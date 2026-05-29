29.05.2026 15:08 St.-Pauli-Blog: Kiezkicker verabschieden weiteren Profi

St.-Pauli-Blog: In James Sands verlässt ein weiterer Profi den Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli. Er war vom New York City FC ausgeliehen worden.

Hamburg - Der FC St. Pauli ist nach zwei Jahren Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen. Seit James Sands Anfang 2025 zu den Kiezkickern gekommen war, zählte er schnell zu den Leistungsträgern. Doch zwei Verletzungen stoppten ihn. Nun endet die Leihe des Amerikaners in Hamburg. In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.

29. Mai, 14.50 Uhr: St. Pauli lässt James Sands ziehen

Mit James Sands verlässt ein weiterer Profi den Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war in den vergangenen anderthalb Jahren vom New York City FC aus der Major League Soccer ausgeliehen worden. Sands eroberte sich nach dem Wechsel schnell einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld der Hamburger. Doch bremsten ihn zwei schwere Verletzungen aus. In der Rückrunde 2025 kam er nur auf sieben Bundesliga-Einsätze, ehe für ihn die Saison wegen eines Innenbandabrisses vorzeitig beendet war. Im letztlich erfolglosen Kampf des FC St. Pauli gegen den Abstieg in der gerade abgelaufenen Saison fehlte der US-Nationalspieler in den letzten neun Partien wegen einer Sprunggelenksverletzung. Nach dem Abstieg Mitte Mai hatten unter anderem Torwart Nikola Vasilj, Danel Sinani, Karol Mets und Andréas Hountondji Abschied vom Millerntor genommen.

Nun endet die Leihe von James Sands (25) in Hamburg. © Harry Langer/dpa

26. Mai, 19.30 Uhr: St. Pauli verabschiedet Andréas Hountondji

Der nächste Abgang, mit dem zu rechnen war: Der FC St. Pauli hat am Dienstag Stürmer Andréas Hountondji (23) offiziell verabschiedet. Nach einer einjährigen Leihe kehrt der Angreifer zu seinem Heimatverein FC Burnley zurück. Beim FCSP gelangen ihm vier Treffer in 23 Einsätzen. Der Offensivakteur war immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden.

Andréas Hountondji (23) kehrt nach seiner Leihe zum FC Burnley zurück. © Christian Charisius/dpa

24. Mai, 14.20 Uhr: Carlo Boukhalfa gewinnt den Schweizer Pokal

Während die Kiezkicker wahrscheinlich noch immer den Abstieg in die zweite Liga verdauen müssen, feiert ein Ehemaliger Erfolge. Carlo Boukhalfa (27) spielte sich in dieser Saison mit dem FC St. Gallen nicht nur zum Vizemeister der Schweizer Super League, sondern gewann am Sonntag auch den Schweizer Pokal. Gemeinsam mit seinem Team gewann er im Finale 3:0-Sieg gegen Stade Lausanne. Boukhalfa spielt nächstes Jahr Europa League. Nach Ablauf der Saison 2024/2025 verließ der 27-Jährige den Hamburger Klub.

Carlo Boukhalfa (27) verließ mit Ablauf der Saison 2024/2025 den FC St. Pauli. © Harry Langer/dpa

24. Mai, 17.20 Uhr: St.-Pauli-Frauen gewinnen den Lotto-Pokal

Jubel bei der Frauen-Mannschaft des FC St. Pauli: Die Kiezkickerinnen haben am Sonntag den Hamburger Lotto-Pokal gewonnen. Im Finale schlugen sie den Walddörfer SV souverän mit 3:0. Dank des Titelgewinns sind die Regionalliga-Fußballerinnen nun automatisch für den DFB-Pokal in der kommenden Saison qualifiziert. So richtig die Sau rauslassen können die St. Paulianerinnen allerdings nicht. Am kommenden Sonntag steht noch das letzte Saisonspiel in der Regionalliga an. Gegen den TSV Barmke braucht es mindestens einen Punkt, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.

Die Kickerinnen des FC St. Pauli haben am Sonntag den Hamburger Lotto-Pokal gewonnen. © WITTERS

20. Mai, 16.42 Uhr: Sommerfahrplan steht - so will St. Pauli die zweite Liga meistern

Ende Juni wollen die St.-Pauli-Profis wieder mit dem Training starten. Die rund sechswöchige Vorbereitungsphase vor Start der 2. Liga sieht auch ein rund einwöchiges Trainingslager vor. Zudem wollen die Kiezkicker insgesamt drei Testspiele beschreiten. Am 25. Juni geht es das erste Mal öffentlich zurück auf den Trainingsplatz an der Kollaustraße. Am 11. Juli folgt dann ein besonderes Testspiel für den FC St. Pauli. Die Hamburger werden zu Gast sein beim SV Babelsberg 03. "Beide Vereine verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft, die nicht zuletzt auf gemeinsamen antifaschistischen Werten basiert", schreibt der Klub. Danach verabschiedet sich die Mannschaft in das Trainingslager nach Flachau (Österreich). Vom 17. Juli bis 25. Juli wird in der Ski-Region bei Salzburg für den 1. Spieltag in der 2. Bundesliga (7. bis 9. August) trainiert. Auch im vergangenen Jahr hatten sich die Kiezkicker dort vorbereitet. Ob das Ganze unter Trainer Alexander Blessin (53) stattfinden wird, steht derzeit weiterhin in den Sternen.

