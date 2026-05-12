St.-Pauli-Blog: Nikola Vasilj in WM-Kader berufen
Hamburg - Der FC St. Pauli steht vor einem Herzschlagfinale gegen den VfL Wolfsburg um die Relegation. Die Kiezkicker sind am Samstag (15.30 Uhr) zum Siegen verdammt und sogar von Heidenheim ein wenig abhängig.
Egal, wie die Saison ausgeht, auf Torhüter Nikola Vasilj wartet im Sommer der Höhepunkt seiner Karriere.
In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.
12. Mai, 8.15 Uhr: Nikola Vasilj steht im WM-Kader von Bosnien-Herzegowina
Mit dem FC St. Pauli kämpft Nikola Vasilj (30) noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga, im Anschluss wartet aber schon das nächste sportliche Highlight auf den Keeper - die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko.
Der 30-Jährige wurde von Nationaltrainer Sergej Barbarez (54) in den WM-Kader von Bosnien-Herzegowina berufen. Überraschend war das nicht mehr, schließlich hatte Vasilj in den Play-offs gegen Wales und Italien einen großen Anteil am Erfolg.
10. Mai, 17.07 Uhr: St. Paulis U23 steigt aus der Regionalliga ab
Es ist amtlich! Die U23 des FC St. Pauli steigt aus der Regionalliga ab. Im Stadtderby gegen die U21 des HSV kamen die Kiezkicker am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus.
Während die Rothosen im gesicherten Mittelfeld stehen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben, können die Braun-Weißen angesichts von fünf Punkten Rückstand und nur noch einem verbliebenen Spiel das rettende Ufer nicht mehr erreichen.
9. Mai, 12 Uhr: Benjamin Brand pfeift die Partie bei RB Leipzig
Der Schiedsrichter für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) zwischen RB Leipzig und dem FC St. Pauli heißt Benjamin Brand (36) - für beide Vereine ein guter Bekannter.
Der Betriebswirt pfiff in seiner Karriere keinen Verein häufiger als den Champions-League-Anwärter (20), St. Pauli rangiert auf Rang 3 (17).
RB gewann unter der Leitung von Brand zwölf der 20 Partien, nur vier gingen verloren. In dieser Saison ist die Bilanz aber eher mau - 2:2 gegen den BVB und 1:3 gegen Leverkusen.
St. Pauli hingegen gewann achtmal, wenn er an der Pfeife. Sieben Begegnungen gingen verloren. Auch die Kiezkicker und Brand sahen sich zweimal in dieser Spielzeit, beim 2:1 gegen den VfB und beim 1:2 in Freiburg.
8. Mai, 16.02 Uhr: So geht Alexander Blessin mit dem steigenden Druck um
Je näher das Saisonende kommt und je mehr Spiele der FC St. Pauli nicht gewinnt, desto größer wird der Druck. Das merkt auch Trainer Alexander Blessin (52), der mit seinem Team zwei Spieltage vor Saisonende auf den 17. Platz abgerutscht ist.
Um sich vom Stress und Druck im Abstiegskampf abzulenken und um neue Kraft zu schöpfen, arbeitet der 52-Jährige im heimischen Garten. "Ich habe schön Rasen gemäht. Das war gut und da kommt man auf Gedanken, die dann auch guttun", erklärte er.
Diese kurzen Phasen seien wichtig, "um wieder ein bisschen Klarheit in die Birne hereinzukriegen, mit dem Druck dann fertig zu werden. Und ja, das befreit dann teilweise".
8. Mai, 11.34 Uhr: Fabian Hürzeler verlängert in Brighton bis Sommer 2029
St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) hat eine Entscheidung getroffen. Der 33-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei Brighton Hove & Albion bis zum Sommer 2029. Er galt unter anderem als Nachfolger von Kasper Hjulmand (54) bei Bayer Leverkusen.
"Ich arbeite unheimlich gerne für diesen Verein und lebe sehr gerne in dieser Stadt. Ich freue mich riesig über die Vertragsverlängerung. Diese langfristige Bindung zum Verein ist eine Ehre und bestärkt mich nur in meinem Wunsch, unsere gemeinsame Vision erfolgreich umzusetzen", erklärte Hürzeler in einer Mitteilung.
Anfang des Jahres erlebte er noch den "schwierigsten Moment" seiner Karriere, als die Seagulls auf Rang 14 abgerutscht waren, zwei Spieltage vor Saisonende kämpft das Team nun aber um den Einzug in das europäische Geschäft.
"Seit seiner Ernennung hat Fabian die positive Entwicklung des Vereins in den letzten Saisons mit konstant guten Leistungen auf dem Platz fortgesetzt und eine klare Spielphilosophie entwickelt", zeigte sich Vereinspräsident Tony Bloom (56) erfreut.
7. Mai, 14.11 Uhr: U23 unmittelbar vor Abstieg in die Oberliga
Das wäre bitter! Dem FC St. Pauli droht nicht nur der Abstieg der Profis in die zweite Liga, sondern auch der Abstieg der U23 in die Oberliga.
Das Team von Cheftrainer Karsten Neitzel (58) kam am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den Bremer SV trotz Führung nicht über 1:1-Unentschieden hinaus. Damit belegt der FCSP-Nachwuchs in der Regionalliga Nord zwei Spieltage vor Saisonende Rang 16. Das rettende Ufer, auf dem Eintracht Norderstedt liegt, ist bereits fünf Zähler weg.
