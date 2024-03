St.-Pauli-Profi teilt Vaterfreuden: Simon Zoller im Baby-Glück

St.-Pauli-Profi Simon Zoller (32) teilt sein Baby-Glück auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot Instagram/Simonzoller9

Nachdem der Kiezkicker am Samstag die letzten Minuten des Spiels gegen den 1. FC Nürnberg (0:2) noch für seinen Team-Kollegen Johannes Eggestein (25) auf dem Rasen im Max-Morlock-Stadion stand, teilte er am Sonntagmorgen private Fotos in seiner Instagram-Story.

Wie bereits in den vergangenen Tagen präsentiert sich der 32-Jährige ganz stolz als frischgebackener Papa und lässt seine Community an seinem Baby-Glück teilhaben.

Egal ob er mit dem Kinderwagen auf den ersten Spaziergängen in Hamburg unterwegs ist, mit seinem Baby kuschelt oder es in die Wiege legt - alle Momente hält der St.-Pauli-Stürmer auf Kamera fest.

Welches Geschlecht das Baby von ihm und seiner Freundin, Rechtsanwältin Judith Babette Kirstein, hat, verriet das Paar allerdings bislang noch nicht. Auch der Namen des oder der Kleinen ist ein streng gehütetes Geheimnis.