Vor dieser Kulisse in Flachau (Österreich) wollen die Kiezkicker auch in dieser Saison wieder trainieren. © Alice Nägle/TAG24

20. Mai, 16.07 Uhr: Danel Sinani und St. Pauli gehen getrennte Wege

Wie zu erwarten verlässt auch Danel Sinani (29) den Kiezklub zur neuen Saison. Der offensive Mittelfeldspieler verabschiedet sich mit emotionalen Worten auf Instagram. "Nach 3 Jahren heißt es für mich Abschied nehmen. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel mir diese Zeit bedeutet hat. Hier habe ich nicht nur Fußball gespielt, sondern unvergessliche Erinnerungen gesammelt und Menschen kennengelernt, die immer einen Platz in meinem Herzen haben werden", schreibt der 29-Jährige unter einem Post mit vielen Bildern zu seiner Zeit bei den Hamburgern.



Er erinnert sich: "Mein Anfang hier war alles andere als einfach. Dennoch habe ich stets die Unterstützung meiner Mitspieler und insbesondere der Fans gespürt, das ist nicht selbstverständlich und bedeutet mir unglaublich viel. Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen erlebt, gekämpft, gefeiert und Momente geschaffen, die ich niemals vergessen werde. Für all das bin ich von Herzen dankbar." Sinani hatte zu Saisonende sowieso einen auslaufenden Vertrag. Dennoch betonte Sportchef Andreas Bornemann (54), dass der Luxemburger den Verein auf eigenen Wille verlasse. "Ich zwinge niemanden hier zu spielen", erklärte Bornemann zuletzt.

Danel Sinani (29, M.) verlässt nach drei Jahren den Kiezklub. © Christian Charisius/dpa

20. Mai, 14.45 Uhr: Karol Mets verlässt FC St. Pauli

Über drei Jahre war er ein wichtiger Teil des FC St. Pauli: Karol Mets (33) verlässt die Kiezkicker nun zur neuen Saison. Mit einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet sich der Innenverteidiger von den Fans. Unter seinem Beitrag schreibt er: "Was wir gemeinsam erreicht haben, war bemerkenswert und wird nie vergessen werden. Obwohl es nicht so endete, wie wir alle wollten, [...] ist das nur der Anfang von etwas Größeres, und ich werde weiterhin das Team unterstützen, egal ob von zu Hause aus im Fernsehen oder von den Tribünen." Mets bedankte sich außerdem bei allen Mitarbeitenden des Klubs für "ihr Vertrauen" und natürlich bei seinen Teamkollegen. "Es war ein Privileg und eine Ehre, eure Unterstützung zu erleben." Mets wechselte 2023 vom FC Zürich nach Hamburg und kam seither zu regelmäßigen Einsätzen. In der ersten Bundesliga-Saison fiel der Defensive allerdings nach zehn Spielen wegen Probleme der Patellasehne aus.

Innenverteidiger Karol Mets (33, l.) verlässt den FC St. Pauli. © Christian Charisius/dpa

18. Mai, 8.30 Uhr: Verlässt Hauke Wahl den FC St. Pauli?

Er ist nicht nur einer der Führungsspieler auf dem Platz gewesen, sondern auch einer der wenigen, der sich - egal ob Niederlage, Remis oder Sieg - nach dem Spiel immer den Mikrofonen stellte. Doch nach dem bitteren Bundesliga-Aus gegen den VfL Wolfsburg hatte auch Hauke Wahl für eine Frage keinen Nerv: Wie steht es um deine Zukunft beim FC St. Pauli? "Ich bin vor zehn Minuten abgestiegen. Ich habe mir noch keine Gedanken über meine Zukunft gemacht. Das sind Dinge, die dann im Sommer anstehen", sagte der Abwehrspieler den Journalisten. Dennoch eine Partei scheint sich schon genug Gedanken um den 32-Jährigen gemacht zu haben. Wie das Sportmagazin "Kicker" Mitte April berichtete, sollen ausgerechnet die Wölfe Interesse an Wahl zeigen. Laut MOPO lockt der Klub aus Niedersachsen mit einem Gehalt im niedrigen siebenstelligen Bereich - egal bei welcher Liga-Zugehörigkeit. Bei St. Pauli hat Wahl noch Vertrag bis 2027. Sollte er sich für einen Abgang entscheiden, ist also mit zähen Verhandlungen zu rechnen.

Hauke Wahl (32) liegt offenbar ein lukratives Angebot des VfL Wolfsburg vor. © Christian Charisius/dpa

16. Mai, 19.25 Uhr: Stammkeeper Nikola Vasilj verlässt FC St. Pauli

Mit dem Abstieg aus der Bundesliga heißt es für St. Pauli auch Abschied nehmen von Stammkeeper Nikola Vasilj. Der bosnische Nationalspieler wäre dem Kiezklub nur bei erfolgreichem Klassenerhalt erhalten geblieben. Mit dem Abstieg endet auch der Vertrag des 30-Jährigen, das bestätigte der Keeper in der Mixed-Zone unmittelbar nach Abpfiff der finalen Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:3). "Ich wollte nicht, dass es so endet", betonte Vasilj mit Blick auf die Niederlage. "Aber es waren fünf wunderschöne Jahre. Ich kann nur sagen, ich werde mich immer an die schönen Momente erinnern."

