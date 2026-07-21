21.07.2026 12:55 St. Pauli im Trainingslager: Taktik, Laufwege und Stellungsspiel - Einheit am Dienstag beendet

Der FC St. Pauli ist vom 17. bis 25. Juli im Trainingslager im österreichischen Flachau. TAG24 berichtet im Liveblog von den Einheiten und Testspielen.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Servus aus Flachau! Wie im Vorjahr bereitet sich der FC St. Pauli in der österreichischen Gemeinde auf den Saisonstart vor - das Trainingslager läuft vom 17. bis 25. Juli.

Bereits am Sonntag trafen die Kiezkicker im Maximarkt Sportpark in Anif auf den kroatischen Klub HNK Gorica (2:1). Die Trainingseinheit am Dienstag ist beendet. Am 24. Juli absolviert die Mannschaft ein Duell gegen Premier-League-Klub AFC Bournemouth. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Saalfelden Arena in Saalfelden. TAG24 berichtet für Euch im Liveblog aus dem Trainingslager.

21. Juli, 12.55 Uhr: Taktik, Laufwege und Stellungsspiel

Das Training am Dienstag ist beendet. Gegen 12 Uhr hat Trainer Marcel Rapp die Einheit abgepfiffen. Kurz vor halb elf ging es für die mitgereisten Kiezkicker raus auf Platz zwei auf dem Gelände des USC Flachau. Dort machte sich das Team rund zwanzig Minuten gemeinsam warm, bevor eine kurze Taktik-Einheit startete. Im Anschluss trennte der Coach seine Mannschaft. Neben den beiden neuen - Marcus Mathisen (30) und Branimir Hrgota - wechselten Manolis Saliakas (29), Louis Oppie (24), David Nemeth (25) und Martijn Kaars (27) auf Platz eins, um Stellungsspiel sowie Laufwege zu trainieren. In der anschließenden Interviewrunde verriet Mathisen, worauf er sich in der kommenden Saison am meisten freut und was ihm an seiner neuen Heimat Hamburg besonders gut gefällt. Um 15 Uhr trifft sich TAG24 zum Interview mit dem neuen ersten Keeper Ben Voll (25).

Zu Beginn der Einheit am Dienstag wärmten sich die Kiezkicker gemeinsam auf. © Alice Nägle/TAG24

Die mitgereisten Fans beobachten das Training der Mannschaft ganz genau. © Alice Nägle/TAG24

Auf dem Plan von Trainer Marcel Rapp stand an Tag fünf unter anderem eine Taktik-Einheit. © Alice Nägle/TAG24

21. Juli, 10 Uhr: Tag fünf in Flachau bricht an

Guten Morgen aus Österreich! Die Hälfte ist geschafft. Tag fünf im Trainingslager des FC St. Pauli beginnt. Wie üblich startet um 10.30 Uhr die Trainingseinheit auf dem Platz des USC Flachau. Danach spricht St.-Pauli-Neuzugang Marcus Mathisen (30) über die erste Zeit bei dem Kiezklub und seine bisherige Erfahrung im ersten Trainingslager mit dem Hamburger Zweitligisten.

Trainingslager Tag fünf in Österreich startet mit angenehmen 21 Grad. © Alice Nägle/TAG24

20. Juli, 16.10 Uhr: Spaßige Trainingseinheit zum Wochenauftakt, Freizeit am Nachmittag

Nach dem ersten Testspiel gegen HNK Gorica am gestrigen Sonntag (2:1) schien Trainer Marcel Rapp eine etwas spaßigere Trainingseinheit absolvieren zu lassen. Der 47-Jährige teilte die Kiezkicker in unterschiedliche Gruppen und ließ sie eine Runde Fußball-Tennis spielen. David Nemeth (25) jedenfalls freute sich vorab auf die anstehende Challenge. "Wenn man gewinnt, macht's Spaß, wenn nicht, dann nicht", scherzte er in einem Video auf dem FC-St.-Pauli-Instagram-Account. Perfekt, dass er gemeinsam mit Louis Oppie (24) das Spiel für sich entscheiden konnte. "Traum-Duo", kommentierte Oppie. Für heute steht keine weitere Einheit für die Kiezkicker auf dem Programm. Stattdessen darf die Mannschaft sich den Nachmittag frei gestalten. Gemeinsam mit einigen Kollegen fährt Nemeth mit der Gondel auf den Berg. Als Österreicher ist er wohl der perfekte Begleiter für eine kleine Wanderung in den Bergen seiner Heimat.