Sollte die Eintracht am Samstag bei Weiche Flensburg gewinnen, wäre der Abstieg bereits vor dem Derby am Sonntag gegen die U21 des HSV besiegelt. Ansonsten bekommt das Stadt-Duell noch einmal eine besondere Bedeutung.
7. Mai, 10.39 Uhr: Kiezkicker unterzeichnen Haustarif für Mitarbeiter
Nach längerem Hin und Her hat der FC St. Pauli gemeinsam mit ver.di einen Haustarifvertrag für große Teile des Vereins vereinbart. Er gilt für Beschäftigte des eingetragenen Vereines sowie der verbundenen Gesellschaften in den Bereichen Vermarktung und Merchandising. Wie der Verein bekannt gab, sind leitende Angestellte sowie der Profibereich einschließlich NLZ und eSport ausgeschlossen.
Die Laufzeit ist zunächst bis zum 30. Juni 2028 begrenzt, gilt aber rückwirkend ab dem 1. Juli 2025. Hintergrund der Vereinbarung war ein Mitgliedsantrag aus dem Jahr 2021, der mehrere komplexe Verhandlungsrunden nach sich zog und nun zu einem Ergebnis kam.
"Wir freuen uns, dass wir für unsere Mitarbeitenden einen tariflichen Rahmen schaffen konnten. Der Tarifvertrag sorgt für mehr Transparenz und Verlässlichkeit in zentralen Fragen von Vergütung und Arbeitsbedingungen. Besonders wichtig war uns der konstruktive Prozess mit allen Beteiligten, daher gilt ein großer Dank der Tarifkommission und unserer Personalleitung", erklärte FCSP-Vizepräsidentin Hanna Obersteller (44).
6. Mai, 14.45 Uhr: St. Pauli mit Interesse an Joel Bichsel vom 1. FC Saarbrücken
Noch ist unklar, in welcher Liga der FC St. Pauli in der kommenden Saison spielen wird. Klar hingegen ist, dass es Veränderungen im Kader geben muss. Mit Sam Klein (22) wurde bereits ein neuer Spieler verpflichtet.
Ebenfalls neu hinzukommen könnte Joel Bichsel vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Laut Bild sollen Scouts der Kiezkicker die Schweizer Abwehrkante mehrfach beobachtet haben. Der Vertrag des Linksfußes läuft nach der Saison aus, er wäre somit ablösefrei.
Bichsel war im Sommer 2024 von den Young Boys Bern nach Saarbrücken gekommen, nachdem er zuvor für die Zweitvertretung des SC Freiburg in der 3. Liga gekickt hatte. Für den FCS hat er seitdem 67 Pflichtspiele bestritten.
6. Mai, 11.38 Uhr: Karol Mets und Manolis Saliakas fallen aus
Bitter! Der FC St. Pauli muss im Saison-Endspurt auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten. Wie der Verein am Mittwochvormittag bekannt gab, fallen Manolis Saliakas (29) und Karol Mets (32) vorerst mit strukturellen muskulären Verletzungen aus. Ob sie in dieser Saison noch einmal auf den Rasen zurückkehren, ist damit fraglich.
Gleiches gilt auch für Jannik Robatsch (21), der bislang noch auf sein Debüt für die Kiezkicker wartet und bislang nur in der U23 im Einsatz war.
5. Mai, 10.30 Uhr: Ewald Lienen schiebt St.-Pauli-Frust und findet deutliche Worte
Ewald Lienen (72) schiebt mit Blick auf die wirklich schwache Rückrundenleistung der Kiezkicker ordentlich Frust. Der ehemalige Coach des Kiezklubs (2014-2017) findet klare Worte für die aktuelle Spielidee der Hamburger.
"Ich habe wirklich kein Verständnis dafür, dass St. Pauli die erfolgreiche Konstruktion, die sie die ganzen Jahre hatten - weswegen sie auch aufgestiegen sind - aufgegeben haben", sagte der 72-Jährige im Podcast "Der Sechzehner". Er spielt damit auf die fehlenden Außenstürmer an.
Aus seiner Sicht könne man deshalb weder vernünftige Konter, Seitenwechsel noch ordentliche Steilpässe spielen, so der Experte. "Das ist für mich ein Grund, wieso St. Pauli so Torungefährlich ist. [...] Es tut mir weh zu sehen, dass sie in der Rückrunde chancenlos sind."
5. Mai, 8.50 Uhr: Fabian Hürzeler kurz vor der Verlängerung bei Brighton Hove & Albion
Während St. Pauli weiter Richtung Abstieg taumelt, kämpft Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler (33) in der Premier League noch um den Einzug ins internationale Geschäft. Drei Spieltage vor Schluss belegt er mit Brighton Hove & Albion Rang acht, liegt aber nur zwei Zähler hinter dem Europa-League- und einen Punkt hinter dem Conference-League-Platz.
Seine Leistungen an der Seitenlinie haben zahlreiche Vereine aufmerksam gemacht. Hürzeler wurde zwischenzeitlich als Nachfolger von Pep Guardiola (55) bei ManCity gehandelt, auch Bayer Leverkusen soll ihn beobachtet haben.
Nun hat der 33-Jährige laut Sky Sport aber eine Entscheidung getroffen. Hürzeler soll seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Brighton langfristig verlängern.
4. Mai, 10.10 Uhr: Manolis Saliakas fehlte wegen muskulärer Probleme - und jetzt?
Der Abwehrspieler stand am Sonntag im Heimspiel gegen Mainz 05 nicht im Kader. Der Grund waren Adduktorenprobleme, erklärte Trainer Alexander Blessin nach der Partie. Grund zur Sorge gäbe es zunächst aber nicht.