Stammkeeper Nikola Vasilj (30, M.) verabschiedet sich mit dem Abstieg vom FC St. Pauli. © Christian Charisius/dpa

16. Mai, 14.30 Uhr: St. Pauli Fans unterstützen mit Fan-Marsch, Stimmung trotzdem gemischt

Nur noch eine Stunde bis Anpfiff des Herzschlagfinales gegen den VfL Wolfsburg. Um ihre volle Unterstützung ausdrücken marschierten rund 2000 FCSP-Anhänger lautstark gemeinsam zum Millerntor. Der Optimismus hält sich bei dem ein oder anderen Fan trotzdem in Grenzen. Gegen 13 Uhr trafen sich die Anhänger der Kiezkicker vor der roten Flora in der Straße Schulterblatt. Lautstark forderten sie eine starke Reaktion der Mannschaft, um nicht nur die Relegation zu sichern, sondern letztlich auch den Klassenerhalt zu schaffen. Mit Blick auf die alles entscheidende Partie scheinen die Einschätzungen der Fans aber gemischt. Langzeit-Fan Henrik, der im Stadtteil seit über 25 Jahren zu Hause ist, ist skeptisch. "Ich glaube es irgendwie nicht", sagte er auf Nachfrage von TAG24, ob der Kiezklub das rettende Ufer erreichen wird. Und selbst wenn, sei der "Drops ja noch nicht gelutscht", so der FCSP-Fan, der das Match heute aus der Südkurve verfolgt. "Aber für die emotionale Situation wäre es natürlich toll. Dafür geht man ins Stadion", ergänzte er außerdem. Fan Hendrick hingegen, feuert - wie immer - aus der Gegengerade an und glaubt an einen Sieg der "Boys in Brown". Gegenüber TAG24 betonte er seine Zuversicht: "Ich tippe auf ein 3:1. Heute heißt es, alles oder nichts. Bin sehr optimistisch! Zu Hause am Millerntor ist alles möglich!"

Rund 2000 Anhänger trafen sich zum Fan-Marsch vor der alles entscheidenden Partie. © Lenthe-Medien

16. Mai, 14.05 Uhr: Mannschaften sind am Stadion angekommen

Die Protagonisten sind da: Der Mannschaftsbus des FC St. Pauli hat vor einigen Minuten das Millentor-Stadion erreicht. Bei der Ankunft wurden die Kiezkicker von den eigenen Anhängern lautstark empfangen. Kurz darauf fuhr auch der Bus der Gäste aus Wolfsburg am Stadion vor.

Der Mannschaftsbus der Kiezkicker wurde von den Heimfans lautstark empfangen, als er am Millerntor-Stadion vorfuhr. © TAG24/Alice Nägle

Kurz darauf erreichte auch der Bus der Gäste aus Wolfsburg das Stadion. © TAG24/Alice Nägle

16. Mai, 12.30 Uhr: Fabian Hürzeler schaut Bundesliga-Finale und glaubt an seinen Ex-Klub

Fabian Hürzeler (33) hat St. Pauli 2024 als Cheftrainer zurück in die Bundesliga geführt. Inzwischen steht er für Brighton & Hove Albion in der Premier League an der Seitenlinie. Am Samstag drückt er seinem Ex-Klub aber fest die Daumen, sagte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Alle wissen, was das Millerntor-Stadion bewirken kann. Die Fans werden hinter dem Team stehen und pushen, wo es nur geht. Ich bin überzeugt, dass der FC St. Pauli gute Karten hat, es zu schaffen. Ich werde beide Daumen gedrückt halten", so der 33-Jährige. Gemeinsam mit Nationalspieler Pascal Groß (34) will er sich das Bundesligafinale anschauen.

Brighton-Coach Fabian Hürzeler (33) glaubt, dass sein Ex-Klub, der FC St. Pauli, die Relegation am letzten Bundesliga-Spieltag schaffen kann. © Paul Terry/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

16. Mai, 11.32 Uhr: Daniel Siebert pfeift entscheidendes Endspiel

Daniel Siebert (42) heißt der Unparteiische des entscheidenden Finales zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg. Der Berliner hat erst ein Bundesligaspiel der Kiezkicker gepfiffen. Unter seiner Leitung kassierten die Hamburger in Bochum eine 0:1-Niederlage. Generell spricht die Statistik nicht wirklich für den Kiezklub. In der zweiten Liga leitete Siebert elf Begegnungen mit Beteiligung des FC St. Pauli. Nur zweimal siegten die Hamburger, fünfmal trennten sich die Teams unentschieden und viermal kassierten die Kiezkicker eine Niederlage. Am Samstag wird die Leistung von Siebert sicherlich noch deutlicher unter die Lupe genommen, als sonst. Schließlich entscheidet dieses Kellerduell darüber, für wen die Chance auf den Verbleib in der Bundesliga weiterhin erhalten bleibt. Für den 42-Jährigen ist die Brisanz der Partie sicherlich eine gute Generalprobe für seinen Einsatz im Champions-League-Finale am 30. Mai zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal.

