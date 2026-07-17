17.07.2026 08:30 St. Pauli im Trainingslager: Kiezkicker auf dem Weg nach Österreich

Der FC St. Pauli ist vom 17. bis 25. Juli im Trainingslager im österreichischen Flachau. TAG24 berichtet im Liveblog von den Einheiten und Testspielen.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Servus aus Flachau! Wie im Vorjahr bereitet sich der FC St. Pauli in der österreichischen Gemeinde auf den Saisonstart vor - das Trainingslager läuft vom 17. bis 25. Juli.

Neben mehreren öffentlichen Trainingseinheiten sind auch zwei Testspiele geplant: Bereits am Sonntag (16 Uhr) treffen die Kiezkicker in der MGG-Arena in Grödig auf den kroatischen Klub HNK Gorica. Am 24. Juli (16 Uhr) steht darüber hinaus ein Duell mit Premier-League-Klub AFC Bournemouth auf dem Programm. Spielort ist in diesem Fall die Saalfelden Arena in Saalfelden. TAG24 berichtet für Euch im Liveblog aus dem Trainingslager.

17. Juli, 8.30 Uhr: Coach Rapp will in Österreich an den Feinheiten arbeiten

Nach der letzten Einheit an der Kollaustraße sprach St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47) am Donnerstag über die Schwerpunkte, die er im Trainingslager setzen will. "Wir haben nicht das eine große Thema. Wir wollen das verbessern, was wir bislang angestoßen haben. Gegen den Ball sind wir gut dabei, dennoch gibt es immer noch Feinheiten, die wir besser machen müssen. In den bisherigen Spielen waren viele gute Sachen dabei, aber auch ein, zwei Sachen, die noch nicht optimal waren", erklärte er. Der Fokus liege auf den beiden Testspielen, von denen er sich Erkenntnisse erhoffe. Von etwaigen Teambuildingmaßnahmen halte er hingegen wenig. "Wir sind den ganzen Tag zusammen, die Jungs finden sich schon. Wir machen keine verrückten Sachen. Wir gehen nicht raften oder machen andere Events. Vielleicht wird es einen Hüttenabend geben."

St.-Pauli-Coach Marcel Rapp (47, 5.v.r.) will mit seiner Mannschaft in Flachau an den Feinheiten arbeiten. © Marcus Brandt/dpa

17. Juli, 8 Uhr: St.-Pauli-Tross macht sich auf den Weg nach Österreich