"Er ist im Rasen hängen geblieben. Ist einfach ärgerlich", berichtete der 52-Jährige. "Wir müssen von Tag zu Tag gucken. Heute war es einfach zu frisch", erklärte er mit Blick auf die Begegnung am Sonntag. Gegen Leipzig am kommenden Samstag könnte es schon wieder anders aussehen, machte er außerdem Hoffnung.
3. Mai, 12.15 Uhr: Timo Gerach ist der Unparteiische im Spiel gegen Mainz 05
Es ist das achte Liga-Spiel des Pfälzers mit Beteiligung der Kiezkicker. Timo Gerach (39, Landau in der Pfalz) hatte bislang in fünf Zweitliga-, sowie zwei Erstliga-Begegnungen das sagen. Nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern war Trainer Alexander Blessin (52) nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen.
Am 9. November 2024 verloren die Braun-Weißen unter der Leitung von Gerach 0:1 gegen den FC Bayern München. Mit der Leistung des Schiri-Gespanns war die St.-Pauli-Bank allerdings alles andere als zufrieden. Der 52-Jährige hatte nach einem ordentlichen Einsteigen von Minjae Kim (29) an Morgan Guilavogui (28) die Rote Karte gefordert. Der Landauer zeigte lediglich gelb.
Als Manolis Saliakas (29) daraufhin den VAR forderte, sah auch er den gelben Karton. Zu viel für Blessin. Nach der Partie fand er klare Worte: "Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich finde schon, dass es jemandem zusteht, wenn solche Aktionen sind, dass man dann auch Emotionen zeigt."
Generell haben die Kiezkicker unter Gerachs Leitung bislang eine recht neutrale Quote. Dreimal konnten die Hamburger siegen, zweimal mussten sie eine Niederlage hinnehmen, einmal spielte man unentschieden.
1. Mai, 14.27 Uhr: St. Pauli holt Australier Sam Klein
Verstärkung für den FC St. Pauli: Die Kiezkicker haben zur kommenden Spielzeit den Australier Sam Klein (22) verpflichtet. Das gaben die Braun-Weißen am Freitag bekannt.
Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch die norwegische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselt von Brisbane Roar aus der australischen A-League ans Millerntor. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
"Wir freuen uns auf einen Spieler mit einem sehr vielseitigen Profil, der unsere Möglichkeiten im Mittelfeld deutlich erweitert. Sam kann im Spiel mit Ball und in der Defensive Akzente setzen", verdeutlichte Sportchef Andreas Bornemann (54).
Coach Alexander Blessin (52) betonte: "Sam verfügt über spannende Fähigkeiten, mit denen er im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen ausfüllen kann. Er kombiniert eine gute Vororientierung mit Übersicht und einem sauberen Passspiel, sucht darüber hinaus selbst den Abschluss. Defensiv agiert er aggressiv und mutig, um Ballgewinne zu kreieren."
Klein selbst sagte: "Ich bin sehr gespannt auf den FC St. Pauli und freue mich darauf, neue Mitspieler, ein anderes Land und eine neue Liga kennenzulernen. Der Club hat in den vergangenen Jahren mehrfach internationale Spieler, insbesondere auch aus Australien, erfolgreich integriert und weiterentwickelt. Die Verantwortlichen haben mir eine interessante Perspektive aufgezeigt, weshalb ich davon überzeugt bin, dass dies der richtige Weg für mich ist."
27. April, 18.05 Uhr: Laut Chris Kramer wird St. Pauli "aufgefressen"
St. Pauli kann sich den direkten Klassenerhalt wohl abschminken. Christoph Kramer sieht ein großes Problem bei den Kiezkickern.
"Wenn du so spielst, wie St. Pauli Fußballspielen will, dann brauchst du eine breite Brust. Und wenn du die nicht hast - die kannst du dir auch nicht einreden - dann wird es schwierig. Dann ist es sehr fehleranfällig und wirkt nervös." Für die Situation, in der der Klub gerade steckt, sei das nicht der Fußball den es gerade braucht. "Zu einer Überzeugung gehört es einfach auch mal das zu spielen, was du brauchst, was angebracht ist", sagte der Weltmeister von 2014 zu Tommi Schmitt.
Sie hätten aus seiner Sicht einen gepflegten Spielaufbau und bis in die Mitte der gegnerischen Hälfte sei der Blessin-Fußball auch sehr ansehnlich, aber: "Wenn die den aber nicht spielen können, werden sie aufgefressen!"
Der Ansehnliche Fußball sei in der Bundesliga oft nicht immer der beste Plan, so Kramer. Eine Überzeugung durchzuziehen sei zwar eine der größten Stärken, könne aber auch schnell in Sturheit umschlagen.
28. April, 8.52 Uhr: Jackson Irvine mit seinem 150. Pflichtspiel für St. Pauli
Das hatten sie sich anders erhofft! Kapitän Jackson Irvine (33) und Landsmann Connor Metcalfe (26) haben bei der 0:2-Pleite in Heidenheim Meilensteine erreicht. Irvine absolvierte sein 150. Pflichtspiel für die Kiezkicker, Metcalfe sein 100..
Irvine war im Sommer 2021 von Hibernian Edinburgh und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. Nach 88 Zweitliga-Partien (15 Tore, 15 Vorlagen) folgte mit der Meisterschaft und dem Aufstieg der erste Höhepunkt. Im Jahr darauf folgte der Klassenerhalt.
Im Oberhaus blieb Irvine bislang ohne Torerfolg. Hätte er sich Ende der vergangenen Saison nicht am Fuß verletzt, hätte er sein 150. Pflichtspiel bereits deutlich eher absolviert.