Hat Daniel Siebert (42) das Schicksal von St. Pauli in der Hand? © Jan Woitas/dpa

15. Mai, 10.57 Uhr: Japan verzichtet bei WM auf Joel-Chima Fujita

Die Hoffnungen bei Joel-Chima Fujita (24) waren groß, dass er im Sommer mit Japan an der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen kann, doch am Freitag zerplatzte sein Traum. Der japanische Fußball-Verband verkündete den Kader für die Endrunde, auf der Liste stand der Kiezkicker dabei nicht. Dabei war der 24-jährige Mittelfeldspieler zuletzt immer dabei gewesen und war in fünf von acht Länderspielen auch zum Einsatz gekommen.

Joel-Chima Fujita (24) gehörte zuletzt immer zum japanischen Aufgebot, wurde für die WM aber nicht berücksichtigt. © IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

14. Mai, 12 Uhr: Calvin Rahr wechselt von St. Pauli zum HSV

Ein Wechsel innerhalb Hamburgs: Der FC St. Pauli muss Verteidiger-Talent Calvin Rahr (18) ziehen lassen. Der Abwehrspieler schließt sich ausgerechnet dem großen Stadtrivalen HSV an. In der aktuellen Regionalliga-Saison lief der Youngster 28-mal für die U23 der Kiezkicker auf, den Abstieg in die Oberliga konnte er aber nicht verhindern. Mit der U21 des HSV wird Rahr in der kommenden Spielzeit aber erneut in der Regionalliga antreten.

St.-Pauli-Talent Calvin Rahr (18) wird in der kommenden Saison für den HSV auflaufen. © WITTERS

13. Mai, 8.30 Uhr: Eric Smith für schwedischen WM-Kader nominiert

Eric Smith ist für den schwedischen WM-Kader nominiert worden. Es ist nicht das erste Mal, dass der St.-Pauli-Abwehrspieler für die Nationalmannschaft anreisen darf. Zum Einsatz kam er allerdings noch nicht. Immer wieder musste er entweder verletzungsbedingt verfrüht abreisen oder hat bereits im Vorfeld aus anderen Gründen abgesagt. Zu den zuletzt entscheidenden WM-Playoffs war er ebenfalls wieder im Kader. Vor Ort dabei war er allerdings letztlich nur beim Sieg gegen die Ukraine in Valencia (3:1), wo der 29-Jährige aber lediglich auf der Bank saß. Gegen Polen war Smith schon wieder auf dem Rückweg nach Hamburg. Eine Wadenverletzung im Training bremste den Schweden damals erneut aus. Bislang hat Smith damit kein einziges Länderspiel für sein Heimatland bestritten. Wird er ausgerechnet zur WM sein Nationalelf-Debüt geben?

Eric Smith (29) steht im schwedischen WM-Kader. © WITTERS

12. Mai, 11.40 Uhr: St. Pauli trainiert fast ohne Abwehrspieler

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Der FC St. Pauli muss zum Trainingsstart mit einer kleinen Gruppe auskommen und hat einen Großteil der Mannschaft separiert. Grund ist ein Magen-Darm-Virus, der in der Mannschaft umgeht. Neben Eric Smith (29) fehlten am Dienstag auch Hauke Wahl (32), David Nemeth (25) und Louis Oppie (23) aus diesem Grund. Kapitän Jackson Irvine (33) war - wie so häufig - aus Gründen der Belastungssteuerung nicht auf dem Rasen. Zurück im Team war Adam Dzwigala (30), der am Wochenende noch im Kader gefehlt hatte. Ihre Runden um den Platz drehten indes Manolis Saliakas (29) und Karol Mets (32).

Auf dem Trainingsplatz ging es überschaubar zu. © Alice Nägle/TAG24

12. Mai, 10.07 Uhr: Eric Smith trainiert nicht mit der Mannschaft

Wie St. Pauli am Dienstagmorgen mitteilte, wird Eric Smith heute "vorsichtshalber" nicht gemeinsam mit der Mannschaft trainieren. Der FCSP-Leistungsträger fiel wegen einer Wadenverletzung im April drei Spiele aus. In der vergangenen Partie gegen RB Leipzig stand der 29-Jährige aber wieder fast das gesamte Spiel auf dem Platz. War das zu viel für den Schweden?

Eric Smith (M.) wird am Dienstag "vorsichtshalber" nicht mit der Mannschaft trainieren. © Frank Molter/dpa

12. Mai, 8.15 Uhr: Nikola Vasilj steht im WM-Kader von Bosnien-Herzegowina

Mit dem FC St. Pauli kämpft Nikola Vasilj (30) noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga, im Anschluss wartet aber schon das nächste sportliche Highlight auf den Keeper - die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der 30-Jährige wurde von Nationaltrainer Sergej Barbarez (54) in den WM-Kader von Bosnien-Herzegowina berufen. Überraschend war das nicht mehr, schließlich hatte Vasilj in den Play-offs gegen Wales und Italien einen großen Anteil am Erfolg.

