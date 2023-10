St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler warnt vor Pokalgegner S04: "Enorme Qualität"

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) hat vor dem Pokalduell gegen den FC Schalke 04 eine Veränderung bei den Knappen ausgemacht. (Archivfoto) © Michael Schwartz/dpa

St. Pauli sprang auf Platz eins der Tabelle - und der FC Schalke hat nach desaströsem Saisonstart jetzt einen neuen Trainer.

Genau dieser Wechsel von Thomas Reis (50) zu dem Belgier Karel Geraerts (41) macht die Spiel-Vorbereitung für Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30) so schwer.

"Es hat sich etwas in der Spielweise geändert bei Schalke. Wir erwarten sie eher defensiv, eher abwartend und dann auf Konter setzend", sagte er am Montag. Aber: "Wir haben genug Videomaterial. Wir haben zwei Spiele aus der Liga plus ein Freundschaftsspiel von Schalke angeguckt. Wir sind genug darauf vorbereitet."

Nach vier Niederlagen in Serie und dem Absturz auf Platz 16 der Zweitliga-Tabelle gelang dem Erstliga-Absteiger am vergangenen Samstag mit 3:2 gegen Hannover 96 endlich mal wieder ein Sieg.