Metcalfe folgte ein Jahr später und kam direkt aus der Heimat von Melbourne City ans Millerntor. Während er in der zweiten Liga noch zu den Stammspielern gehörte, hat er unter Alexander Blessin (52) einen schweren Stand, hinzu kommen mehrere Verletzungen.
In der aktuellen Spielzeit kommt der 26-Jährige auf 22 Einsätze, wobei er nur einmal in der Startelf stand.
27. April, 15.07 Uhr: St.-Pauli-Ultras beschimpfen Spieler, Capo schickt Mannschaft weg
Die Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) stieß nicht nur Spielern und Trainer übel auf, sondern auch den weit mitgereisten Fans.
Und das ließen sie die Mannschaft auch wissen. Nachdem die Blessin-Elf nach Abpfiff vor die Gästetribüne trat, habe es erstmals Pfiffe sowie vereinzelt sogar Beschimpfungen vonseiten der Ultras zu hören gegeben.
Das berichtete ein anonymer Fan gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Einer der Capos habe daraufhin schnell reagiert und Hauke Wahl (32) zu sich gerufen. Gemeinsam sei entschieden worden, dass die Mannschaft sich in die Kabinen zurückziehe. Danach suchte auch Trainer Alexander Blessin (52) das Gespräch mit dem Capo. Mit einem Schulterklopfer und einer Umarmung endete die Unterhaltung - alles also halb so schlimm?
Dem Kiezklub sei aber bewusst, dass es eine sehr schwere Saison ist, die auch für die Fans enorm enttäuschend sein kann. Man hoffe dennoch auch für die finalen Partien auf die fortlaufende "enorme Unterstützung" vonseiten der Anhänger.
26. April, 13 Uhr: Lars Ritzka fordert nach Heidenheim-Pleite eine Reaktion
Für den FC St. Pauli ist nach der 0:2-Pleite in Heidenheim der direkte Klassenerhalt in weite Ferne gerückt. Das rettende Ufer ist weiterhin zwar nur fünf Zähler entfernt, dazu kommt aber noch das schlechtere Torverhältnis.
"Wir werden nicht aufhören, müssen aber auf jeden Fall eine Reaktion zeigen", forderte Lars Ritzka (27), der zudem klar äußerte: "Wir brauchen nicht drumherum reden, dass die Relegation das Ziel ist. Wolfsburg ist näher an uns, als wir an Platz 15 sind."
In die gleiche Kerbe schlug auch Hauke Wahl (32): "Der Trainer hat gesagt, dass wir weitermachen müssen. Die Relegation als Minimalziel haben wir in eigener Hand."
25. April, 20 Uhr: FC St. Pauli mit Interesse an Bamba Dieng vom FC Lorient?
Mit Stürmern aus der französischen Ligue 1 hat der FC St. Pauli bereits gute Erfahrungen gemacht, Morgan Guilavogui (27) war in der vergangenen Saison ein Garant für den Klassenerhalt.
Wie der Journalist Pete O'Rourke auf X postete, sollen die Kiezkicker an Bamba Dieng (26) vom FC Lorient interessiert sein. Der senegalische Nationalspieler hat in dieser Saison neun Tore in 18 Spielen erzielt und wäre im Sommer ablösefrei.
Neben St. Pauli sollen aber auch unter anderem die Blackburn Rovers, Leicester City, der FC Portsmouth und Oxford United ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen haben. Ein Wechsel ans Millerntor dürfte aufgrund seiner Qualität allerdings nur in Betracht gezogen werden, wenn die Kiezkicker die Klasse halten würden.
25. April, 14.28 Uhr: Das denkt Hauke Wahl über seine Rückkehr
Für Hauke Wahl (32) ist es am Samstag ein Wiedersehen mit alten Weggefährten. Der St.-Pauli-Verteidiger spielte von Januar bis Juni 2017 für den 1. FC Heidenheim. "Es war eine sehr lehrreiche Zeit", erklärte er am Sky-Mikro. "Es war eine sehr gute Zeit unter Frank Schmidt. Er hat mir ein-, zweimal in den Arsch getreten, davon profitiere ich heute noch."
Am Samstag lastet auf beiden Teams ein hoher Druck. "Wir wissen um die Tabellensituation, unser Ziel ist weiterhin der 15. Tabellenplatz", machte Wahl deutlich. "Dafür müssen wir heute gewinnen."
Heidenheim wiederum will mit einem Sieg noch einmal an St. Pauli herankommen.
25. April, 13 Uhr: Felix Zwayer pfeift das Spiel in Heidenheim
Felix Zwayer (44) wird am Samstag das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli. Beide Teams konnten unter seiner Leitung zuletzt nicht gewinnen.
Die Kiezkicker haben unter Zwayer fast eine ausgeglichene Bilanz: Acht Siegen stehen neun Unentschieden und neun Niederlagen gegenüber. In dieser Saison gab es bereits zwei Aufeinandertreffen - beim 1:3 in München und beim 0:0 gegen Frankfurt.
Die Heidenheimer Bilanz sieht im Vergleich schlechter aus. Der FCH konnte nur zweimal unter Zwayer gewinnen und verlor fünf Partien, fünf weitere endeten mit einem Remis. Gegen Dortmund (0:2) und in Augsburg (0:1) gab es in dieser Spielzeit zwei Niederlagen.
Insgesamt warten beide Vereine seit Jahren auf Siege, wenn Zwayer an der Pfeife ist. St. Pauli gewann zuletzt im November 2024, Heidenheim im April 2023 unter dem 44-Jährigen.
