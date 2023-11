St. Pauli fliegt für sein Winter-Trainingslager erneut nach Spanien

Hamburg - Das war zu erwarten: Der FC St. Pauli wird seine Zelte im Rahmen des Winter-Trainingslagers erneut unter der spanischen Sonne aufschlagen. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Der FC St. Pauli wird sein Winter-Trainingslager im Januar erneut im spanischen Benidorm absolvieren. (Archivfoto) © Michael Schwartz/dpa

Vom 3. bis zum 13. Januar 2024 bereiten sich die Kiezkicker erneut in Benidorm auf die am 20. Januar mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern beginnende Rückrunde vor.

Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Braun-Weißen ihr Winter-Trainingslager in dem Ort an der Costa Blanca absolviert.

Während des Trainingslagers soll es auch zwei Testspiele geben.