St.-Pauli-Keeper Buchert erhält nach Pflichtspiel-Debüt Lob: "Können uns auf ihn verlassen"

Sascha Burchert (33) gab im DFB-Pokal sein Pflichtspiel-Debüt für den FC St. Pauli. © Carmen Jaspersen/dpa

Der 33-Jährige, der vor knapp einem Jahr nach seinem Abschied bei der SpVgg Greuther Fürth ans Millerntor gewechselt war, wurde damit für seine starken Leistungen im Training und in der Vorbereitung verdient.

Trainer Fabian Hürzeler (30) hatte den Wechsel im Tor im Vorfeld der Partie bereits indirekt angekündigt.

"Zwei Pflichtspiele habe ich ja für die U23 gemacht, ich mich einfach auf das Pokalspiel hier gefreut und es sehr genossen", erklärte Burchert nach der Partie. "Das Pflichtspieldebüt für die Profis hat mega Soaß gemacht."

Wie schon zuvor will sich der Keeper weiterhin so auf die Partien vorbereiten, als wenn er zwischen den Pfosten stehen würde. Doch das wird wohl erst wieder in der zweiten Runde der Fall sein. In der Liga ist kein Vorbeikommen an Nikola Vasilj (27). Groll hegt er dagegen nicht, wie er bereits im Laufe der Vorbereitung gesagt hatte: "Wenn jemand besser ist..."

Gegen Delmenhorst hatte St. Pauli alles im Griff und verdient mit 1:0 in die Halbzeit. Bis dahin erlebte Burchert einen ruhigen Nachmittag, doch kurz nach Wiederanpfiff war er plötzlich gefordert.