25. April, 9 Uhr: Martijn Kaars rechnet mit großem Widerstand
Im Hinspiel sorgte Martijn Kaars (27) mit seinem Doppelpack für den 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den 1. FC Heidenheim. Ein ähnliches Ergebnis im Rückspiel am Samstag wäre aus Sicht der Kiezkicker wünschenswert.
"Wir alle wissen, wie wichtig das Spiel ist. Wir müssen gewinnen", betonte der Angreifer im Vorfeld. Denn mit einem Sieg könnte St. Pauli nicht nur an die Konkurrenz vor sich aufschließen, sondern auch Heidenheim in die zweite Liga befördern.
Genau aus diesem Grund rechnet Kaars aber mit großem Widerstand. "Heidenheim wird alles geben, um zu gewinnen. Sie werden ein bisschen mehr Risiko", war er sich auch sicher. Dies biete allerdings den Kiezkicker wiederum Möglichkeit.
Vor allem auf die Konterstärke muss St. Pauli aufpassen - der FCH ist Dritter in dieser Statistik. "Die Restverteidigung ist wichtig und wir müssen die Zweikämpfe gewinnen", forderte Kaars, der am Samstag vielleicht mal wieder von Beginn an starten könnte.
24. April, 16.20 Uhr: Trainer Alexander Blessin mit klarer Forderung an sein Team
Nach dem bitteren Unentschieden gegen Köln am vergangenen Spieltag musste der FC St. Pauli unter der Woche den nächsten Rückschlag einstecken. Mathias Pereira Lage (28) erlitt eine schwere Knieverletzung und fällt monatelang aus.
"Es hat wehgetan. Aber es gilt trotzdem, das jetzt abzuhaken und zu sagen: Jetzt erst recht!", betonte Trainer Alexander Blessin (52), der um die Wichtigkeit der Partie am Samstag beim 1. FC Heidenheim wusste.
Zudem mussten die Kiezkicker in dieser Saison bereits mehrere langfristige Ausfälle kompensieren. "Solche Nackenschläge hinzunehmen, wieder aufzustehen - das ist St. Pauli", so der 52-Jährige. "Das ist diese Mannschaft, das zeichnet sie aus. Deswegen werden wir auch diese Situation meistern und die richtigen Schlüsse daraus ziehen."
Vier Spieltage vor Schluss sei die Mannschaft noch einmal zusammengerückt. "Es ist auch wichtig, dass sich die Mannschaft intern zusammenhockt und bestimmte Sequenzen bespricht. Das zeigt mir einfach, dass die Mannschaft lebt, dass sie intakt wirkt und gewillt ist, bis zum letzten Spieltag alles zu geben", zeigte sich Blessin erfreut.
24. April, 11.45 Uhr: Schlägt gegen Heidenheim erneut die Stunde von Martijn Kaars?
Im Hinspiel Mitte Dezember schlug die große Stunde von Martijn Kaars (27). Der Angreifer traf beim 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den 1. FC Heidenheim doppelt - es waren zwei seiner bislang drei Saisontore. In den letzten Wochen war der Niederländer aber hinten dran.
"Er gibt weiterhin Gas und ist bereit", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) auf TAG24-Nachfrage und bestätigte, dass er viele Gespräche mit dem Angreifer führe. "Er weiß, was ich von ihm erwarte, und auch, was er von sich erwartet."
Bis auf das Union-Spiel kam Kaars zuletzt nur als Joker zum Einsatz, zweimal schmorte er sogar 90 Minuten auf der Bank. Nun könnte er aber als Alternative für den verletzten Mathias Pereira Lage (28) agieren. "Wenn er zum Einsatz kommt, dann gibt er auch Gas", machte Blessin deutlich, ohne sich in die Karten schauen zu lassen.
23. April, 16.10 Uhr: Eric Smith steht gegen Heidenheim noch auf der Kippe
Dass Mathias Pereira Lage (28) am Samstag beim 1. FC Heidenheim fehlen wird, war nach der Nachricht vom Vormittag klar. Ein Fragezeichen stand noch hinter den Einsätzen von Eric Smith (29) und Nikola Vasilj (30), die beide am Dienstag und Mittwoch nicht trainieren konnten.
"Sie haben beide heute mittrainiert. Das ist eine gute Nachricht", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Dennoch gab er sich gerade bei Smith noch etwas vorsichtig. "In der Summe war er dreieinhalb Wochen nicht aktiv dabei. Wir sind aber guter Dinge, dass, wenn er keine Reaktion zeigt, am Samstag auch dabei ist."
Bei Vasilj gestaltete es sich ein wenig klarer, er wird in Heidenheim nach einem kleinen Infekt wieder zwischen den Pfosten stehen. Im Kader steht dann auch David Nemeth (24), der sich bei der U23 eine Platzwunde zugezogen hatte. "Er macht einen guten Eindruck und sieht mit den guten alten Tackern ein bisschen bestialisch aus", scherzte Blessin, der sich ansonsten über die Rückkehr von Joel-Chima Fujita (24) nach dessen Sperre freuen konnte.
23. April, 10.55 Uhr: Mathias Pereira Lage mit schwerer Knieverletzung
Die Befürchtungen haben sich bestätigt! Für Offensivspieler Mathias Pereira Lage (29) ist die Saison beendet – wenn nicht sogar das Jahr 2026.
Wie der FC St. Pauli am Donnerstag bekannt gab, hat sich der 29-Jährige im Training eine "komplexe Verletzung mit einem Kreuzbandriss" zugezogen, wie eine Untersuchung ergab.
