle Veränderung im Personal vor. Ben Voll (23) wird statt Nikola Vasilj (29) zwischen den Pfosten stehen und die Schüsse der Kraichgauer abwehren.
Dass das aber nichts an der Nummer eins im Tor ändert, erklärte er in der Pressekonferenz vor der Partie.
"Ben hat super trainiert. Er wird spielen und seine Chance bekommen", betonte der 52-Jährige. "Niko ist einer der besten Torhüter in der Bundesliga, er hat uns schon oft in Spielen gehalten. [...] Ich habe gestern mit Niko gesprochen, ob er mal einen freien Tag braucht, weil er zuletzt viel unterwegs war. Er will bei der Mannschaft sein und will Ben unterstützen. Das zeigt seinen Charakter. Die Unterstützung im Torwartteam ist überragend."
Ansonsten stehe jeder Spieler außer des langzeitverletzten David Nemeth (24) zur Verfügung, so Blessin. Ein Grund mehr, die Hoffnung, endlich ein Erfolgserlebnis zu kreieren, nicht aufzugeben. "Wir müssen wieder diese Einheit finden. Die Jungs ziehen weiter mit, sie sind gewillt und klar in der Birne. Deshalb habe ich vollstes Vertrauen, dass wir den Karren aus dem Dreck ziehen."
TAG24-Tipp:
Auch TAG24 glaubt, dass die Kiezkicker die Schnauze voll haben, frustriert vom Platz zu gehen. Da ein Pokalspiel bekanntermaßen einen anderen Charakter hat, als ein Liga-Spiel, nutzt die Blessin-Elf die Chance, um der TSG zu zeigen, was wirklich in der Mannschaft steckt. Unsere Sportreporterin schätzt einen 2:1 Sieg für die Hamburger.
20. Oktober, 16.25 Uhr: Vorne läufts schon länger nicht, hinten nun auch nicht mehr?
In der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim verlieren die Kiezkicker mit 0:3. Unter anderem, weil die Defensive der Hamburger nicht stabil genug war. Läuft es plötzlich weder vorne noch hinten?
"Seit ich aus dem Nationalteam zurück bin, sprechen wir über die defensive Stabilität und jetzt kassieren wir heute drei Tore - das ist offensichtlich zu viel", zeigte sich Keeper Nikola Vasilj (29) genervt nach dem Spiel. Dass Hauke Wahl der Elf fehlte, dürfe dabei keine Ausrede sein.
Wenn es vorne nicht richtig läuft und man hinten inzwischen auch nicht mehr stabil ist, wird es eng, kritisierte auch Louis Oppie (23). "Wir müssen wieder mehr investieren und alles dafür geben, das eigene Tor zu verteidigen. Erstmal schauen, dass wieder die Basics stimmen."
"Wir müssen die richtige Trainingsmentalität an den Tag legen, wir müssen die Intensität wieder steigern. Und das schleunigst", forderte auch Trainer Blessin nach der Partie gegen die auswärtsstarken Kraichgauer mit Blick auf den Auswärtskracher kommende Woche bei Eintracht Frankfurt.
19. Oktober, 16.56 Uhr: Die Aufstellungen sind da
Mit der folgenden Start-Elf treffen die beiden Teams um 17.30 Uhr aufeinander:
FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Smith, La. Ritzka - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Kaars, Pereira Lage
TSG Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo - Burger, Avdullahu, Kramaric, Touré - Lemperle, Asllani
19. Oktober, 15.30 Uhr: Bisher nur Punkte in Hamburg
Dass sich die Kiezkicker in der Hansestadt pudelwohl fühlen, zeigt ein Blick auf die vergangenen Spieltage. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin konnte bislang lediglich in Hamburg punkten. Auswärts blieben die Braun-Weißen bis dato tor- sowie punktlos.
Von sieben Zählern in bislang sechs Spieltagen holten die Hamburger vier Punkte am Millerntor und drei im Volkspark beim Stadtrivalen. Mit einem Sieg im heutigen Sonntagsduell gegen Hoffenheim würden die Kiezkicker nicht nur ganz spezielles Hamburg-Punktekonto aufstocken, sondern auch tabellarisch wieder am HSV vorbeiziehen.
Die Statistik spricht jedenfalls klar für die Hamburger. In sechs Spielen mussten die Kraichgauer drei Niederlagen einstecken. Zwei Begegnungen endeten in einem Unentschieden, nur einmal gewann die TSG.
Angepfiffen wir das insgesamt siebte Aufeinandertreffen beider Teams um 17.30 Uhr von Schiedsrichter Sven Jablonski (35).
Der TAG24-Tipp:
Das Spiel gegen die Mannschaft von Christian Ilzer wird eine enge Partie für St. Pauli. Mit dem tobenden Millerntor im Rücken belohnt sie die Kiez-Elf aber mit einem knappen Dreier und gewinnt zu Hause mit 2:1.
17. Oktober, 18 Uhr: Personalsituation gegen Hoffenheim
Hauke Wahl konnte länger nicht mittrainieren und könne auch am Sonntag wahrscheinlich nicht auf dem Platz stehen, gab Alexander Blessin bei der Pressekonferenz am Freitag bekannt. "Er fühlt sich noch geschwächt, müssen gucken, wie er die Nacht verbringt".
Bei Jackson Irvine hingegen stehe einem Einsatz prinzipiell nichts im Weg. Der Australier hatte zuletzt wieder voll trainiert. Dass Karol Mets für Estland unabgesprochen 90 Minuten auf dem Rasen stand, stößt dem Kiezcoach zwar etwas auf, der Abwehrspieler fühle sich aber dennoch "super" und sei heiß auf die Partie.
Joel Chima Fujita schiebe Natio-Frust, sei aber gewillt dafür seine Emotionen am Sonntagabend rauszulassen. Auch Benin-Nationalspieler Andreas Hountondji sei komplett einsatzfähig gegen Hoffenheim.
David Nemeth falle selbstverständlich weiterhin aus, könne inzwischen aber bereits die Krücken weglassen. "Jetzt gehts darum, am Comeback zu arbeiten, dauert aber noch einen Ticken", so Blessin.
14. Oktober, 20.22 Uhr: 4:0-Klatsche für Hountondji mit Benin, Mets holt Remis
Herbe Klatsche für St.-Pauli Stürmer Andreas Hountondji. Der 23-Jährige hat mit der Nationalelf von Benin die Teilnahme an der WM 2026 am 10. Spieltag verpasst der Qualifikation.
Der hohe 4:0-Sieg durch Gegner Nigeria, sowie der Parrallel-Sieg von Gruppensieger Südafrika verhindern die Reise in die USA im kommenden Jahr.
Der Kiezkicker stand bis zu seiner Auswechslung in der 56. Minute auf dem Platz. Auch er konnte am Mittwoch für sein Team offenbar nichts mehr ausrichten.
In der Europa-Qualifikation spielte Karol Mets zeitgleich mit Estland unentschieden (1:1) gegen die Republik Moldau. Das Nationalteam um den 32-jährigen Kiezkicker stagniert dadurch weiterhin auf dem vierten Platz seiner Gruppe und verpasst mit großer Wahrscheinlich ebenso die Fahrt zur Weltmeisterschaft.
14. Oktober, 10.55 Uhr: Sinani und Luxemburg verlieren gegen die Slowakei
Nach dem verpassten Duell mit der DFB-Elf ist Danel Sinani ins luxemburgische Nationalteam zurückgekehrt. Gegen die Slowakei stand der Zehner in der Startelf und spielte 90 Minuten durch.
Die 0:2-Niederlage konnte der Kiezkicker aber nicht verhindern und war somit keine Hilfe für die DFB-Elf. Für Luxemburg war es die vierte Pleite im vierten Gruppenspiel.
12. Oktober, 8.12 Uhr: Karol Mets verliert mit Estland gegen Italien
Auf diesen Moment hatte Karol Mets lange hingearbeitet. Der Abwehrspieler hat am Samstagabend nach elf Monaten Verletzungspause sein Comeback gegeben.
Bei der 1:3-Niederlage von Estland gegen Italien wurde der Kiezkicker beim Stand von 0:2 in der 62. Minute eingewechselt.
11. Oktober, 15 Uhr: Metcalfe siegt, Sands schaut nur zu
Vor dem direkten Duell zwischen Connor Metcalfe und James Sands mit ihren Nationalteams, testeten Australien und die USA vorab gegen einen anderen Gegner.