Die Kiezkicker durften bei der Trainingseinheit am Montag eine Runde Fußball-Tennis spielen. © WITTERS

20. Juli, 9.30 Uhr: Tag vier im Trainingslager in Flachau

Tag vier in Flachau startet. Für die Kiezkicker steht heute eine offizielle Trainingseinheit auf dem Programm. Los geht es um 10.30 Uhr wie gewohnt im Sportzentrum Flachau.

Wie im vergangenen Jahr trainieren die Kiezkicker auch in diesem Trainingslager im Sportzentrum in Flachau. (Archivbild) © Alice Nägle/TAG24

19. Juli, 18 Uhr: Ceesay verletzt sich in Testspiel gegen HNK Gorica

Bitter! Ausgerechnet im ersten Test des Trainingslagers verletzte sich St. Paulis Offensivmann - der in der vergangenen Saison vor allem als Joker die wenigen Tore für den Bundesliga-Absteiger erzielte - Abdoulie Ceesay. Der Gambier musste vom Platz getragen werden. Aktuell kann hinsichtlich der Schwere der Verletzung nur spekuliert werden. Die Ärzte verbanden zunächst das rechte Sprunggelenk. Bereits nach einer halben Stunde blieb der Stürmer von St. Pauli nach einem Zweikampf liegen. Schnell schien klar: Der 22-Jährige muss raus. Ceesay wurde sogar vom Platz getragen. Für ihn kam Joel Fujita (24) in die Testpartie. Der FC St. Pauli gewann gegen den kroatischen Erstligisten mit 2:1 (Oppie/21., Jones/77.).

Das sieht schmerzhaft aus: Abdoulie Ceesay (22) musste nach einem Zweikampf verletzt vom Platz. © WITTERS

18. Juli, 18.55 Uhr: Kiezkicker haben auch das zweite Training hinter sich

Der erste volle Tag inklusive Doppelschicht ist durch: Die Kiezkicker haben auch die zweite Trainingseinheit des Tages absolviert. Morgen steht kein Training an, stattdessen findet um 16 Uhr in Anif das Testspiel gegen HNK Gorica statt.

18. Juli, 14.37 Uhr: Erste Einheit ist absolviert, nachher geht's weiter

Die Kiezkicker haben die erste der beiden heutigen Trainingseinheiten absolviert, am Nachmittag steht die zweite auf dem Programm. Inhaltlich ging es in der Vormittagssession unter anderem um Standardsituationen. Auch eine Übung mit zwei Ballkontakten stand auf dem Programm. Nach dem Training erfüllten die Profis die vielen Autogrammwünsche der anwesenden Fans.

Nach dem erstenTraining am Samstag erfüllten die Profis um Joel Chima Fujita (24, r.) die vielen Autogrammwünsche der anwesenden Fans. © WITTERS

18. Juli, 7.13 Uhr: Kiezkicker trainieren heute am Vor- und am Nachmittag

Der erste volle Tag in Flachau ist angebrochen - und für die Kiezkicker stehen heute gleich zwei Trainingseinheiten auf dem Rasen an. Laut Plan bittet Coach Marcel Rapp seine Schützlinge um 10.15 Uhr und 16.15 Uhr im Sportzentrum Flachau auf den Rasen.

17. Juli, 18.40 Uhr: Kiezkicker absolvieren erste Einheit in Flachau

Coach Marcel Rapp konnte mit 27 Akteuren auf dem Rasen arbeiten. Der angeschlagene Adam Dzwigala war auch mit dabei, musste bei den intensiven Übungen aber noch aussetzen. Neuzugang Sam Klein hingegen konnte nicht mitwirken. Der Australier hat Adduktorenprobleme und muss kürzertreten.

Die Kiezkicker absolvierten am Freitagnachmittag ihre erste Trainingseinheit in Flachau. © WITTERS

17. Juli, 13.37 Uhr: Austragungsort für erstes Testspiel hat sich geändert

Wie der Kiezklub mitteilte, wurde das Testspiel gegen den HNK Gorica am Sonntag verlegt. Die Partie findet demnach nicht, wie ursprünglich geplant, in der MGG Arena in Grödig statt, sondern im Maximarkt Sportpark in Anif. Es bleibt aber bei der Anstoßzeit 16 Uhr.