Pereira Lage soll noch am Donnerstag im UKE operiert werden.
22. April, 15.57 Uhr: VfL Wolfsburg mit Interesse an Hauke Wahl
Seit fast drei Jahren spielt Hauke Wahl (32) mittlerweile für den FC St. Pauli und gehört seitdem zu den absoluten Leistungsträgern. In diesem Zeitraum verpasste er nur sechs Spiele.
Wie der Kicker berichtet, sind die Leistungen und auch seine Zuverlässigkeit anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Demnach soll der ebenfalls abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg seine Fühler nach dem gebürtigen Hamburger ausgestreckt haben. Wahl hatte allerdings im vergangenen September seinen Vertrag am Millerntor verlängert.
Besonders brisant: Am letzten Spieltag treffen St. Pauli und Wolfsburg direkt aufeinander – womöglich in einem Endspiel um den Klassenerhalt oder den Relegationsplatz.
22. April, 14.28 Uhr: Mathias Pereira Lage verletzt sich im Training
Ist das bitter! Dem FC St. Pauli droht im Abstiegsendspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag der Ausfall von zwei Leistungsträgern.
Eric Smith (29) und Nikola Vasilj (30) fehlten sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch beim Training. Beide sind erkältet und zumindest ein Einsatz von Smith rückt damit nach seiner Verletzung in weite Ferne. Mehr als ein Bankplatz dürfte bei ihm nicht herausspringen.
Deutlich schlechter sieht es bei Mathias Pereira Lage (29) aus, der sich am Mittwoch im Training wohl schwer am Knie verletzte. Der Franzose war bei einem Torabschluss mit einem Mitspieler zusammengeprallt und krümmte sich vor Schmerzen auf dem Boden. Nachdem er in die Kabine gebracht worden war, ging es für ihn direkt ins Krankenhaus.
18. April, 18.22 Uhr: Hauke Wahl scherzt über Tor von Karol Mets
Im 89. Pflichtspiel für den FC St. Pauli hat Karol Mets (32) seinen ersten Treffer erzielt. Nach einem Eckball traf er auf Vorlage von Hauke Wahl (32).
"Wir trainieren häufig Standards", erklärte Mets. "Die Jungs haben immer Witze gemacht, dass ich niemals ein Tor schießen würde. Ich habe ihnen immer gesagt, dass ich dann treffen werde, wenn es wirklich darauf ankommt." Ruhe wird dennoch nicht sein, wie Wahl verriet.
"Für Karol freut es mich. Er musste sich viel anhören. Immerhin lege ich ihm das Tor auf, jetzt kann ich behaupten, ohne mich hätte er das nicht geschafft", scherzte er.
Zum Sieg hatte der Treffer von Mets nicht gerecht, weil der Este kurz vor Schluss auch noch einen Elfmeter verschuldete.
17. April, 16.45 Uhr: Matthias Jöllenbeck pfeift die Partie gegen den 1. FC Köln
Matthias Jöllenbeck (39) wird am Freitagabend (20.30 Uhr) die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Köln am Millerntor pfeifen. Beide Vereine pfiff er in seiner Karriere mit am Häufigsten.
Genau wie Waldhof Mannheim und den 1. FC Nürnberg pfiff der 39-Jährige auch St. Pauli bereits 13-mal. Die Bilanz: vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In dieser Saison pfiff Jöllenbeck die Kiezkicker bereits zweimal - beim 3:3 gegen den BVB (1. Spieltag) und beim 0:0 in Mainz (15.).
Kölner Spiele leitete der gelernte Arzt zwölfmal, dabei gab es für den Effzeh vier Dreier, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Eine davon in dieser Spielzeit beim 1:2 gegen Stuttgart am 5. Spieltag.
17. April, 14.39 Uhr: Alexander Blessin ist das Restprogramm egal
Mit Blick auf die Tabelle hat der FC St. Pauli ein leichtes Restprogramm, allerdings geht es mit Ausnahme von Leipzig noch gegen vier direkte Abstiegskonkurrenten. Trainer Alexander Blessin (52) wollte sich damit gar nicht groß beschäftigen.
"Am Ende ist es egal", machte er deutlich. "Ist es am Ende gegen direkte Konkurrenten schwieriger, weil es um alles geht, oder wäre es vielleicht einfacher gegen Teams zu spielen, die im oberen Mittelfeld, die im luftleeren Raum dahin vegetieren."
Das einzig Gute an der Konstellation ist, dass St. Pauli alles selbst in der Hand hat und mit Siegen den direkten Klassenerhalt schaffen kann. "Es sind alles schwierige Spiele, aber die wollen wir alle so angehen, dass wir auch die Möglichkeit haben, sie zu gewinnen", so der 52-Jährige.
15. April, 15.30 Uhr: Sky-Reporter Marlon Irlbacher findet "Song2" das geilste Torlied der Welt
Nicht nur für die Profis des FC St. Pauli sind die Heimspiele am Millerntor ein Highlight, auch für die Journalisten und TV-Reporter sind Besuche echte Höhepunkte.
Sky-Reporter Marlon Irlbacher (37), der sonst über den BVB, Köln, Leverkusen oder Gladbach berichtet, schwärmt vom Kiezklub und der besondere Atmosphäre am Millerntor. "Die brennen da für Fußball. Das ist eine geile Atmosphäre. Das St. Pauli-Torlied ist für mich das geilste der Welt. Was da für eine Atmosphäre aufkommt, da kriege ich jetzt Gänsehaut", gestand er im Podcast von Sky Sport "Geschichten aus dem Geißbockheim".