Die Socceroos, bei denen Metcalfe in der Startelf stand und 83 Minuten spielte, siegte trotz deutlicher Unterlegenheit gegen Kanada mit 1:0.
Sands hingegen verfolgte das 1:1 zwischen den USA und Ecuador von der Bank aus. Vielleicht kommt der Mittelfeldspieler dann im Duell der Kiezkicker zu seinem Debüt für die Nationalelf.
11. Oktober, 12.49 Uhr: Simon Makienok ist zum ersten Mal Vater geworden
Tolle Nachrichten aus Dänemark! Der ehemalige Kiezkicker Simon Makienok ist zum ersten Mal Vater geworden. Dies teilte der Däne am Samstag auf seinem Instagram-Kanal.
Demnach sind er und seine Partnerin Ida-Sophia bereits am 6. Oktober Eltern eines Sohnes, der den Namen Sixten trägt, geworden.
10. Oktober, 20.10 Uhr: Andréas Hountondji fehlt nur noch ein Sieg zur WM-Qualifikation
Der Traum von Andréas Hountindji ist zum Greifen nahe. Mit Benin gewann der Angreifer, der 80 Minuten auf dem Platz stand, das vorletzte Gruppenspiel in Ruanda mit 1:0 und verteidigte damit den Spitzenplatz in seiner Gruppe vor Südafrika, das überraschend nur 0:0 bei Simbadwe spielte.
Somit könnte dem Team vom deutschen Trainer Gernot Rohr im letzten Spiel bei Nigeria bereits ein Punkt zur WM-Teilnahme reichen. Allerdings könnten die "Super Eagles" mit einem Sieg selbst noch am Benin vorbeiziehen.
Weniger Freude hatte Abdoulie Ceesay, der die 3:4-Niederlage von Gambia gegen Gabun von der Bank aus verfolgen musste.
Immerhin fünf Minuten auf dem Platz stand Joel Chima Fujita beim 2:2-Unentschieden von Japan gegen Paraguay. So erlebte er den Last-Minute-Ausgleich seines Teams noch auf dem Rasen mit.
10. Oktober, 14.35 Uhr: Vasilj kassiert Last-Minute-Ausgleich, Pyrka feiert A-Nationalelf-Debüt
Nikola Vasilj hat mit Bosnien-Herzegowina einen Rückschlag in der WM-Qualifikation erlitten. Gegen Zypern kassierte der Torwart in der Nachspielzeit per Elfmeter den späten 2:2-Ausgleich. Dabei hatte das Team nach 36 Minuten bereits mit 2:0 gefürt.
Durch das Remis zog Österreich, das 10:0 gegen Malta gewann, vorbei und führt nun mit zwei Zählern und einem Spiel weniger die Gruppe H vor Bosnien-Herzegowina an.
Freude herrschte hingegen bei Arkadiusz Pyrka. Der Rechtsverteidiger feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Beim 1:0-Sieg über Neuseeland wurde er in der 73. Minute eingewechselt.
8. Oktober, 17.49 Uhr: St. Pauli mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet
Auszeichnung für den FC St. Pauli: Der Kiezklub ist in der Branche Sportwirtschaft mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis geehrt worden. Das gab der FCSP am Mittwoch bekannt.
"Die Fachjury zeichnete den Verein als Vorreiter der nachhaltigen Transformation aus – für seinen umfassenden, verbindlichen und strukturell verankerten Ansatz, Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Vereins zu leben", hieß es in einer Mitteilung.
In den Bereichen Merchandising und Catering setzt der Verein größtenteils auf Bio-Qualität. Darüber hinaus würdigte die Jury die Arbeit des Klubs in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit sowie das soziale Engagement im Stadtteil.
6. Oktober, 16.20 Uhr: Turid Knaak mit positiver Statistik über Kiezkicker
Die ehemalige Nationalspielerin Turid Knaak war zu Gast in Tommi Schmitts Podcast "Copa TS" und brachte dort interessante Statistiken zum Vorschein.
Mehrere Clubs des deutschen Oberhauses seien laut Zahlen eigentlich besser, als es der Tabellenplatz derzeit hergeben würde. Darunter allen voran der FC St. Pauli.
Spielerisch seien die Kiezkicker, die seit dem vergangenen Bundesliga-Wochenende nun auf Platz zehn der Tabelle stehen, "eines der besten Teams datenseitig der Liga", so die Expertin, die ebenfalls die These von Fußball-Kollege Christoph Kramer - die Kiezkicker werden bis zum Ende um Europa mitspielen - unterschreiben würde.
"Die spielen unfassbar guten Fußball. Wenn sie jetzt die Dinger noch machen und bisschen mehr Torchancen herausspielen, kann das schon eine sehr gute Saison werden - zumindest von der Spielanlage her", betonte Knaak.
6. Oktober, 15.25 Uhr: Neun Kiezkicker für Nationalmannschaften im Einsatz
Wie so üblich wollte St. Pauli in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel absolvieren, doch aufgrund der zahlreichen Nationalspieler und angeschlagenen Profis wurde der Test gegen Hannover 96 abgesagt, wie Trainer Alexander Blessin bestätigte. Stattdessen will er drei "knackige Einheiten" an der Kollaustraße abhalten.
Verzichten muss er dabei auf folgende Nationalspieler:
- Nikola Vasilj: WM-Quali mit Bosnien-Herzegowina auf Zypern (9. Oktober, 20.45 Uhr) und ein Testspiel auf Malta (12. Oktober, 19 Uhr),
- Karol Mets: WM-Quali mit Estland gegen Italien (11. Oktober, 20.45 Uhr) und Moldawien (14. Oktober, 18 Uhr),
- James Sands: Testspiele mit der USA gegen Ecuador (11. Oktober, 2.30 Uhr) und Australien (15. Oktober, 3 Uhr),
- Joel Chima Fujita: Testspiele mit Japan gegen Paraguay (10. Oktober, 12.20 Uhr) und Brasilien (14. Oktober, 12.30 Uhr),
- Danel Sinani: WM-Quali mit Luxemburg in der Slowakei (13. Oktober, 20.45 Uhr) - gegen Deutschland am 10. Oktober fehlt er gelbgesperrt,
- Abdoulie Ceesay: WM-Quali mit Gambia gegen Gabun (10. Oktober, 15 Uhr) und auf den Seychellen (14. Oktober, 15 Uhr),
- Arkadiusz Pyrka: Testspiel mit Polen gegen Neuseeland (9. Oktober, 20.45 Uhr) und WM-Quali in Litauen (12. Oktober, 20.45 Uhr),
- Connor Metcalfe: Testspiele mit Australien in Kanada (11. Oktober, 1.30 Uhr) und in den USA (15. Oktober, 3 Uhr),
- Andréas Hountondji: WM-Quali mit Benin in Ruanda (10. Oktober, 18 Uhr) und in Nigeria (14. Oktober, 18 Uhr).
5. Oktober, 16 Uhr: Alexander Blessin muss sich nach Spielende zusammenreißen
Der Frust nach der unnötige Niederlage in Bremen war bei St. Pauli groß. Gleiches galt auch für den Ärger über die vierminütige Nachspielzeit, die nach Ansicht der Kiezkicker hätte deutlich länger ausfallen müssen.
Bereits bei der Anzeige durch den Vierten Offiziellen zeigte Sportchef Andreas Bornemann seinen Unmut darüber. Auch nach dem Spiel war der Ärger groß. "Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage", erklärte Trainer Alexander Blessin. "Mir fehlt da so ein bisschen eine einheitliche Regelung."
Mal seien es zehn Minuten, wo man gar nicht verstehe, wofür, dann seien es nur vier Minuten, wie am Samstag in Bremen, die viel zu kurz erschienen. "Da kommt wieder eine schöne Aufteilung vom DFB, wie das zustande gekommen ist. Das nächste Mal komme ich dann vielleicht auch mit dem Rechenschieber", kündigte er an.
Hauke Wahl äußerte ebenfalls sein Unverständnis. "Ich verstehe das ehrlich nicht. Ich habe kurz mit dem Schiedsrichter (Sören Storks, Anm. d. Red.) gesprochen. Er sagt zu mir, da gibt es diese automatische Zeit. Die war sogar drunter. Das kann ich nicht verstehen."
Und tatsächlich schien die Nachspielzeit mit vier Minuten viel zu kurz bemessen. "Zweimal mussten Leute verletzt behandelt werden und ich glaube, das auch deutlich länger als vier Minuten. Das verstehe ich nicht. Der Schiedsrichter konnte es mir leider Gottes auch nicht so ganz erklären. Ich kann das nicht verstehen", erklärte Wahl.