St.-Pauli-Torwart Nikola Vasilj (30) steht im WM-Kader von Bosnien-Herzegowina. © IMAGO / Visionhaus

10. Mai, 17.07 Uhr: St. Paulis U23 steigt aus der Regionalliga ab

Es ist amtlich! Die U23 des FC St. Pauli steigt aus der Regionalliga ab. Im Stadtderby gegen die U21 des HSV kamen die Kiezkicker am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus. Während die Rothosen im gesicherten Mittelfeld stehen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben, können die Braun-Weißen angesichts von fünf Punkten Rückstand und nur noch einem verbliebenen Spiel das rettende Ufer nicht mehr erreichen.

Die U23 des FC St. Pauli und die U21 des HSV trennten sich am Sonntag mit 1:1. Damit steht der Abstieg der Kiezkicker aus der Regionalliga fest. © WITTERS

9. Mai, 12 Uhr: Benjamin Brand pfeift die Partie bei RB Leipzig

Der Schiedsrichter für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli heißt Benjamin Brand (36) - für beide Vereine ein guter Bekannter. Der Betriebswirt pfiff in seiner Karriere keinen Verein häufiger als den Champions-League-Anwärter (20), St. Pauli rangiert auf Rang 3 (17). RB gewann unter der Leitung von Brand zwölf der 20 Partien, nur vier gingen verloren. In dieser Saison ist die Bilanz aber eher mau - 2:2 gegen den BVB und 1:3 gegen Leverkusen. St. Pauli hingegen gewann achtmal, wenn er an der Pfeife. Sieben Begegnungen gingen verloren. Auch die Kiezkicker und Brand sahen sich zweimal in dieser Spielzeit, beim 2:1 gegen den VfB und beim 1:2 in Freiburg.

Benjamin Brand (36) leitet am Samstag die Partie der Kiezkicker bei RB Leipzig. © Jan Woitas/dpa

8. Mai, 16.02 Uhr: So geht Alexander Blessin mit dem steigenden Druck um

Je näher das Saisonende kommt und je mehr Spiele der FC St. Pauli nicht gewinnt, desto größer wird der Druck. Das merkt auch Trainer Alexander Blessin (52), der mit seinem Team zwei Spieltage vor Saisonende auf den 17. Platz abgerutscht ist. Um sich vom Stress und Druck im Abstiegskampf abzulenken und um neue Kraft zu schöpfen, arbeitet der 52-Jährige im heimischen Garten. "Ich habe schön Rasen gemäht. Das war gut und da kommt man auf Gedanken, die dann auch guttun", erklärte er. Diese kurzen Phasen seien wichtig, "um wieder ein bisschen Klarheit in die Birne hereinzukriegen, mit dem Druck dann fertig zu werden. Und ja, das befreit dann teilweise".

St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) lenkt sich im Abstiegskampf und dem steigenden Druck mit Rasen mähen ab. © Christian Charisius/dpa

8. Mai, 11.34 Uhr: Fabian Hürzeler verlängert in Brighton bis Sommer 2029

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) hat eine Entscheidung getroffen. Der 33-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei Brighton Hove & Albion bis zum Sommer 2029. Er galt unter anderem als Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) bei Bayer Leverkusen. "Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt. Ich freue mich riesig über die Vertragsverlängerung. Diese langfristige Bindung zum Verein ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen", erklärte Hürzeler in einer Mitteilung. Anfang des Jahres erlebte er noch den "schwierigsten Moment" seiner Karriere, als die Seagulls auf Rang 14 abgerutscht waren, zwei Spieltage vor Saisonende kämpft das Team nun aber um den Einzug in das europäische Geschäft. "Seit seiner Ernennung hat Fabian die positive Entwicklung des Vereins in den letzten Saisons mit konstant guten Leistungen auf dem Platz fortgesetzt und eine klare Spielphilosophie entwickelt", zeigte sich Vereinspräsident Tony Bloom (56) erfreut.

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) bleibt trotz zahlreicher Angebote weiterhin bei Brighton Hove & Albion. © Axel Heimken/dpa

7. Mai, 14.11 Uhr: U23 unmittelbar vor Abstieg in die Oberliga

Das wäre bitter! Dem FC St. Pauli droht nicht nur der Abstieg der Profis in die zweite Liga, sondern auch der Abstieg der U23 in die Oberliga. Das Team von Cheftrainer Karsten Neitzel (58) kam am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den Bremer SV trotz Führung nicht über 1:1-Unentschieden hinaus. Damit belegt der FCSP-Nachwuchs in der Regionalliga Nord zwei Spieltage vor Saisonende Rang 16. Das rettende Ufer, auf dem Eintracht Norderstedt liegt, ist bereits fünf Zähler weg. Sollte die Eintracht am Samstag bei Weiche Flensburg gewinnen, wäre der Abstieg bereits vor dem Derby am Sonntag gegen die U21 des HSV besiegelt. Ansonsten bekommt das Stadt-Duell noch einmal eine besondere Bedeutung.

