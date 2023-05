St.-Pauli-Profi Afolayan versteht nach Platzverweis die Welt nicht mehr: "Ich sehe eine Bewegung"

In der Folge war Afolayan, wie auch die gesamte Mannschaft, besser in der Partie. Das 3:1 durch Lukas Daschner (24, 61. Minute) legte der Brite nach einem Dribbling und starkem Pass auf. St. Pauli dominierte fortan das Nordderby und sah spätestens nach dem 4:1 wie der sichere Sieger aus.

"Am Ende bin ich glücklich über den Sieg und für das Team", erklärte Afolayan. "Insbesondere, da es ein Nordduell war. Es fühlt sich immer gut an, diese Spiele zu gewinnen." Und daran hatte der 25-Jährige einen großen Anteil.

Sein Trainer Fabian Hürzeler (30) war am Spielfeldrand außer sich und kassierte ebenfalls die Gelbe Karte. "Ich glaube auch, dass er es darauf angelegt hat. Ich weiß aber nicht, wieso." Der 30-Jährige hätte sich in dieser Situation mehr Fingerspitzengefühl vom Referee gewünscht.

Der Flügelflitzer sprach selbst von einer "wilden Partie" für ihn persönlich. "Ich habe ein Tor erzielt, eins aufgelegt, eine Gelbe kassiert und dann noch den Platzverweis. Wenn man so will, habe ich alles mitgenommen, was man in einem Fußballspiel mitnehmen kann", konnte er dann doch ein wenig darüber schmunzeln, auch wenn es ihm sichtlich schwer gefallen war, überhaupt darüber zu sprechen.