5. Oktober, 12.15 Uhr: Darum fehlte Andréas Hountondji in Bremen
Bei der 0:1-Niederlage in Bremen fehlte ein Kiezkicker völlig überraschend auf dem Spielberichtsbogen: Andréas Hountondji. Wie Trainer Alexander Blessin erklärte, hatte der Stürmer schon unter der Woche Probleme mit dem Knie gehabt.
"Es wurde punktiert. Die Flüssigkeit im Knie ist jetzt aber nicht so schlimm", erklärte er im Anschluss das Fehlen seines Torjägers. Am Sonntag ist noch einmal eine weitere Untersuchung geplant.
Auch dann wird entschieden, ob Hountondji zur Nationalmannschaft des Benin reist. "Die spielen erst am Freitag, es ist von daher auch eine lange Woche für ihn", zeigte sich Blessin zuversichtlich, dass es sich nicht um eine schwerwiegendere Verletzung handelt.
4. Oktober, 20.22 Uhr: Blessin lässt Afolayan aus disziplinarischen Gründen außen vor
Sportlich hätte Oladapo Afolayan St. Pauli am Samstag bei der Niederlage durchaus helfen können, hätte er sich zuvor nicht erneut selbst im Wege gestanden.
"Es hatte disziplinarische Gründe", erklärte Alexander Blessin, weswegen die Offensivkraft beim Warmmachen außen vor geblieben war. Der Trainer wirkte auf Nachfrage fast schon ratlos. "Was soll ich machen?"
Afolayan war wohl zu einem Treffen nicht pünktlich erschienen. "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben", so Blessin. Um was für eine Art von Meeting es sich handelte, sagte er aber nicht.
3. Oktober, 18.25 Uhr: Karol Mets wieder für die Nationalelf nominiert
Seit fast einem Jahr fehlt Karol Mets dem FC St. Pauli mit hartnäckigen Problemen an der Patellasehne. Am vergangenen Spieltag stand er gegen Bayer Leverkusen erstmals wieder im Kader, auch wenn er nicht zum Einsatz kam.
Auch ganz ohne Spielpraxis wurde er allerdings für die Nationalmannschaft Estlands nominiert. "Wir haben mit ihm gesprochen", erklärte Trainer Alexander Blessin, der noch keine Angaben machen wollte, ob man dem Verband Vorgaben zur Einsatzzeit gebe.
"Es kommt darauf an, ob er am Wochenende zum Einsatz kommt oder nicht. Davon hängt auch der weitere Verlauf ab", sagte er weiter. "Ich hätte es gerne, dass er vor dem ersten Spiel gegen Italien schon ein paar Minuten bekommen hat." Ob dies bei den Profis sei oder in der U23, ließ er offen.
3. Oktober, 15 Uhr: Irvine und Jones fehlen weiterhin
Die personelle Situation bei den Kiezkickern ist weiterhin ein wenig angespannt. Gegen Werder muss Trainer Alexander Blessin neben dem Langzeitverletzten David Nemeth auch weiterhin auf Jackson Irvine und Ricky-Jade Jones verzichten.
"Jackson steigert das Tempo und ist gut im Plan", erklärte der 52-Jährige, gleiches gelte auch für Jones. "Ich denke, dass er in zwei Wochen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Bei ihm geht es darum, wann er wieder in Körperkontakt treten kann. Es sieht aber schon gut aus."
Entwarnung gab es bei Adam Dzwigala, der grippal angeschlagen war, aber auf jeden Fall die Reise an die Weser antreten wird.
2. Oktober, 16.30 Uhr: James Sands erstmals für die Nationalmannschaft nominiert
Der FC St. Pauli darf sich über einen weiteren Nationalspieler freuen. James Sands ist erstmals in den Kader des US-Teams berufen worden, wie Alexander Blessin am Donnerstag erklärte.
"Das freut mich wahnsinnig, weil er extrem viel dafür getan sagte", erklärte der Trainer. "Das ist einfach eine Belohnung für seine Arbeit. Ansonsten hätte ich auch Mauricio Pochettino angerufen. Aber das war nicht der Fall, von daher ist er ein guter Trainer, der es selbst erkannt hat."
Die USA bestreiten in zwei Länderspiele, am 11. Oktober gegen Ecuador (2.30 Uhr/MEZ) und am 15. Oktober gegen Australien (3 Uhr/MEZ). Eventuell kommt es da zum Duell zwischen Sands und Connor Metcalfe.
1. Oktober, 16.14 Uhr: Andréas Hountondji darf von der WM träumen
Gute Nachrichten für Andréas Hountondji (23): Der St.-Pauli-Stürmer darf mit der Nationalmannschaft Benins von der Teilnahme an der WM 2026 träumen.
Die FIFA hat Benins Konkurrenten Südafrika für das Einsetzen eines nicht-spielberechtigten Akteurs im Quali-Spiel gegen Lesotho im März sanktioniert. Die Partie, die Südafrika mit 2:0 gewonnen hatte, wurde nun mit einem 3:0 für Lesotho gewertet.
Durch die Niederlage am grünen Tisch musste Südafrika die Tabellenführung in der Gruppe C aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nun an Benin und Hountondji abgeben. Zwei Spieltage verbleiben noch.
30. September, 15.09 Uhr: Scott Banks schon wieder verletzt
Am Millerntor blieb Scott Banks der Durchbruch noch verwehrt. Um Spielpraxis zu sammeln, verlieh ihn der Kiezklub in die dritte englische Liga zum FC Blackpool.
Dort wusste der 24-Jährige durchaus zu überzeugen. Nach einem Doppelpack im Pokal durfte er Mitte September auch in der Liga zum ersten Mal von Beginn an ran. Doch genau bei diesem Einsatz verletzte Banks sich, der bereits bei St. Pauli aufgrund eines Kreuzbandrisses lange Zeit fehlte.
Ganz so lange wird es dieses Mal nicht sein, aber Trainer Steve Bruce ging von rund vier Wochen aus.
29. September, 16.59 Uhr: Nach roter Karte: Athletiktrainer Rashwan erhält Innenraumverbot
FC St. Paulis Athletiktrainer Karim Rashwan hat vom Sportgericht des DFB ein Innenraumverbot für ein Bundesliga-Spiel erhalten.
Dem 42-Jährigen war unsportliches Verhalten vorgeworfen worden. Rashwan hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit im Spiel am vergangenen Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:2) heftig beim vierten Offiziellen über einen nicht gegebenen Eckball beschwert. Schiedsrichter Martin Pedersen zeigte ihm daraufhin die Rote Karte.
27. September, 14.50 Uhr: Die Aufstellungen der Partie St. Pauli gegen Leverkusen
Mit den folgenden Aufstellungen begegnen sich die beiden Teams:
FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, La. Ritzka - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Hountondji, Pereira Lage
Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Tapsoba - Tape, Andrich, Aleix Garcia, Grimaldo, M. Tillman, Ben Seghir - Schick
27. September, 12.15 Uhr: Dieser Schiri pfeift das Duell gegen die Werkself
Um 15.30 Uhr ist Anpfiff am heimischen Millerntor. Schiedsrichter Martin Petersen hat beim Spiel gegen die Werkself am Samstagnachmittag die Pfeife in der Hand.
Für Petersen und den FC St. Pauli ist dieses Duell ein Mini-Jubiläum: Der Stuttgarter pfeift heute zum insgesamt zehnten Mal eine Partie der Hamburger.
Die Statistik des Unparteiischen spricht dabei tendenziell für den FCSP. Aus bisher neun Partien spielten die Kiezkicker unter dem 40-Jährigen viermal unentschieden, zwei Partien gewann der Gegner und dreimal siegte die Kiezelf.
TAG24-Tipp:
Die Hamburger Redaktion ist überzeugt, dass die Niederlagen unter Petersen bei zwei bleiben. Die Kiezkicker knüpfen an ihre bisherigen Leistungen an und erzielen mit der Kraft des heimischen Stadions im Rücken mindestens einen Punkt gegen die Werkself.
Robert: 1:1
Alice: 2:1
26. September, 14.12 Uhr: Oliver Kahn mit dickem Lob für St. Pauli
Am Donnerstagabend war Oliver Kahn zu Gast in der Kult-Talkshow "Inas Nacht". Dort wurde ihm die in Hamburg alles und entscheidende Frage gestellt: HSV oder St. Pauli?