Der U23 des FC St. Pauli um Cheftrainer Karsten Neitzel (58) droht der Abstieg in die Oberliga. © WITTERS

7. Mai, 10.39 Uhr: Kiezkicker unterzeichnen Haustarif für Mitarbeiter

Nach längerem Hin und Her hat der FC St. Pauli gemeinsam mit ver.di einen Haustarifvertrag für große Teile des Vereins vereinbart. Er gilt für Beschäftigte des eingetragenen Vereines sowie der verbundenen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung und Merchandising. Wie der Verein bekannt gab, sind leitende Angestellte sowie der Profibereich einschließlich NLZ und eSport ausgeschlossen. Die Laufzeit ist zunächst bis zum 30. Juni 2028 begrenzt, gilt aber rückwirkend ab dem 1. Juli 2025. Hintergrund der Vereinbarung war ein Mitgliedsantrag aus dem Jahr 2021, der mehrere komplexe Verhandlungsrunden nach sich zog und nun zu einem Ergebnis kam. "Wir freuen uns, dass wir für unsere Mitarbeitenden einen tariflichen Rahmen schaffen konnten. Der Tarifvertrag sorgt für mehr Transparenz und Verlässlichkeit in zentralen Fragen von Vergütung und Arbeitsbedingungen. Besonders wichtig war uns der konstruktive Prozess mit allen Beteiligten, daher gilt ein großer Dank der Tarifkommission und unserer Personalleitung", erklärte FCSP-Vizepräsidentin Hanna Obersteller (44).

Der FC St. Pauli hat einen Tarifvertrag für einen Großteil seiner Mitarbeiter unterzeichnet. © Marcus Brandt/dpa

6. Mai, 14.45 Uhr: St. Pauli mit Interesse an Joel Bichsel vom 1. FC Saarbrücken

Noch ist unklar, in welcher Liga der FC St. Pauli in der kommenden Saison spielen wird. Klar hingegen ist, dass es Veränderungen im Kader geben muss. Mit Sam Klein (22) wurde bereits ein neuer Spieler verpflichtet. Ebenfalls neu hinzukommen könnte Joel Bichsel vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Laut Bild sollen Scouts der Kiezkicker die Schweizer Abwehrkante mehrfach beobachtet haben. Der Vertrag des Linksfußes läuft nach der Saison aus, er wäre somit ablösefrei. Bichsel war im Sommer 2024 von den Young Boys Bern nach Saarbrücken gekommen, nachdem er zuvor für die Zweitvertretung des SC Freiburg in der 3. Liga gekickt hatte. Für den FCS hat er seitdem 67 Pflichtspiele bestritten.

Der FC St. Pauli soll Interesse an Joel Bichsel (24, M) vom 1. FC Saarbrücken haben. © Imago / Jan Huebner

6. Mai, 11.38 Uhr: Karol Mets und Manolis Saliakas fallen aus

Bitter! Der FC St. Pauli muss im Saison-Endspurt auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten. Wie der Verein am Mittwochvormittag bekannt gab, fallen Manolis Saliakas (29) und Karol Mets (32) vorerst mit strukturellen muskulären Verletzungen aus. Ob sie in dieser Saison noch einmal auf den Rasen zurückkehren, ist damit fraglich. Gleiches gilt auch für Jannik Robatsch (21), der bislang noch auf sein Debüt für die Kiezkicker wartet und bislang nur in der U23 im Einsatz war.

Der FC St. Pauli muss im Kampf um den Klassenerhalt vorerst auf Karol Mets (32, l) und Manolis Saliakas (29, M) verzichten. © Tom Weller/dpa

5. Mai, 10.30 Uhr: Ewald Lienen schiebt St.-Pauli-Frust und findet deutliche Worte

Ewald Lienen (72) schiebt mit Blick auf die wirklich schwache Rückrundenleistung der Kiezkicker ordentlich Frust. Der ehemalige Coach des Kiezklubs (2014-2017) findet klare Worte für die aktuelle Spielidee der Hamburger. "Ich habe wirklich kein Verständnis dafür, dass St. Pauli die erfolgreiche Konstruktion, die sie die ganzen Jahre hatten - weswegen sie auch aufgestiegen sind - aufgegeben haben", sagte der 72-Jährige im Podcast "Der Sechzehner". Er spielt damit auf die fehlenden Außenstürmer an. Aus seiner Sicht könne man deshalb weder vernünftige Konter, Seitenwechsel noch ordentliche Steilpässe spielen, so der Experte. "Das ist für mich ein Grund, wieso St. Pauli so Torungefährlich ist. [...] Es tut mir weh zu sehen, dass sie in der Rückrunde chancenlos sind."

Von 2014 bis 2017 war Ewald Lienen (72) Coach des FC St. Pauli. Die Spielweise der Kiezkicker gefällt dem ehemaligen Profifußballer aktuell gar nicht. © Michael Schwartz/dpa

5. Mai, 8.50 Uhr: Fabian Hürzeler kurz vor der Verlängerung bei Brighton Hove & Albion

Während St. Pauli weiter Richtung Abstieg taumelt, kämpft Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) in der Premier League noch um den Einzug ins internationale Geschäft. Drei Spieltage vor Schluss belegt er mit Brighton Hove & Albion Rang acht, liegt aber nur zwei Zähler hinter dem Europa-League- und einen Punkt hinter dem Conference-League-Platz. Seine Leistungen an der Seitenlinie haben zahlreiche Vereine aufmerksam gemacht. Hürzeler wurde zwischenzeitlich als Nachfolger von Pep Guardiola (55) bei ManCity gehandelt, auch Bayer Leverkusen soll ihn beobachtet haben. Nun hat der 33-Jährige laut Sky Sport aber eine Entscheidung getroffen. Hürzeler soll seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Brighton langfristig verlängern.

