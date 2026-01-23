 7.793

St. Pauli gegen den HSV: Blessin über Remis - "Zu langsam in der Birne"

St. Pauli gegen den HSV endet nach einer chancenarmen Partie mit einem 0:0-Unentschieden.

Hamburg - Am zweiten Spieltag der Rückrunde empfing der FC St. Pauli den HSV zum Kellerduell in der Fußball-Bundesliga.

Das Stadtderby im ausverkauften Millerntor (29.183) endete nach highlightlosen 90 Minuten mit einem torlosen Unentschieden.

Beide Mannschaften schafften es in der ersten Hälfte nicht, die Stimmung der Ränge auf den Platz zu bringen. So plätscherten die ersten 45 Minuten ohne gefährliche Torchancen vor sich hin.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit machte zunächst Hoffnung auf mehr Spannung. Letztlich ebbte das Duell nach wenigen guten Chancen schnell wieder ab.

Mit Abpfiff des Stadtderbys trennten sich beide Teams schlussendlich mit einem torlosen Remis.

Die Stimmen nach dem Spiel

"Wir haben zu wenig getan", gab Kiezcoach Alexander Blessin auf Nachfrage zu.

"Wir waren zu langsam in der Birne und sind nicht gut nachgerückt. Die zweiten Bälle sind immer beim Gegner. gelandet." Man sei - besonders für ein Derby - nicht gut genug im Spiel gewesen.

Zwar sei man in Halbzeit zwei besser in die Zweikämpfe gekommen, habe den Schalter aber nicht wirklich umlegen können. "Wir müssen mit dem Punkt heute nach diesem Spielverlauf eigentlich sehr zufrieden sein."

Vuskovic wird "Man of the Match"

Vuskovic tritt als "Man of the Match" als Erstes an das Sky-Mikrofon.

"Ja, ich bin enttäuscht, ich finde, wir hätten die drei Punkte verdient", sagte der Kroate sichtlich niedergeschlagen.

Seiner Meinung nach wäre mehr als ein Punkt für die Rothosen drin gewesen. In der 54. Minute war er selbst gut zum Kopfball gekommen. Nun gelte es nach vorne zu schauen und gegen FC Bayern noch stärker zurückzukommen.

Luca Vuskovic (M.) geht als "Man of the Match" aus der Partie.
Luca Vuskovic (M.) geht als "Man of the Match" aus der Partie.

22.34 Uhr: Das wars! Schiri Welz pfeift ab

Ein müdes Stadtderby endet mit einem 0:0.

Mit Ablauf der zwei Minuten Nachspielzeit endet die highlightarme Partie torlos.

Die highlightarme Partie endet mit 0:0.
Die highlightarme Partie endet mit 0:0.

22.32 Uhr: Zwei Minuten oben drauf

Schiedsrichter Welz lässt in diesem Derby nur zwei Minuten nachspielen.

22.30 Uhr: Nochmal Freistoß für St. Pauli

Gelingt der Lucky Punch aus dem Halbfeld?

22.29 Uhr: Wechsel beim HSV

Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit kommt Sambi Lokongo kommt für Fabio Viera.

22.23 Uhr: Und wieder St. Pauli!

Auf einmal geht es Schlag auf Schlag!

Der HSV erobert in der eigenen Hälfte die Kugel, kriegt den Ball aber nicht geklärt. Der Befreiungsversuch landet bei Pyrka, der stark abschließt. Heuer Fernandes ist wieder zur Stelle.

Danel Sinani (r.) kam nach 79 Minuten zum starken Abschluss.
Danel Sinani (r.) kam nach 79 Minuten zum starken Abschluss.

22.20 Uhr: Starker Angriff von St. Pauli

Die Kiezkicker spielen es schnell.

Auf außen spielen sich Pyrka und Sinani durch. Der Luxemburger kommt zum Abschluss, den Daniel Heuer Fernandes aber stark pariert. Der Nachschuss durch Oppie geht weit über die Latte.

22.19 Uhr: Freistoß St. Pauli

Nach Foul von Bakery Jatta an Irvine gibt es Freistoß für St. Pauli.

Sinani bringt den Ball in die Mitte, wo Smith zum Kopfball kommt. Dieser resultiert nur in einer Ecke, die nichts einbringt.

22.17 Uhr: Duell plätschert vor sich hin

Seit der Wechsel beider Teams plätschert die Partie etwas vor sich hin.