"Das ist eine gemeine Frage", sagte der Torwart-Titan zu Beginn und blickte anschließend auf seine eigenen Erfahrungen zurück. "Ich sage euch eines: Als wir noch gegen St. Pauli gespielt haben in dem alten Stadion, da hat man sich umgezogen in einer Kabine, die war kleiner als das hier. Und dann musstest du, wenn du auf den Platz gegangen bist, durch diese Kneipe durch. Das hatte schon was."
Und auch die Stimmung beeindruckte Kahn. "Da ging die Post ab und da habe ich mal das schnellste Gegentor der Bundesliga Geschichte bekommen", erinnerte er sich. Es war der 12. April 1992, Kahn damals noch in Diensten des Karlsruher SC, als Dirk Zander nach zwölf Sekunden für die Kiezkicker traf. "Da standest du noch nicht mal im Tor und schon stand es 1:0 für St. Pauli."
Generell lobte der langjährige Bayern-Keeper die Entwicklung des Vereins. "Was die da aufgebaut haben, ist schon sehr stark."
25. September, 19.36 Uhr: Alexander Blessin wittert gegen die Werkself eine Chance
In den Trainingseinheiten nach der Niederlage in Stuttgart und nun in der Vorbereitung auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen zeigte sich die Mannschaft laut Trainer Alexander Blessin (52) selbstkritisch und gewillt, es wieder besser zu machen. "Da war die richtige Reaktion im Training zu sehen", sagte der 52-Jährige.
Die gilt es am Wochenende dann auch in Punkte umzumünzen. Gegen die Werkself wittert der Trainer durch den Umbruch im Sommer und den Trainerwechsel nach nur zwei Spieltagen durchaus eine Chance. "Sie sind sicherlich noch in der Findungsphase. Das hat man auch gegen Gladbach gesehen", so Blessin. "Das ist für uns sicher auch eine Chance, dass es eine gewisse Eingespieltheit noch nicht gibt."
Gegen die Borussen mussten sich die Leverkusener mit einer Punkteteilung begnügen.
22. September, 17.10 Uhr: Hauke Wahl verlängert auslaufenden Vertrag
Das ist ein wichtiges Zeichen. Der FC St. Pauli hat den auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Hauke Wahl verlängert. Dies gab der Verein am Montag bekannt.
Der 31-gebürtige Hamburger war zur Saison 2023/34 von Holstein Kiel ans Millerntor gewechselt und war auf Anhieb Leistungsträger. Wahl hatte nicht nur großen Anteil am Aufstieg, sondern auch am Klassenerhalt. Bis heute kam er auf insgesamt 77 Pflichtspieleinsätze, 37 davon in der ersten Liga.
"Es waren bislang zwei sehr schöne und erfolgreiche Jahre, in denen sich der FC St. Pauli, aber auch ich selbst weiterentwickelt haben. Deswegen war für mich immer klar, dass ich auch über die Saison hinaus bleiben möchte. Was kann ich mir mehr wünschen, als in meiner Heimatstadt Hamburg mit diesem Verein Bundesligafußball zu spielen? Darum werde ich alles dafür tun, dass wir auch weiterhin erstklassig bleiben", erklärte Wahl in einer Mitteilung.
21. September, 12.20 Uhr: St. Pauli hat noch nie am vierten Spieltag gewonnen
Die Serie bleibt bestehen. Auch im zehnten Bundesliga-Jahr hat St. Pauli am vierten Spieltag nicht gewinnen können. Am Freitag verloren die Kiezkicker beim VfB Stuttgart mit 0:2.
Bereits in den anderen Jahren konnten die Boys in Brown maximal einen Punkt holen. Dies war gegen Bayer Uerdingen (1990/91, 1:1), gegen den HSV (2010/11, 1:1) und gegen RB Leipzig (2024/25, 0:0) der Fall.
Ganz anders sah es gegen Saarbrücken (1977/78, 0:4), den KSC (1988/89, 1:3; 1996/97, 0:4), Gladbach (1989/90, 1:4), die Bayern (2001/02, 0:2) und eben den VfB aus. Die Partien gingen allesamt verloren.
20. September, 15.06 Uhr: Blessin gibt Update zu Sinani
Es war nicht der Tag des Danel Sinani. Der Zehner spielte nicht so auffällig, wie in den Spielen zuvor und musste eine gute Viertelstunde vor dem Ende nach einem Zweikampf ausgewechselt werden.
"Generell hat er einen Schlag auf den Knöchel bekommen, das hat geschmerzt", erklärte Alexander Blessin. Sinani wurde zunächst noch behandelt, humpelte kurz darauf aber vom Platz und zeigte an, dass es nicht mehr weitergehen würde.
Seine Auswechslung wäre wohl so oder so gekommen. "Es war auch vorher schon Thema ihn auszuwechseln, denn unser ganzes Gebilde vorne war einfach nicht gut, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Da haben wir uns schlecht bewegt, deswegen hatten wir schon vorher überlegt, da was zu machen", gab Blessin an. Gegen Bayer Leverkusen in der kommenden Woche dürfte Sinani aber wieder dabei sein.
20. September, 10.56 Uhr: Hountondji mit Schnelligkeitsrekord
Nach drei Toren in drei Spielen blieb Andréas Hountondji am Freitagabend in Stuttgart erstmals ohne Treffer. Wie schon gegen Augsburg kam der Angreifer nur schwer ins Spiel und hatte wenig Aktionen.
Nach einer guten Stunde musste er weichen, für ihn kam. Martijn Kaars. Zuvor stellte Hountondji aber einen neuen Rekord auf. Mit 35,4 km/h war er so schnell, wie noch kein Kiezkicker zuvor, in der Bundesliga unterwegs.
Den Rekord hatte zuvor Philipp Treu mit 34,68 km/h gehalten.
17. September, 15.52 Uhr: Diese Spieler fallen gegen den VfB Stuttgart aus
Der FC St. Pauli muss am Freitagabend beim VfB Stuttgart weiterhin auf zahlreiche Profis verzichten. Wie Trainer Alexander Blessin erklärte, wird Jackson Irvine mit muskulären Problemen sicher ausfallen. Gleiches gilt auch für Karol Mets, der allerdings auf "einem guten Weg" ist, und Abdoulie Ceesay, der erst zwei Einheiten wieder mit der Mannschaft absolvieren konnte.
Weiterhin fehlen auch Ricky-Jade Jones, der kräftig am Laufen ist. "Der Ball kommt jetzt auch dazu, es sieht gut aus", so Blessin. Bei David Nemeth sprach er hingegen von einem "langwierigen Prozess".
Besser sieht es bei Andréas Hountondji aus, der am Dienstag nur eingeschränkt trainieren konnte. "Er steht zur Verfügung", machte Blessin deutlich.
17. September, 12.15 Uhr: Christoph Kramer vom FC St. Pauli begeistert
Mit sieben Punkten aus drei Spielen hat der FC St. Pauli einen beachtlichen Saisonstart hingelegt. Das beeindruckt auch die Fußball-Experten. "Ich sage dir: St. Pauli spielt ganz lange, bis in die 30er Spieltage, um Europa mit", sagte Christoph Kramer im Podcast "Copa TS" von Tommy Schmidt. "Ich habe alle drei Spiele von ihnen gesehen, und das gefällt mir richtig gut, aber richtig gut."
Den Weltmeister von 2014 ist beeindruckt von dem facettenreichen Fußball, den die Kiezkicker spielen. "Ich finde, dass sie gut verteidigen, dass sie sehr, sehr gut hoch pressen. Und sie spielen von hinten raus einen richtig guten Ball mit klaren Abläufen. Also, St. Pauli macht mir richtig Spaß", so der Ex-Profi.
Bislang habe er alle drei Partien des Tabellenvierten gesehen. "Das ist wirklich sehr gut!", schwärmte Kramer, der befand, dass St. Pauli "super eingekauft", habe, auch wenn er viele der Neuzugänge kaum kannte. "Aber jetzt werde ich langsam mit den Namen warm. Und es macht einfach unfassbar Spaß, das zu gucken."
15. September, 18.40 Uhr: Andréas Hountondji trotz Tor ausgewechselt
Drittes Spiel, drittes Tor! Noch nie hat ein Angreifer das beim FC St. Pauli geschafft, bis Andréas Hountondji kam. Gegen den FC Augsburg allerdings hatte er in der ersten Halbzeit so seine Probleme, traf oft die falschen Entscheidungen und hatte bei seinem verschossenen Elfmeter Glück, dass ihm der Abpraller wieder direkt vor die Füße fiel.