St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) steht bei Brighton Hove & Albion vor einer Vertragsverlängerung. © Ian Walton/AP/dpa

4. Mai, 10.10 Uhr: Manolis Saliakas fehlte wegen muskulärer Probleme - und jetzt?

Der Abwehrspieler stand am Sonntag im Heimspiel gegen Mainz 05 nicht im Kader. Der Grund waren Adduktorenprobleme, erklärte Trainer Alexander Blessin nach der Partie. Grund zur Sorge gäbe es zunächst aber nicht. "Er ist im Rasen hängen geblieben. Ist einfach ärgerlich", berichtete der 52-Jährige. "Wir müssen von Tag zu Tag gucken. Heute war es einfach zu frisch", erklärte er mit Blick auf die Begegnung am Sonntag. Gegen Leipzig am kommenden Samstag könnte es schon wieder anders aussehen, machte er außerdem Hoffnung.

Manolis Saliakas (29) stand wegen Adduktorenproblemen in der Partie gegen Mainz 05 nicht im Kader. © Christian Charisius/dpa

3. Mai, 12.15 Uhr: Timo Gerach ist der Unparteiische im Spiel gegen Mainz 05

Es ist das achte Liga-Spiel des Pfälzers mit Beteiligung der Kiezkicker. Timo Gerach (39, Landau in der Pfalz) hatte bislang in fünf Zweitliga-, sowie zwei Erstliga-Begegnungen das sagen. Nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern war Trainer Alexander Blessin (52) nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen. Am 9. November 2024 verloren die Braun-Weißen unter der Leitung von Gerach 0:1 gegen den FC Bayern München. Mit der Leistung des Schiri-Gespanns war die St.-Pauli-Bank allerdings alles andere als zufrieden. Der 52-Jährige hatte nach einem ordentlichen Einsteigen von Minjae Kim (29) an Morgan Guilavogui (28) die Rote Karte gefordert. Der Landauer zeigte lediglich gelb. Als Manolis Saliakas (29) daraufhin den VAR forderte, sah auch er den gelben Karton. Zu viel für Blessin. Nach der Partie fand er klare Worte: "Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich finde schon, dass es jemandem zusteht, wenn solche Aktionen sind, dass man dann auch Emotionen zeigt." Generell haben die Kiezkicker unter Gerachs Leitung bislang eine recht neutrale Quote. Dreimal konnten die Hamburger siegen, zweimal mussten sie eine Niederlage hinnehmen, einmal spielte man unentschieden.

Timo Gerach (39) leitet die Partie des FC St. Pauli gegen den 1. FSV Mainz 05. © Swen Pförtner/dpa

1. Mai, 14.27 Uhr: St. Pauli holt Australier Sam Klein

Verstärkung für den FC St. Pauli: Die Kiezkicker haben zur kommenden Spielzeit den Australier Sam Klein (22) verpflichtet. Das gaben die Braun-Weißen am Freitag bekannt. Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch die norwegische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselt von Brisbane Roar aus der australischen A-League ans Millerntor. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Wir freuen uns auf einen Spieler mit einem sehr vielseitigen Profil, der unsere Möglichkeiten im Mittelfeld deutlich erweitert. Sam kann im Spiel mit Ball und in der Defensive Akzente setzen", verdeutlichte Sportchef Andreas Bornemann (54). Coach Alexander Blessin (52) betonte: "Sam verfügt über spannende Fähigkeiten, mit denen er im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen ausfüllen kann. Er kombiniert eine gute Vororientierung mit Übersicht und einem sauberen Passspiel, sucht darüber hinaus selbst den Abschluss. Defensiv agiert er aggressiv und mutig, um Ballgewinne zu kreieren." Klein selbst sagte: "Ich bin sehr gespannt auf den FC St. Pauli und freue mich darauf, neue Mitspieler, ein anderes Land und eine neue Liga kennenzulernen. Der Club hat in den vergangenen Jahren mehrfach internationale Spieler, insbesondere auch aus Australien, erfolgreich integriert und weiterentwickelt. Die Verantwortlichen haben mir eine interessante Perspektive aufgezeigt, weshalb ich davon überzeugt bin, dass dies der richtige Weg für mich ist."

