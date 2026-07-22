22.07.2026 12:42 St. Pauli im Trainingslager: Wie gut können die Kiezkicker Tore schießen?

Der FC St. Pauli ist vom 17. bis 25. Juli im Trainingslager im österreichischen Flachau. TAG24 berichtet im Liveblog von den Einheiten und Testspielen.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Alice Nägle

Flachau (Österreich) - Servus aus Flachau! Wie im Vorjahr bereitet sich der FC St. Pauli in der österreichischen Gemeinde auf den Saisonstart vor - das Trainingslager läuft vom 17. bis 25. Juli.

Bereits am Sonntag trafen die Kiezkicker im Maximarkt Sportpark in Anif auf den kroatischen Klub HNK Gorica (2:1). Am Mittwoch warten zwei Einheiten auf die "Boys in Brown". Die erste absolvierte das Team von Marcel Rapp zwischen 10 und 12 Uhr. Für Stürmer Abdoulie Ceesay endet das Trainingslager mit bitteren News: Der Gambier wird wegen einer Sprunggelenksverletzung bis auf Weiteres fehlen. Am 24. Juli absolviert die Mannschaft ein Duell gegen Premier-League-Klub AFC Bournemouth. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Saalfelden Arena in Saalfelden. TAG24 berichtet für Euch im Liveblog aus dem Trainingslager.

22. Juli, 12.45 Uhr: Wie gut kann St. Pauli Tore schießen?

Im Laufe der rund eineinhalbstündigen Trainingseinheit ordnete Marcel Rapp ein Zweikampftraining an. Im 1:1 testete der Chefcoach: Wie durchsetzungsfähig und treffsicher sind die Spieler? Bei der ersten Begegnung zwischen Manolis Saliakas und Louis Oppie krachte es direkt. Der Grieche ging zu Boden, weil ihn sein Teamkollege etwas rabiat seitlich am Knöchel erwischt hatte. Was zunächst böse aussah - Saliakas lag mehrere Minuten am Boden, wurde mich Eisspray behandelt und musste danach kurz aussetzen - stellte sich letztlich doch als harmlos heraus. Der 29-Jährige konnte in einer zweiten Runde erneut gegen Oppie antreten. So richtig sein Training war es allerdings nicht: Saliakas Schüsse aufs Tor gingen entweder in die Arme von Keeper Ben Voll oder am Kasten vorbei.

Im Zweikampftraining testete der Trainer die Treffsicherheit seiner Spieler. Manolis Saliakas muss im Hintergrund mit Eisspray behandelt werden. Der Grieche ging bei seinem Einsatz zu Boden. © Alice Nägle/TAG24

22. Juli, 10.50 Uhr: Zwei Trainingseinheiten am Mittwoch

An Tag sechs im österreichischen Flachau stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm (10 und 16 Uhr). Mit kurzer Verzögerung hat Trainer Marcel Rapp gegen 10.12 Uhr die erste Einheit des Tages angepfiffen. Nach einer gemeinsamen Aufwärmübung hat der Coach sein Team mit orangen und gelben Laibchen in zwei Teams geteilt. Nach einer Übung zum Angriffspressing, mussten die Kiezkicker ins Sprinttraining. Die Torhüter trainieren wie so oft erstmal separiert von den Feldspielern.

Die erste Trainingseinheit des Tages läuft. © Alice Nägle/TAG24

21. Juli, 16 Uhr: Bittere Verletzungs-Nachrichten aus Flachau!

Es hat sich angedeutet: Abdoulie Ceesay wird St. Pauli vorerst fehlen. Der Stürmer hat sich eine Verletzung des Kapsel-Band-Apparats am rechten Sprunggelenk zugezogen. Eine MRT-Untersuchung am Montag bestätigte die Diagnose. Die Verletzung hat sich der Gambier in einem Zweikampf im Testspiel am Sonntag (19. Juli) gegen den kroatischen Erstligisten HNK Gorica zugezogen. Der Verein teilte am Dienstagnachmittag außerdem mit, dass nach Ansicht der Bilder eine Verletzung am Syndesmoseband ausgeschlossen werden konnte. Wie lange Ceesay dem Kiezklub wirklich nicht zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten.

21. Juli, 12.55 Uhr: Taktik, Laufwege und Stellungsspiel

Das Training am Dienstag ist beendet. Gegen 12 Uhr hat Trainer Marcel Rapp die Einheit abgepfiffen. Kurz vor halb elf ging es für die mitgereisten Kiezkicker raus auf Platz zwei auf dem Gelände des USC Flachau. Dort machte sich das Team rund zwanzig Minuten gemeinsam warm, bevor eine kurze Taktik-Einheit startete. Im Anschluss trennte der Coach seine Mannschaft. Neben den beiden neuen - Marcus Mathisen (30) und Branimir Hrgota - wechselten Manolis Saliakas (29), Louis Oppie (24), David Nemeth (25) und Martijn Kaars (27) auf Platz eins, um Stellungsspiel sowie Laufwege zu trainieren. In der anschließenden Interviewrunde verriet Mathisen, worauf er sich in der kommenden Saison am meisten freut und was ihm an seiner neuen Heimat Hamburg besonders gut gefällt. Um 15 Uhr trifft sich TAG24 zum Interview mit dem neuen ersten Keeper Ben Voll (25).