In der Halbzeit war für den 23-Jährigen Schluss. "Andreas hatte nicht diese Tiefenläufe wie zuletzt, kam dem Ball immer wieder entgegen", startete Trainer Alexander Blessin seine Begründung. "Andreas war nach den Länderspielen für den Benin etwas müde." Für den Benin war Hountondji zweimal zum Einsatz gekommen.
Augenscheinlich hatte er aber auch keine Probleme mit seiner Auswechslung. Und sein Trainer schon gar nicht, der brachte Martijn Kaars eine weitere Offensivwaffe, die bereits mit den Hufen scharrt.
14. September, 15.28 Uhr: Gedenkminute vor Spiel gegen Augsburg
Um 15.30 Uhr startet das Spiel St.Pauli gegen Augsburg. Kurz vor Anpfiff gab eine Gedenkminute für den verstorbenen Regisseur Tarek Ehlail (†43), der am 29. August auf der A1 bei einem Unfall ums Leben gekommen ist.
Ehlail hatte sich in der Hamburger Filmszene einen Namen gemacht. Sein wohl bekanntestes Werk: "Gegengerade – Niemand siegt am Millerntor", ein Film über den FC St. Pauli, der 2011 beim renommierten Max-Ophüls-Festival lief.
13. September, 14.19 Uhr: Darum geht Joel Chima Fujita vor dem Spiel barfuß auf den Platz
Es war eine waghalsige Aktion! Vor dem Derby beim HSV spazierte St. Paulis Sommerneuzugang Joel Chima Fujita barfuß über den Rasen im Volksparkstadion, genau auf die HSV-Fans zu. "Ich habe mir die HSV-Fans angeschaut, aber das hat mich nicht gestört", gab er ein einem kleinen, vereinseigenen Video zu.
Er mache das vor jedem Spiel, außer "bei schlechten Plätzen, da würde ich meine Energie nicht so gut spüren", so der Japaner.
Aber warum macht der Mittelfeldspieler das überhaupt? "Ich will etwas fühlen, die Atmosphäre im Stadion und die Qualität des Rasens. Das ist meine Routine." Am Sonntag am heimischen Millerntor wird es dann wieder freundlicher ablaufen.
10. September, 6.45 Uhr: Andréas Hountondji träumt von der WM
Mit gemischten Gefühlen dürften die restlichen vier Nationalspieler von St. Pauli am Mittwoch in den Flieger steigen. Torwart Nikola Vasilj verlor in der WM-Quali das Topspiel der Gruppe gegen Österreich mit 1:2 - die erste Niederlage im fünften Spiel. Punktgleich, aber mit einem Spiel mehr als "Die Burschen", liegt Bosnien-Herzegowina weiterhin an der Tabellenspitze.
Einen weiteren Erfolg konnte hingegen Andréas Hountondji mit dem Benin verzeichnen. Durch den 4:0-Sieg über Lesotho, bei dem der 23-Jährigen seinen dritten Länderspieltreffer erzielte, sprang das westafrikanische Land vorbei an Nigeria auf Rang zwei und darf von den Play-offs träumen.
Connor Metcalfe und Australien gewannen auch den zweiten Vergleich mit Neuseeland, am Dienstag hieß es 3:1 beim Nachbarn. Der Kiezkicker spielte 86 Minuten.
Während Joel Chima Fujita gegen Mexiko noch zuschauen musste, stand er gegen die USA die gesamte Spielzeit über auf dem Platz. Die 0:2-Niederlage konnte er aber nicht verhindern.
8. September, 13.55 Uhr: Pfosten-Pech und Karten-Ärger für Danel Sinani
Bitterer hätte der Abend für Danel Sinani nicht laufen können. Mit der luxemburgischen Nationalmannschaft traf der Kiezkicker auf den DFB-Bezwinger Slowakei und lieferte ein starkes Spiel ab.
Sinani spielte durch und hatte zweimal Pech, als er nur den Pfosten traf. Als die Partie schon auf ein Remis hinauslief, schlug der Gast aber zu und gewann durch einen Treffer in der 90. Minute mit 0:1. Luxemburg belegt damit in der deutschen Gruppe den letzten Rang.
Doppelt bitter: Neben der Niederlage kassierte Sinani in der Nachspielzeit noch eine gelbe Karte - es war seine zweite im laufenden Wettbewerb, wodurch er das Hinspiel gegen die DFB-Elf im Oktober verpassen wird.
Teamkollege Arkadiusz Pyrka hatte ebenfalls nur bedingten Grund zur Freude. Zwar gewann Polen mit 3:1 gegen Finnland, der Außenverteidiger stand allerdings nicht im Kader.
7. September 17.37 Uhr: Vasilj und Hountondji feiern Siege in der WM-Qualifikation
Nikola Vasilj feierte am Samstagabend mit Bosnien-Herzegowina einen 6:0-Erfolg gegen San Marino. Wie schon im Derby gegen den HSV, hielt der 29-Jährige seinen Kasten sauber. Der Schlussmann erlebte in dem WM-Qualifikationsspiel aber auch einen sehr ruhigen Abend und musste nur vier Torschüsse abwehren.
Auch Andréas Hountondji kam für sein Land zum Einsatz. Der Stürmer wurde allerdings in der 54. Spielminute beim Stand von 0:0 ausgewechselt und konnte den Siegtreffer Benins gegen Simbabwe nur noch von der Seitenlinie bejubeln.
5. September, 14.25 Uhr: Sinani verliert trotz Assist, Pyrka nur Zuschauer
Danel Sinani und Luxemburg sind mit einer Niederlage in die WM-Quali gestartet. In der deutschen Gruppe verlor der Kiezkicker mit seinem Team gegen Nordirland vor heimischem Publikum mit 1:3 (1:1). Sinani hatte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 geliefert.
Erstmals für die A-Nationalmannschaft war Arkadiusz Pyrka nominiert. Das überraschende 1:1-Remis seiner Polen in den Niederlanden sah der Außenverteidiger aber nur von der Bank aus. Er muss noch auf sein Debüt warten.
Erfolgreich waren hingegen ein aktueller und ein ehemaliger St.-Pauli-Profi. Connor Metcalfe spielte 74 Minuten für Australien gegen Neuseeland und sah den Siegtreffer der Socceroos kurz vor dem Abpfiff.
Elias Saad, der bis zum Sommer noch das braun-weiße Trikot trug und am nächsten Spieltag mit dem FC Augsburg zu Gast am Millerntor sein wird, gewann ebenfalls. Beim 3:0-Sieg von Tunesien über Liberia erzielte der Hamburger Jung im vierten Länderspiel sein erstes Tor - mit einem traumhaften Freistoß in den Winkel!
4. September, 13.27 Uhr: DFL terminiert Bundesliga-Partien bis Ende November
Die DFL hat die Spieltage sechs bis zwölf terminiert. Der FC St. Pauli bleibt erstmal ohne Top-Spiel. Die Kiezkicker spielen insgesamt dreimal am Samstagnachmittag (15.30 Uhr). Im Oktober starten die Boys in Brown in bei Werder Bremen.
Die Ansetzungen im Überblick:
- Samstag, 4. Oktober (15.30 Uhr): SV Werder Bremen - FC St. Pauli
- Sonntag, 19. Oktober (17.30 Uhr): FC St. Pauli - TSG Hoffenheim
- Samstag, 1. November (15.30 Uhr): FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach
- Sonntag, 9. November (15.30 Uhr): SC Freiburg - FC St. Pauli
- Sonntag, 23. November (17.30 Uhr): FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin
- Samstag, 29. November (15.30 Uhr): FC Bayern München - FC St. Pauli
4. September, 11.50 Uhr: David Nemeth fehlt St. Pauli bis auf Weiteres
Schlechte Nachrichten von der Kollaustraße: St.-Pauli-Verteidiger David Nemeth (24) musste sich am gestrigen Mittwoch einer Operation an der linken Adduktorensehne unterziehen.
Der Abwehrspieler hatte bereits seit rund zwei Wochen mit Problemen zu kämpfen, weshalb Spieler, medizinische Abteilung und Trainerteam sich nun für den Eingriff entschieden.
Nemeth wird den Kiezkickern damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.
3. September, 18.50 Uhr: DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim am 28. Oktober
Der DFB hat am Mittwoch die zweite DFB-Pokalrunde genau terminiert.
Demnach findet die Partie der Kiezkicker gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Dienstag, den 28. Oktober statt. Anpfiff am Millerntor ist um 20.45 Uhr.