Der Australier Sam Klein (22) verstärkt den FC St. Pauli zu kommenden Saison. © FC St. Pauli

27. April, 18.05 Uhr: Laut Chris Kramer wird St. Pauli "aufgefressen"

St. Pauli kann sich den direkten Klassenerhalt wohl abschminken. Christoph Kramer sieht ein großes Problem bei den Kiezkickern. "Wenn du so spielst, wie St. Pauli Fußballspielen will, dann brauchst du eine breite Brust. Und wenn du die nicht hast - die kannst du dir auch nicht einreden - dann wird es schwierig. Dann ist es sehr fehleranfällig und wirkt nervös." Für die Situation, in der der Klub gerade steckt, sei das nicht der Fußball den es gerade braucht. "Zu einer Überzeugung gehört es einfach auch mal das zu spielen, was du brauchst, was angebracht ist", sagte der Weltmeister von 2014 zu Tommi Schmitt. Sie hätten aus seiner Sicht einen gepflegten Spielaufbau und bis in die Mitte der gegnerischen Hälfte sei der Blessin-Fußball auch sehr ansehnlich, aber: "Wenn die den aber nicht spielen können, werden sie aufgefressen!" Der Ansehnliche Fußball sei in der Bundesliga oft nicht immer der beste Plan, so Kramer. Eine Überzeugung durchzuziehen sei zwar eine der größten Stärken, könne aber auch schnell in Sturheit umschlagen.

Weltmeister Christoph Kramer sieht ein großes Problem bei den Kiezkickern. © Rolf Vennenbernd/dpa

28. April, 8.52 Uhr: Jackson Irvine mit seinem 150. Pflichtspiel für St. Pauli

Das hatten sie sich anders erhofft! Kapitän Jackson Irvine (33) und Landsmann Connor Metcalfe (26) haben bei der 0:2-Pleite in Heidenheim Meilensteine erreicht. Irvine absolvierte sein 150. Pflichtspiel für die Kiezkicker, Metcalfe sein 100.. Irvine war im Sommer 2021 von Hibernian Edinburgh und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. Nach 88 Zweitliga-Partien (15 Tore, 15 Vorlagen) folgte mit der Meisterschaft und dem Aufstieg der erste Höhepunkt. Im Jahr darauf folgte der Klassenerhalt. Im Oberhaus blieb Irvine bislang ohne Torerfolg. Hätte er sich Ende der vergangenen Saison nicht am Fuß verletzt, hätte er sein 150. Pflichtspiel bereits deutlich eher absolviert. Metcalfe folgte ein Jahr später und kam direkt aus der Heimat von Melbourne City ans Millerntor. Während er in der zweiten Liga noch zu den Stammspielern gehörte, hat er unter Alexander Blessin (52) einen schweren Stand, hinzu kommen mehrere Verletzungen. In der aktuellen Spielzeit kommt der 26-Jährige auf 22 Einsätze, wobei er nur einmal in der Startelf stand.

Während Jackson Irvine (33, l) sein 150. Pflichtspiel für St. Pauli absolvierte, war es bei Connor Metcalfe (26) Nummer 100. © Marius Becker/dpa

27. April, 15.07 Uhr: St.-Pauli-Ultras beschimpfen Spieler, Capo schickt Mannschaft weg

Die Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) stieß nicht nur Spielern und Trainer übel auf, sondern auch den weit mitgereisten Fans. Und das ließen sie die Mannschaft auch wissen. Nachdem die Blessin-Elf nach Abpfiff vor die Gästetribüne trat, habe es erstmals Pfiffe sowie vereinzelt sogar Beschimpfungen vonseiten der Ultras zu hören gegeben. Das berichtete ein anonymer Fan gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Einer der Capos habe daraufhin schnell reagiert und Hauke Wahl (32) zu sich gerufen. Gemeinsam sei entschieden worden, dass die Mannschaft sich in die Kabinen zurückziehe. Danach suchte auch Trainer Alexander Blessin (52) das Gespräch mit dem Capo. Mit einem Schulterklopfer und einer Umarmung endete die Unterhaltung - alles also halb so schlimm? Dem Kiezklub sei aber bewusst, dass es eine sehr schwere Saison ist, die auch für die Fans enorm enttäuschend sein kann. Man hoffe dennoch auch für die finalen Partien auf die fortlaufende "enorme Unterstützung" vonseiten der Anhänger.

"Walk of Shame": Die Mannschaft des FC St. Pauli holte sich nach der Pleite in Heidenheim Pfiffe vonseiten der Fans ab. © Tom Weller/dpa

26. April, 13 Uhr: Lars Ritzka fordert nach Heidenheim-Pleite eine Reaktion

Für den FC St. Pauli ist nach der 0:2-Pleite in Heidenheim der direkte Klassenerhalt in weite Ferne gerückt. Das rettende Ufer ist weiterhin zwar nur fünf Zähler entfernt, dazu kommt aber noch das schlechtere Torverhältnis. "Wir werden nicht aufhören, müssen aber auf jeden Fall eine Reaktion zeigen", forderte Lars Ritzka (27), der zudem klar äußerte: "Wir brauchen nicht drumherum reden, dass die Relegation das Ziel ist. Wolfsburg ist näher an uns, als wir an Platz 15 sind." In die gleiche Kerbe schlug auch Hauke Wahl (32): "Der Trainer hat gesagt, dass wir weitermachen müssen. Die Relegation als Minimalziel haben wir in eigener Hand."

Lars Ritzka (27) gab das Erreichen der Relegation als Minimalziel für St. Pauli aus. © IMAGO / Maximilian Koch