Zu Beginn der Einheit am Dienstag wärmten sich die Kiezkicker gemeinsam auf. © Alice Nägle/TAG24

Die mitgereisten Fans beobachten das Training der Mannschaft ganz genau. © Alice Nägle/TAG24

Auf dem Plan von Trainer Marcel Rapp stand an Tag fünf unter anderem eine Taktik-Einheit. © Alice Nägle/TAG24

21. Juli, 10 Uhr: Tag fünf in Flachau bricht an

Guten Morgen aus Österreich! Die Hälfte ist geschafft. Tag fünf im Trainingslager des FC St. Pauli beginnt. Wie üblich startet um 10.30 Uhr die Trainingseinheit auf dem Platz des USC Flachau. Danach spricht St.-Pauli-Neuzugang Marcus Mathisen (30) über die erste Zeit bei dem Kiezklub und seine bisherige Erfahrung im ersten Trainingslager mit dem Hamburger Zweitligisten.

Trainingslager Tag fünf in Österreich startet mit angenehmen 21 Grad. © Alice Nägle/TAG24

20. Juli, 16.10 Uhr: Spaßige Trainingseinheit zum Wochenauftakt, Freizeit am Nachmittag

Nach dem ersten Testspiel gegen HNK Gorica am gestrigen Sonntag (2:1) schien Trainer Marcel Rapp eine etwas spaßigere Trainingseinheit absolvieren zu lassen. Der 47-Jährige teilte die Kiezkicker in unterschiedliche Gruppen und ließ sie eine Runde Fußball-Tennis spielen. David Nemeth (25) jedenfalls freute sich vorab auf die anstehende Challenge. "Wenn man gewinnt, macht's Spaß, wenn nicht, dann nicht", scherzte er in einem Video auf dem FC-St.-Pauli-Instagram-Account. Perfekt, dass er gemeinsam mit Louis Oppie (24) das Spiel für sich entscheiden konnte. "Traum-Duo", kommentierte Oppie. Für heute steht keine weitere Einheit für die Kiezkicker auf dem Programm. Stattdessen darf die Mannschaft sich den Nachmittag frei gestalten. Gemeinsam mit einigen Kollegen fährt Nemeth mit der Gondel auf den Berg. Als Österreicher ist er wohl der perfekte Begleiter für eine kleine Wanderung in den Bergen seiner Heimat.

Die Kiezkicker durften bei der Trainingseinheit am Montag eine Runde Fußball-Tennis spielen. © WITTERS

20. Juli, 9.30 Uhr: Tag vier im Trainingslager in Flachau

Tag vier in Flachau startet. Für die Kiezkicker steht heute eine offizielle Trainingseinheit auf dem Programm. Los geht es um 10.30 Uhr wie gewohnt im Sportzentrum Flachau.

Wie im vergangenen Jahr trainieren die Kiezkicker auch in diesem Trainingslager im Sportzentrum in Flachau. (Archivbild) © Alice Nägle/TAG24

19. Juli, 18 Uhr: Ceesay verletzt sich in Testspiel gegen HNK Gorica

Bitter! Ausgerechnet im ersten Test des Trainingslagers verletzte sich St. Paulis Offensivmann - der in der vergangenen Saison vor allem als Joker die wenigen Tore für den Bundesliga-Absteiger erzielte - Abdoulie Ceesay. Der Gambier musste vom Platz getragen werden. Aktuell kann hinsichtlich der Schwere der Verletzung nur spekuliert werden. Die Ärzte verbanden zunächst das rechte Sprunggelenk. Bereits nach einer halben Stunde blieb der Stürmer von St. Pauli nach einem Zweikampf liegen. Schnell schien klar: Der 22-Jährige muss raus. Ceesay wurde sogar vom Platz getragen. Für ihn kam Joel Fujita (24) in die Testpartie. Der FC St. Pauli gewann gegen den kroatischen Erstligisten mit 2:1 (Oppie/21., Jones/77.).

Das sieht schmerzhaft aus: Abdoulie Ceesay (22) musste nach einem Zweikampf verletzt vom Platz. © WITTERS

18. Juli, 18.55 Uhr: Kiezkicker haben auch das zweite Training hinter sich

Der erste volle Tag inklusive Doppelschicht ist durch: Die Kiezkicker haben auch die zweite Trainingseinheit des Tages absolviert. Morgen steht kein Training an, stattdessen findet um 16 Uhr in Anif das Testspiel gegen HNK Gorica statt.

18. Juli, 14.37 Uhr: Erste Einheit ist absolviert, nachher geht's weiter

Die Kiezkicker haben die erste der beiden heutigen Trainingseinheiten absolviert, am Nachmittag steht die zweite auf dem Programm. Inhaltlich ging es in der Vormittagssession unter anderem um Standardsituationen. Auch eine Übung mit zwei Ballkontakten stand auf dem Programm. Nach dem Training erfüllten die Profis die vielen Autogrammwünsche der anwesenden Fans.

Nach dem erstenTraining am Samstag erfüllten die Profis um Joel Chima Fujita (24, r.) die vielen Autogrammwünsche der anwesenden Fans. © WITTERS

18. Juli, 7.13 Uhr: Kiezkicker trainieren heute am Vor- und am Nachmittag

Der erste volle Tag in Flachau ist angebrochen - und für die Kiezkicker stehen heute gleich zwei Trainingseinheiten auf dem Rasen an. Laut Plan bittet Coach Marcel Rapp seine Schützlinge um 10.15 Uhr und 16.15 Uhr im Sportzentrum Flachau auf den Rasen.