3. September, 16.10 Uhr: So denkt Alexander Blessin über das Remis
Nach Abpfiff hat sich Trainer Alexander Blessin zu dem Unentschieden gegen Holstein Kiel geäußert.
"Die erste Halbzeit fand ich richtig gut, wenn ich sehe, wie wir nach vorne gespielt haben und welche Bewegungen wir hatten. Das sah schon richtig gut aus. Man hat gesehen, wie wichtig ein zentraler Mittelfeldspieler wie James Sands ist, der es richtig gut gemacht hat und Marvin Schmitz geleitet hat", so der 52-Jährige.
In den zweiten 45 Minuten habe sein Team dann Probleme gehabt und sei viel dem Ball hinterhergelaufen. "Die Jungs haben sich bemüht, es war aber ein kleiner Bruch im Spiel. Insgesamt war es ein guter Test und jeder ist zu Spielminuten gekommen. Wichtig ist, dass sich niemand verletzt hat."
3. September, 15.19 Uhr: Testspiel gegen Holstein Kiel endet 1:1
Die Partie ist aus. St. Pauli und Kiel trennen sich 1:1.
3. September, 14.50 Uhr: Muntere Wechselspielchen
Beide Trainer nutzen eine Spielunterbrechung für zahlreiche Wechsel.
Während bei Kiel nur Köster für Roslyng eingewechselt wurde, waren auf Seiten der Kiezkicker gleich vier Wechsel.
Saliakas, Kaars, Afolayan und Ritzka verließen den Platz, neu dafür in die Partie kamen Ruhr, Becker, Kaba und Stevens.
3. September, 14.44 Uhr: Zweitligist gleicht aus
In der 56. Minute gleichen die Störche schließlich aus.
Markus Müller netzt für die Gastgeber. Neuer Spielstand im Test in Kiel 1:1.
3. September, 14.34 Uhr: Der Ball rollt wieder
Beide Trainer haben zur Halbzeit ein wenig das Personal gewechselt.
Bei den Kiezkicker kamen Westphal, St. John, Oppie und Schmidt für Ahlstrand, Sands, Dzwigala und Pereira Lage, bei Kiel Komenda, Nekić, Knudsen und Müller für Skrzybski, Ivezić, Wagner und Johansson.
3. September, 14.18 Uhr: Halbzeitführung für die Kiezkicker
Pause in Kiel: St. Pauli führt verdient mit 1:0 gegen Holstein Kiel. Torschütze des bislang einzigen Treffers war Oladapo Afolayan.
Nach einer Ecke brachte Erik Ahlstrand den Ball ein zweites Mal in den Strafraum, wo der Engländer das Leder schön mit der Hacke im Kieler Tor unterbrachte.
3. September, 13.25 Uhr: Diese Formation läuft gegen Holstein Kiel auf
Am Mittwoch um 13.30 Uhr testen die Kiezkicker gegen Holstein Kiel. Gegen den Zweitligisten laufen die Hamburger mit folgender Startelf auf:
Voll - Dzwigala, Robatsch, La. Ritzka - Saliakas, Sands, Schmitz, Ahlstrand, Pereira Lage - Kaars, Afolayan
Die Störche gehen mit dieser Elf an den Start:
Weiner - Rosenboom, Ivezic, Johansson, Roslyng - Niehoff, Schwab, R. Wagner, Tolkin - Harres, Skrzybski
Die Begegnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wird aber im Livestream übertragen.
1. September, 19.04 Uhr: Scott Banks wechselt auf Leihbasis zu Blackpool
Der FC St. Pauli verleiht Offensivspieler Scott Banks (23) an den englischen Drittligisten FC Blackpool. Der gebürtige Schotte soll dort wichtige Spielpraxis sammeln.
Banks war 2023 zunächst ausgeliehen und wurde 2024 fest von Crystal Palace verpflichtet. Verletzungen und starke Konkurrenz beschränkten ihn jedoch auf wenige Einsätze.
Sportchef Andreas Bornemann (53) betont die Bedeutung regelmäßiger Spielzeit für Banks’ Entwicklung und sieht die Leihe nach England als besten Schritt. In der U23 ist ein Einsatz aufgrund seiner Staatsbürgerschaft nicht möglich.
1. September, 15.14 Uhr: Dzwigala schießt Derbytor und landet in Kicker "Elf des Tages"
Im Stadtderby gegen den Hamburger SV (0:2) hat Adam Dzwigala sein erstes Erstligator geschossen. Mit seiner Leistung hat er es nun auch in die Kicker "Elf des Tages" geschafft. Das gibt dem Polen ganz schön Selbstbewusstsein, wie er gegenüber TAG24 zugab.
"Es ist ein tolles Gefühl. Auch schön für die Statistik. Ich bin superglücklich, dass ich dieses Tor erzielt habe – gerade in diesem Spiel. Wir wissen alle, was dieses Derby für beide Teams bedeutet", erklärte der 29-Jährige, blieb gleichzeitig aber demütig und betonte:
"Ja, das Tor hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, aber es ist nur ein Spiel. Wir haben viele, viele Spiele die uns bevorstehen. Wir konnten nach dem Spiel gemeinsam feiern, aber jetzt fokussieren wir uns komplett auf das Nächste."
Der Pole ist seit fünf Jahren bei dem Kiezklub. Damals kam er als "Probespieler" nach Hamburg, bekam einen Vertrag, spielte dann mit dem Verein zweite Liga, heute Bundesliga. Hat sich für Dzwigala damit ein Traum erfüllt?
"Ja, 100 Prozent. [...] Hättest du mir vor fünf, sechs Jahren gesagt, dass ich so ein Tor schießen werden, hätte ich das nicht geglaubt. Ich habe das nicht komme sehen, aber hier bin ich und darüber bin ich überglücklich."
1. September, 12.17 Uhr: Diese Kicker fehlen im Training
Im Training am Montag fehlten nicht nur die Länderspiel-Reisenden auf dem Rasen. Auch Hauke Wahl, Scott Banks und Karol Mets trainierten nicht mit.
Der Abwehrspieler sowie der Offensive absolvierten ihre Einheit heute im Gym, hieß es gegenüber TAG24 vor Ort an der Kollaustraße.
Mets hingegen machte am Rande des Spielfelds individuelle Übungen ohne und mit Ball.
1. September, 10.50 Uhr: St. Pauli muss in der zweiten Pokalrunde gegen Bundesligist ran
Schon in der zweiten DFB-Pokalrunde muss der FC St. Pauli gegen einen Bundesligisten ins Ko-Duell. Die TSG Hoffenheim wird entweder am 28. oder 29. Oktober im Millerntor zu Gast sein.
Die Auslosung durch Dr. Felix Brych am Sonntagabend bescherte den Kiezkickern diese Heimpartie. Sportchef Andreas Bornemann freut sich besonders, dass die Begegnung zu Hause in Hamburg stattfindet. "Das war unser einziger Wunsch. Hoffenheim ist gut in die neue Saison gestartet und wird uns sicher alles abverlangen."
Mit den Fans im Rücken soll der Einzug in Runde drei aber gelingen.
31. August, 14.39 Uhr: Sechs Kiezkicker für Nationalteams nominiert
Die Saison ist gerade einmal zwei Spieltage alt, da steht schon die erste Länderspielpause an. Sechs Kiezkicker reisen rund um die Welt.
Torwart Nikola Vasilj will mit Bosnien-Herzegowina den perfekten Start in der WM-Quali mit neun Punkten aus drei Partien weiter ausbauen. Gegner sind San Marino (6. September, 20.45 Uhr) und Österreich (9. September, 20.45 Uhr).
Für Danel Sinani und die Luxemberger geht die Quali jetzt erst los. Ehe im Oktober das Duell gegen die DFB-Elf ansteht, muss das Team von Neu-Nationaltrainer Jeff Strasser gegen Nordirland (4. September, 20.45 Uhr) und die Slowakei (7. September, 20.45 Uhr) ran.
Erstmals in den A-Kader wurde Arkadiusz Pyrka berufen. Polen steht in der WM-Quali bereits ein wenig unter Druck und darf gegen die Niederlande (4. September, 20.45 Uhr) und Finnland (7. September, 20.45 Uhr) nicht verlieren.
Gleiches gilt auch für Andréas Hountondji und den Benin. Will sich das westafrikanische Land noch für die WM qualifizieren, müssen zwei Siege gegen Simbabwe (5. September, 18 Uhr) und Lesotho (9. September, 21 Uhr) her. Nur so besteht noch die Chance, unter die besten vier Zweitplatzierten zu gelangen.
