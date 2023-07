St.-Pauli-Coach Hürzeler tritt vor Auftakt auf Bremse: "Lassen uns nicht blenden"

Hamburg - Jetzt gilt es! Am Samstag (13 Uhr) startet der FC St. Pauli mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Zweitliga-Saison - eine einfache Aufgabe sieht anders aus.

Gegen die "mannorientierte Spielweise" der Roten Teufel sei es umso wichtiger, dass seine Mannschaft an ihre Leistungsgrenze komme. "Das wird in dieser Liga in jedem Spiel nötig sein", gab der Coach zu bedenken.

Offensivakteur Oladapo Afolayan (25, r.) hat seine Hüftprobleme überwunden und kann gegen die Roten Teufel auflaufen. © Axel Heimken/dpa

Generell halte er die 2. Bundesliga für "unfassbar ausgeglichen", auch wenn er einen Klub ganz vorn sehe: "Schalke ist für mich der große Aufstiegsfavorit", verriet Hürzeler.

Selbst Gedanken an den Aufstieg verschwende der 30-Jährige indes nicht: "Wir schauen einfach, wie gut wir abschneiden können. Für uns wird es erst mal darum gehen, Konstanz in unser Spiel zu bekommen."

Konstant sind die Braun-Weißen seit Hürzelers Amtsübernahme im Dezember eigentlich schon: Auf die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte folgten sieben Siege in sieben Testspielen während der Vorbereitung - beeindruckend!

"Wir lassen uns davon nicht blenden, haben noch viele Schwachstellen in unserem Spiel", trat der Trainer allerdings etwas auf die Euphorie-Bremse. Zudem starte seine Mannschaft mit null Punkten in die Saison, es gebe daher überhaupt keinen Grund, abzuheben.

Das Selbstvertrauen bei den Kiezkickern dürfte nichtsdestotrotz groß sein - was auch am qualitativ und quantitativ starken Kader liegt. Für das Spiel am Samstag kann Hürzeler so auch wieder auf Oladapo Afolayan (25) setzen, der seine Hüftprobleme überwunden hat.