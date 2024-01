Tabellenführer! St. Pauli schlägt den FCK nach Fan-Protest und Spielunterbrechung

Die Fans demonstrierten damit erneut gegen die Investorenpläne der DFL . Bereits vor der Winterpause war es in zahlreichen Stadien zu ähnlichen Aktionen der Anhänger gekommen.

Die Menge an Talern war derart groß, dass Referee Tobias Welz die Partie nach einigen Momenten unterbrechen musste.

Sowohl die Fans der Hausherren als auch die Anhänger der Gäste stimmten ein wechselseitiges "Scheiß DFL " an, zudem warfen sie etliche Goldtaler auf den grünen Rasen.

Nachdem beide Lager die ersten zwölf Minuten im Millerntor-Stadion geschwiegen hatten, wurden sie mit Beginn der 13. Minute so richtig aktiv.

Irre Szene: In der 53. Minute traf der FCK innerhalb von zwei Sekunden zweimal die Latte, dann rettete Manolis Saliakas (r.) auch noch auf der Linie. © Michael Schwartz/dpa

Fußball wurde am Millerntor aber auch gespielt - und die Braun-Weißen legten los wie die Feuerwehr, hatten allein in den ersten fünf Minuten drei dicke Chancen.

Jubeln konnten die Gastgeber allerdings erst in der 34. Minute: Marcel Hartel setzte Elias Saad in Szene, der aus halblinker Position cool blieb und das hochverdiente 1:0 für die Elf von Fabian Hürzeler markierte.

Richtig verrückt wurde es nach dem Seitenwechsel: Innerhalb von zwei Sekunden trafen die Gäste zweimal die Latte, dann rettete Manolis Saliakas auf der Linie - was für eine Szene (53.)!

Die Kiezkicker bestraften die Inkonsequenz der Roten Teufel wenig später eiskalt und erhöhten durch einen Abstauber von Hartel auf 2:0 (64.). Jetzt sprach alles für einen Heimsieg der St. Paulianer.

Zwar versemmelten die Braun-Weißen in der Schlussphase noch etliche Chancen, am verdienten Dreier und dem Sprung an die Tabellenspitze änderte das letztlich aber nichts.