Für sei die Atmosphäre bei St. Pauli eine "der ehrlichsten, echtesten, geilsten Fußballstadien, die wir in Deutschland, vielleicht sogar in Fußballeuropa haben".
16. April, 11.45 Uhr: DFB-Chef Andreas Rettig befürchtet Relegation
Der DFB-Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig befürchtet, dass einer seiner beiden Ex-Clubs FC St. Pauli und 1. FC Köln nach der aktuellen Bundesliga-Saison in die Relegation muss.
"Ich denke, dass am Ende beide Clubs Köln und St. Pauli die Klasse halten werden. Bei dem einen wird es vielleicht ein klein wenig länger dauern", sagte Rettig der Nachrichtenagentur dpa am Rande der Veranstaltung "Hamburgs Spitzen". Vor seinem Wechsel zum Deutschen Fußball-Bund war der 62 Jahre alte Rettig unter anderem von 2015 bis 2019 als kaufmännischer Geschäftsleiter für den FC St. Pauli und von 2002 bis 2005 als Manager des 1. FC Köln tätig.
"Dass ich mir meine Sympathie für die Braun-Weißen auch nach meinem Abgang bewahrt habe, ist glaube ich bekannt", sagte Rettig über St. Pauli. "Ich bin, was den Freitag angeht, allerdings ein bisschen hin- und hergerissen als Wahl-Kölner."
16. April, 8 Uhr: Alexander Blessin hofft bei Andréas Hountondji auf weiteren Fortschritt
Trotz seiner längeren Verletzungspause gehört Andréas Hountondji (23) beim FC St. Pauli zu den Top-Torschützen. Entsprechend ruhen die Hoffnungen im Saisonendspurt und im Abstiegskampf auf den 23-Jährigen. Nach seinem Comeback vor wenigen Wochen kommt der Angreifer immer besser in Form.
"Er hat es schon gut gemacht und zwei, drei gute Aktionen gehabt", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) mit Blick auf die Partie gegen die Bayern am vergangenen Spieltag. "Aber da ist noch Luft nach oben." Vor allem die Schnelligkeit und die Dynamik von Hountondji können die Kiezkicker im Angriff dringend gebrauchen, dazu auch seine Körperlichkeit.
In den vergangenen Woche hat das Trainerteam laut Blessin viel Video-Studium mit dem Stürmer betrieben. "Da ist er immer sehr, sehr klar und sieht es auch selber schnell." Neben lobenden Worten wurden aber auch kritische Töne angeschlagen. "Es gehört dazu, dass man Sachen benennt, die dem Spieler auch mal wehtun", so Blessin. Hountondji sei aber sehr offen, was die Kritik angehe. "Ich bin mir sicher, dass er den nächsten Schritt machen wird."
15. April, 16.24 Uhr: Alexander Blessin lässt Einsatz von Eric Smith offen
Vieles hatte eigentlich auf einen Einsatz von Eric Smith (29) am Freitagabend gegen den 1. FC Köln hingedeutet, doch nun steht ein großes Fragezeichen dahinter.
"Bei Eric wird es ein bisschen knapp", gestand Trainer Alexander Blessin (52) am Mittwoch. Zwar habe der Schwede an der lädierten Wade keine Schmerzen, aber ein kleiner Schlag am Dienstag im Training habe für ein bisschen Ärger gesorgt.
"Ob es für Freitag reicht, müssen wir sehen", sagte er weiter. "Wir haben noch vier weitere Spiele und wenn man Gefahr läuft, dass er komplett ausfällt, dann muss man schon abwägen."
Anders ist die Lage bei Manolis Saliakas (29), der wieder in den Kader zurückkehrt. "Ob er von Anfang an spielt oder nicht, wird man sehen", ließ sich Blessin nicht in die Karten schauen.
Klarer ist hingegen die Situation bei Jackson Irvine (33), der für den gelbgesperrten Joel Chima Fujita (24) ins Team rücken wird.
15. April, 13.14 Uhr: Mathias Rasmussen schwärmt vom Millerntor
Seit Ende Januar steht Mathias Rasmussen (28) beim FC St. Pauli unter Vertrag. Im Verein und auch in der Stadt Hamburg fühlt sich der Norweger mit seiner Familie wohl. Ins Schwärmen geriet er regelrecht, als über das Millerntor sprach.
"Ich liebe es hier zu spielen, die Fans sind fantastisch", erklärte der 28-Jährige. Bei der 0:5-Klatsche gegen die Bayern waren fünf seiner besten Freunde im Stadion. "Sie waren nicht wirklich Fans und haben nicht gesehen, was auf dem Feld los war, aber sie haben die ganze Zeit gesungen", beschrieb er die Erinnerungen seiner Kumpels.
15. April, 9.48 Uhr: Marvin Ducksch muss wegen Alkoholfahrt vor Gericht
Der ehemalige St.-Pauli-Profi Marvin Ducksch (32) muss sich ab dem 20. Mai vor Gericht verantworten. Wie sein aktueller Verein Birmingham City mitteilte, hatte der Angreifer einen Unfall verursacht. Dabei soll er wohl alkoholisiert hinter dem Steuer gesessen haben.
"Marvin möchte sich bei seinen Teamkollegen, dem Trainerstab und den Fans des Vereins entschuldigen und übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Der Fall wurde intern bearbeitet und es werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgegeben", teilte der Verein mit.
Am vergangenen Wochenende gegen Wrexham (2:0) war Ducksch aus dem Kader gestrichen worden.