Einen Schritt weiter sind bereits Connor Metcalfe und Joel Chima Fujita. Sie sind mit Australien beziehungsweise Japan bereits für die Endrunde qualifiziert. Daher stehen für die beiden Kiezkicker und ihre Teams "nur" Testspiele an.
Während Metcalfe mit Australien zweimal auf Neuseeland trifft (5. und 9. September, 11.45 Uhr und 9 Uhr) trifft, spielen Fujita und Japan gegen zwei der drei Gastgeberländer, Mexiko (7. September, 4 Uhr) und USA (10. September, 1.30 Uhr).
30. August, 20.05 Uhr: Martijn Kaars wird ohne Training ins kalte Wasser geworfen
Am Donnerstag war er noch Zweitliga-Stürmer, am Freitag schon Derbyheld. "Die vergangenen zwei Tage waren ein bisschen verrückt, es ist alles sehr schnell gegangen", erklärte St. Paulis Neuzugang Martijn Kaars nach dem Derby-Sieg. "Aber es waren zwei geile Tage für mich, die ich mir so nur hätte wünschen können. Derbysieg, für 30 Minuten reingekommen, jetzt sogar Tabellenführer - das ist eigentlich unfassbar."
Seinen Kaderplatz hatte der 26-Jährige nur der Erfahrung seines Trainers zu verdanken. "Ich bin mal von Hoffenheim nach Siegen gewechselt. Da bin ich auch Donnerstagabend nach Siegen gefahren und habe Freitag mit einem guten Gefühl schon gespielt. Bei ihm hatte ich auch ein gutes Gefühl", erklärte Alexander Blessin.
"Er ist fit, ich wollte ihm gleich das Signal geben, wie wichtig er für uns werden wird, mit seiner Arbeit gegen den Ball und den Tiefenläufen, und dass wir uns absolut auf ihn freuen."
Ohne ein gemeinsames Training wurde Kaars ins kalte Wasser geworfen, wusste sich jedoch gut in Szene zu setzen. "Das ist Intuition. Die Jungs wussten, dass ich schnell bin und gerne in die Tiefe laufe. Das hat heute auch gut zu diesem Spiel gepasst, Danel Sinani hat viele Bälle in die Tiefe gespielt", erklärte der Angreifer. "Heute war es schon gut, dabei haben wir noch nie zusammen trainiert. Es kann jetzt nur noch besser werden."
30. August, 14.14 Uhr: Eric Smith im Visier von Ex-Meister Leicester City
Eigentlich hätte die Laune nach dem 2:0-Derbysieg bei Eric Smith nicht besser sein, doch als die Frage nach seiner Zukunft und der laufenden Saison aufkam, hielt er kurz inne. Der Schwede bekannte sich zwar zum Stadtmeister, wollte aber auch nicht weiter über das Thema reden - und das aus gutem Grund.
Laut Abendblatt hat der ehemalige englische Meister und Premier-League-Absteiger Leicester City großes Interesse an Smith, der wohl nicht abgeneigt gewesen sein soll.
Doch die Verantwortlichen blockten bei der ersten Anfrage von der Insel direkt ab. "Es ist immer eine Auszeichnung für unsere Arbeit, wenn Spieler bei anderen Clubs von Interesse sind. Wie immer geht es aber auch um die Frage des richtigen Timings. Zu diesem Zeitpunkt des Transferfensters werden wir keinen Schlüsselspieler mehr abgeben", stellte Andreas Bornemann klar. Und so bleibt Smith wohl auch weiterhin am Millerntor.
29. August, 15.25 Uhr: Testspiel gegen Holstein Kiel in der Länderspielpause
Auf das Derby folgt die Länderspielpause. Wie so häufig wird diese für ein Testspiel genutzt.
Die Kiezkicker treffen am 3. September um 13.30 Uhr bei Holstein Kiel an. Die Partie findet unter der Ausschluss der Öffentlichkeit statt, kann aber in einem Livestream verfolgt werden.
28. August, 17.34 Uhr: So steht es um Irvine, Mets und Jones
Nur allzu gerne hätte Alexander Blessin im Derby auf alle Spieler zurückgreifen können, doch neben David Nemeth muss der Trainer weiterhin auch auf Jackson Irvine, Karol Mets und Ricky-Jade Jones verzichten. Nun gab er ein kleines Update.
"Jacko hat die ersten Schritte ins Mannschaftstraining unternommen", klärte der 53-Jährige auf. "Er war teilweise schon richtig integriert und hat nicht reagiert." In den kommenden Einheiten wolle man das Tempo erhöhen.
Bei Mets sind ebenfalls Fortschritte zu erkennen. "Er kann wieder mit höherem Tempo laufen und hat auch nicht reagiert. Das Knie hält", bestätigte Blessin. Beim Esten sei es vielmehr eine muskuläre Thematik derzeit. Aber auch hier wollen die Verantwortlichen demnächst das Tempo steigern.
Jones befindet sich nach seiner schweren Schulterverletzung auch in der Reha. "Er ist so bei 80 Prozent", erklärte der Trainer. "Das dauert noch ein bisschen." Derzeit arbeitete der Sommer-Neuzugang viel im Kraftraum.
28. August, 14.23 Uhr: Zweitliga-Stürmer im Anflug
Am Mittwoch hat sich Trainer Alexander Blessin mit Blick auf Neuzugänge zurückgehalten, nun scheint doch noch Bewegung in den Kader zu kommen.
Die Kiezkicker sollen kurz vor der Verpflichtung von Martijn Kaars vom 1. FC Magdeburg stehen. Der Niederländer hatte vor allem in der vergangenen Saison mit 19 Toren auf sich aufmerksam gemacht, in dieser Spielzeit steht er nach drei Spieltagen schon bei zwei Treffern.
Vorausgegangen war ein Foto von einer Mail zwischen dem FC St. Pauli und Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork, indem die Unterbreitung eines Angebots klar formuliert war. Dieses war an die Öffentlichkeit gelangt.
Der Zweitligist reagierte darauf am Donnerstag mit einer Stellungnahme: "Der 1. FC Magdeburg ist zutiefst empört darüber, dass ein Foto einer E-Mail ohne Einverständnis und von außen durch ein Fenster, das durch eine fast komplett heruntergelassene Schalosie verdunkelt war, angefertigt und verbreitet wurde. Hierfür gibt es klare gesetzliche Regelungen, die eine Veröffentlichung oder Weitergabe solcher Inhalte ausdrücklich verbieten. Aus diesem Grund haben wir bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Mit diesem Verhalten hat diejenige Person, die das Foto gemacht hat, dem FCM massiven Schaden zugefügt. Auch ist das Verhalten keineswegs im Sinne unserer treuen Fans.
Wir stellen uns ernsthaft die Frage, welche Formen die Effekthascherei mittlerweile angenommen hat. Offensichtlich wird bewusst in Kauf genommen, Persönlichkeitsrechte zu verletzen, um kurzfristige Aufmerksamkeit zu erlangen. Diese Entwicklung kritisieren wir aufs Schärfste."
Mehr über den Skandal lest Ihr hier: "Ost-Klub schäumt vor Wut und erstattet Anzeige: E-Mail-Leak stört Wechsel-Knaller".
28. August, 9.10 Uhr: Noah Weißhaupt bleibt ein Thema
Bis zum 1. September ist das Transferfenster noch offen, auch bei St. Pauli sind die Verantwortlichen noch auf der Suche nach Verstärkungen. Dabei fällt immer wieder der Name Noah Weißhaupt.
Der Flügelspieler konnte im letzten halben Jahr während seiner Leihe am Millerntor überzeugen und hatte einen großen Anteil am Klassenerhalt. Nach der Saison musste er aber zurück zu seinem Stammverein SC Freiburg. Dort hat der 23-Jährige allerdings keine Chance, vieles scheint auf einen Abschied hinauszulaufen.
Trainer Alexander Blessin gab an, dass kein Kontakt mehr zu dem Profi bestehe. "Es ist schwierig, weil wir uns in diesem Preissegment nicht bedienen können", stellte er klar. Dennoch betonte er, dass durchaus noch etwas passieren könnte. "Es sind noch ein paar Tage, lasst euch überraschen."
27. August, 20 Uhr: David Nemeth fällt weiterhin aus
Bei Eric Smith und Oladapo Afolayan, die beide am Dienstag das Training vorzeitig abgebrochen hatten, konnte Alexander Blessin am Mittwoch Entwarnung geben.
