St.-Pauli-Debütant Aljoscha Kemlein hängt sogar Matchwinner Marcel Hartel ab

St.-Pauli-Neuzugang Aljoscha Kemlein (19, r.) zeigte ein bärenstarkes Debüt für die Kiezkicker. © Michael Schwartz/dpa

Von Nervosität oder Anpassungsschwierigkeiten war bei dem Neuzugang vom 1. FC Union Berlin überhaupt nichts zu sehen: Von Beginn an war der Youngster voll drin in der Partie am Millerntor.

So dauerte es nur 45 Sekunden bis zu seinem ersten Highlight: Nach einem starken Pass von Eric Smith (27) bediente Kemlein im Zentrum Marcel Hartel (28), der die Kugel mit dem Kopf allerdings nicht auf den Kasten bekam.

Lediglich drei Minuten später stand der Mittelfeldspieler erneut im Fokus: Nach einer Ecke landete die Kugel etwa sieben Meter vor dem Tor bei dem 19-Jährigen, der sich einmal dreht und das Leder dann über den Kasten jagte.

Anschließend war der gebürtige Berliner zwar nicht mehr ganz so auffällig, trotzdem wusste er, mit feinen Aktionen, gutem Passspiel und einer erstaunlichen Abgeklärtheit zu überzeugen.

Doch nicht nur das: In einer besonderen Kategorie steckte der Nachwuchsspieler sogar Teamkollege Hartel in die Tasche – den mit einem Tor und einem Assist eigentlich überragenden Akteur des Spiels.