14. April, 12 Uhr: Schrecksekunde im Training! Eric Smith unterbricht Einheit
Nach einem Zweikampf mit Adam Dzwigala (30) ging Eric Smith (29) zu Boden. Anschließend schlich er frustriert vom Platz und trat gegen einen Tor.
Minutenlang ging er über den Rasen, ehe er mit leichtem Laufen anfing. Kurzzeitig gesellte sich auch Trainer Alexander Blessin zu ihm und erkundigte sich.
14. April, 11.12 Uhr: Eric Smith und Manolis Saliakas zurück im Training
Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz. Nachdem Eric Smith (29) und Manolis Saliakas am Samstag gegen die Bayern noch gefehlt haben, standen sie beide am Dienstag auf dem Trainingsplatz.
Nicht mit dabei war hingegen Jackson Irvine (33).
14. April, 7 Uhr: Daniel-Kofi Kyereh feiert Comeback beim SC Freiburg nach mehr als 1000 Tagen
Damit hatten die wenigsten gerechnet! Nach mehr als drei Jahren hat der ehemalige St.-Pauli-Profi Daniel-Kofi Kyereh (30) sein Comeback gefeiert. Der Mittelfeldspieler wurde beim Spiel der Reserve des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest gegen Eintracht Trier in der 77. Minute eingewechselt und lieferte direkt die Vorlage zum 4:1-Endstand.
Auf den Moment hatte der begnadete Techniker lange warten müssen. Kyereh hatte sich im Februar 2023 das Kreuzband gerissen, anschließend führten Komplikationen mehrfach zu Problemen.
Letztmals hatte der Offensivspieler 4. Februar 2023 für den Sportclub gegen Borussia Dortmund auf dem Feld gestanden.
13. April, 13.43 Uhr: Hauke Wahl erlebt gegen Bayern bitteres Jubiläum
Einen besseren Rahmen für dieses Spiel hätte Hauke Wahl (31) sich nicht aussuchen können, auf den späteren Verlauf seines 100. Pflichtspiel-Einsatz für den FC St. Pauli hätte er aber wohl verzichten können. Das 0:5 gegen die Bayern war schon sehr bitter.
Der 31-Jährige war 2023 von Holstein Kiel ans Millerntor gewechselt und gehört seitdem zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Neben dem Aufstieg gehört auch der Klassenerhalt in der vergangenen Saison zu den großen Erfolgen in den bisherigen Spielzeiten.
Von den 100 Partien hat Wahl 58 in der ersten Liga absolviert (zwei Tore), 33 eine Etage tiefer und neun im DFB-Pokal (zwei Tore). Dabei erwies er sich als äußert fair und sah erst vier gelbe und eine gelb-rote Karte.
11. April, 17.53 Uhr: Lena Cassel über St. Paulis Ausfälle - "Zieht sich durch die Saison"
Moderatorin und Podcasterin Lena Cassel (31) ist zur Partie gegen den FC Bayern im Millerntor zu Gast. Im Interview mit dem Verein erklärte sie vor der Partie, wieso es St. Pauli in diesem heutigen Bonusduell vielleicht noch schwerer hat, als sonst schon.
"Man hat so das Gefühl, wenn vorne wieder die Jungs mit dabei sind, fallen sie hinten aus", analysierte die Expertin und spielte besonders auf den fehlenden Erik Smith sowie Kapitän Jackson Irvine an. "Und das zieht sich so ein bisschen durch die Saison", ergänzte sie außerdem.
"Es ist schade, dass diese Mannschaft vielleicht heute nicht in der absoluten Bestbesetzung gegen diese Bayern spielen kann. Und ich glaube, wenn dann so jemand wie Irvine und auch noch Smith mit dabei gewesen wären, dann wäre vielleicht die Chance auf den Punkt noch mal ein bisschen höher gewesen."
11. April, 16.39 Uhr: Blessin bezeichnet FCB-Keeper Neuer als "weltklasse"
Dass Manuel Neuer (40) ein "Weltklasse" Torwart ist, sei für FCSP-Coach Alexander Blessin gar keine Frage. Dennoch sei auch er nicht unfehlbar, so der 52-Jährige vor dem Spiel gegen die Bayern.
"Er ist Weltklasse, vor allem mit seinen 40-Jahren", so seine lobenden Worte an den ehemaligen National-Keeper. "Aber auch er ist nicht unfehlbar, auch er hat ab und zu mal ein paar Dinge dabei." Diesen Zeitpunkt müsse man als Mannschaft dann auch mal nutzen und hoffen, dass auch ein Manuel Neuer mal nicht so einen guten Tag hat.
11. April, 14.15 Uhr: Tobias Stieler pfeift Partie gegen Bayer
Tobias Stieler (44, Sölden/ Schwarzwald) leitete nur insgesamt sechs Pflichtspiele mit Beteiligung der Kiezkicker – vier Zweitliga-Partien und zwei Bundesliga-Duelle.
Dabei mussten die Hamburger in beiden Erstliga-Begegnungen eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt in der laufenden Saison gegen Union Berlin am 23. November im heimischen Millerntor.
Damals kassierten die Kiezkicker die achte Niederlage in Folge und erzielten damit zumindest eines: einen Negativrekord. Die Leistung des Unparteiischen hatte in diesem Spiel zumindest wenig Einfluss auf das torarme Duell. In der Kicker-Note schnitt Stieler schließlich nicht so schlecht ab und erhielt im Nachgang eine 2.0.
Titelfoto: IMAGO / Visionhaus