Ganz anders sah es hingegen bei David Nemeth aus. "Die Situation schmerzt", gab der Trainer zu und bestätigte, dass der Abwehrspieler bis auf Weiteres fehlen werde.
Gleiches gilt, zumindest für das Derby, auch für Abdoulie Ceesay. Der Angreifer hatte sich gegen den BVB einen "richtig großen Cut" zugezogen, der nach der Partie genäht werden musste. "Er hatte das selber gar nicht gemerkt, sein Schuh war komplett kaputt", berichtete Blessin.
26. August, 12.55 Uhr: Smith muss Training abbrechen
In einer intensiven Spielform bekam Eric Smith im Zweikampf mit Arkadiusz Pyrka einen Schlag gegen die rechte Wade. Anschließend fasste sich der Schwede immer wieder an selbige und wirkte nach leicht gehemmt. Nach einer kurzen Pause und in Absprache mit Trainer Alexander Blessin marschierte er Richtung Kabine.
Begleitet wurde er von Oladapo Afolayan, bei dem allerdings keine ersichtlichen Gründe vorlagen.
26. August, 12.31 Uhr: Danel Sinani schlendert vom Platz
Nach der intensiven Anfangsphase war das Training für Danel Sinani gute 45 Minuten später schon wieder beendet.
Der Offensivspieler schlich ohne ersichtlichen Grund vom Rasen. Grund für seinen vorzeitiges Ausscheiden dürfte die Belastungssteuerung sein.
Zudem blieben Oladapo Afolayan und Arkadiusz Pyrka bei den Sprintübungen außen vor, ehe sie aber wieder einstiegen.
26. August, 12.15 Uhr: Karol Mets absolviert Individualeinheit
Während die Teamkollegen in die nächste Übung starten, betritt Karol Mets den Trainingsplatz. Sein Weg führt ihn direkt zu Trainer Alexander Blessin, mit dem er sich kurz austauscht.
Anschließend startet die estnische Abwehrkante sein Individualprogramm und dreht seine Runden um den Trainingsplatz.
26. August, 11.50 Uhr: Kiezkicker starten in die Derby-Woche
Unter den Augen von Ex-Kiezkicker Johannes Flum, der derzeit in Praktikum beim FC St. Pauli abhält, startete das Team gegen Viertel vor Zwölf mit der Vorbereitung auf das Derby.
Nicht mit dabei waren neben David Nemeth, Karol Mets und Ricky-Jade Jones auch die beiden Offensivkräfte Abdoulie Ceesay und Scott Banks. Gerade bei Letzterem könnte die Abwesenheit auf einen zeitnahen Abschied hindeuten, der in einer Leihe mündet.
Zu Beginn versammelte Trainer Alexander Blessin sein Team kurz im Kreis, anschließend ging das Aufwärmprogramm los.
26. August, 9.05 Uhr: Nikola Vasilj bester Elfmeter-Killer der Bundesliga
Nikola Vasilj hat seine unglaubliche Serie bei Elfmetern in der Bundesliga ausgebaut. Am Samstag hielt er gegen BVB-Star Serhou Guirassy seinen fünften Strafstoß. Nur einmal - in der vergangenen Saison von Wolfsburg Mohamed Amoura - konnte er vom Punkt aus bezwungen werden.
Mit einer Quote von 83 Prozent gehaltenen Elfmetern steht der Bosnier weiterhin an der Spitze der Rangliste und baute seinen Vorsprung auf Freiburg-Keeper Noah Atubolu (vier von sieben) aus.
Zudem war der 29-Jährige der einzige Torwart, der am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison einen Strafstoß parieren konnte.
24. August, 16.30 Uhr: Darum setzte Alexander Blessin in der Abwehr auf Adam Dzwigala
Weil David Nemeth verletzt ausfiel, musste Trainer Alexander Blessin gegen den BVB die Abwehr umstellen. Letztlich fiel seine Wahl auf Adam Dzwigala, der als Edel-Reservist gilt und immer zur Stelle ist, wenn Not am Mann ist.
"Die letzten drei Wochen war Adam richtig griffig und richtig gut", erklärte Blessin seine Entscheidung. "Es aber eher eine Entscheidung für Adam als gegen Lars, der es genauso verdient gehabt hätte."
Dzwigala lieferte, wie so oft, wenn er gebraucht wird, eine ordentliche Partie ab, sah allerdings früh gelb und zog beim Führungstreffer der Dortmunder gegen Serhou Guirassy den Kürzeren.
Aufgrund der Verwarnung hatte Blessin allerdings überlegt, den Polen in der Pause auszuwechseln. "Er war aber gut drin und ich wollte ihn möglichst lange drin lassen, weil er uns sehr viel, was die kämpferische Einstellung anbelangt, sehr viel gibt", so der Trainer.
24. August, 13.30 Uhr: Konfetti sorgt für Irritationen auf dem Spielfeld
Im Einklang mit "Hells Bells" säumten Unmengen an Konfetti den Rasen des Millerntors am Samstagabend. Die Profis hatten damit zu Beginn der Partie so ihre Probleme.
"Das blieb an den Schuhen hängen. Man muss schon sagen, dass man in den ersten Minuten wegen des Konfettis nicht so einen guten Überblick über den Platz hatte", erklärte Danel Sinani nach der Partie. Zahlreiche Profis hatten sich daher früh bei Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck beschwert, da sie den Ball nicht richtig sehen konnten.
"Mir ging das genauso. Das war ein Thema. Für alle Beteiligten. Es hatte was von Karneval auf St. Pauli."
Allerdings gab es auf die Schnelle nicht die Möglichkeit, dass Konfetti zu beseitigen. St. Paulis Trainer Alexander Blessin wies darauf hin, dass der Wind die Papierschnipsel immer wieder aufs Spielfeld zurück wehen würde. Jöllenbeck entschied sich daher, das Spiel weiterlaufen zu lassen und erst in der Halbzeit für Ordnung zu sorgen.
Beim BVB stieß das auf Unverständnis. "Ich denke, das waren ein bisschen irreguläre Spielverhältnisse, denn die Spieler haben Stollen an. Wenn du läufst und urplötzlich hast du da so etwas wie ein Fleischspieß, ist das schon ein bisschen ärgerlich", beschwerte sich Trainer Niko Kovac.
Am Ende mussten beide Teams damit klarkommen und vielleicht überwog bei den Gästen auch eher der Ärger über den verpassten Sieg als über das Konfetti auf dem Rasen.
21. August, 16.15 Uhr: St. Paulis Personalausfall zum Start der Bundesliga-Saison
In das erste Saisonspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) muss die Elf von Alexander Blessin ohne Verteidiger David Nemeth (24) starten.
Der Abwehrspieler "fällt definitiv aus", bestätigte der Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Wie TAG24 am Dienstag beobachtete, hatte der Österreicher gegen Ende des Trainings nur noch einsame Runden auf dem Rasen gedreht. In der Einheit am Mittwoch soll er sogar vorzeitig das Feld verlassen haben.
Der Grund für seinen Ausfall seien muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Um ihn zu ersetzen, hat Blessin drei Optionen - Adam Dzwigala (29), Lars Ritzka (27), Jannik Robatsch (20). Der Trainer betonte zwar, eine klare Tendenz zu haben, festlegen werde er sich zwei Tage vor dem Auftaktspiel aber noch nicht.
21. August, 14 Uhr: Heiße Transfergerüchte um St. Paulis Offensivspieler Dapo Afolayan
Der Auftritt des Offensivspielers Dapo Afolayan im Pokalduell gegen Eintracht Norderstedt ließ zu wünschen übrig. Seine Körpersprache kritisierte auch Trainer Blessin. Laut "The Guardian" steht der Engländer anscheinend kurz vor einem Abgang beim Kiezklub.
Wie die englische Tageszeitung am Donnerstag berichtet, könnte der ehemalige Stürmer von West Ham noch diesen Monat den FC St. Pauli verlassen. Laut Medienbericht stünde er bei Leicester City, West Bromwich Albion und Blackburn Rovers auf der Wunschliste. Auch in Belgien würden der Gent FC und KRC Genk Interesse zeigen.
21. August, 13.30 Uhr: Der neue St.-Pauli-Blog von TAG24 startet
Liebe User, ab heute versorgen wir Euch in diesem Blog mit allen schnellen News rund um Euren Lieblingsverein, liefern Fotos aus dem Training, Stimmen aus der Pressekonferenz und berichten über Gerüchte rund um die Boys in Brown, die gerade am heißesten diskutiert werden.
Titelfoto: WITTERS