St. Pauli gegen Osnabrück im Liveticker: Gänsehaut-Stimmung im Millerntor

Hamburg - Kehren die Kiezkicker nach 13 Jahren Abstinenz endlich ins deutsche Oberhaus zurück? Schon ein Punkt reicht dem FC St. Pauli am Sonntag ab 13.30 Uhr gegen den VfL Osnabrück , um in die Bundesliga aufzusteigen. Der bereits abgestiegene Tabellenletzte hat allerdings nichts mehr zu verlieren und kann nur noch zum Stolperstein werden.

Können Fabian Hürzeler (31, r.) und Co-Trainer Peter Nemeth (51) am Sonntag über den Aufstieg jubeln? © Frank Molter/dpa

Beim Erzrivalen im Volksparkstadion wollte es vor einer Woche noch nicht klappen und auch die Störche aus Kiel haben die Boys in Brown am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf nicht gleich mit in die Beletage geflogen.

Trotzdem hat die Mannschaft von Coach Fabian Hürzeler (31) weiterhin alles in der eigenen Hand und kann den Sprung in die Erstklassigkeit mit nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien perfekt machen.

Steigt die Party nun am heimischen Millerntor? In unserem Liveticker seid Ihr im Aufstiegskampf mit dabei!