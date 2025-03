St.-Pauli-Profis auf Länderspielreise: Irvine brilliert mit Doppelpack

Breites Grinsen bei Jackson Irvine (32, r.): Der Kapitän des FC St. Pauli hat für die australische Nationalmannschaft doppelt getroffen. © IMAGO/Action Plus

Besonders gut lief es dabei für Kapitän Jackson Irvine (32): Der Mittelfeldspieler traf beim 5:1-Sieg der Australier gegen Indonesien am Donnerstag doppelt. Es waren seine ersten Pflichtspieltore seit April 2024.

Mit nun zehn Punkten verteidigten die "Socceroos" in der Gruppe C der WM-Qualifikation Platz zwei hinter den bereits qualifizierten Japanern. Am Dienstag wollen Irvine und Co. gegen China (12 Uhr) einen weiteren Schritt Richtung WM 2026 gehen.

Ein Erfolgserlebnis feierte auch Abdoulie Ceesay (21) bei der Nationalelf Gambias. Beim wilden 3:3 gegen Kenia bereitete er den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 vor. Für Gambia geht es am Montag (20 Uhr) mit einem Gastspiel bei der Elfenbeinküste weiter.

Nicht zum Einsatz kam Elias Saad (25) beim 1:0-Sieg der Tunesier gegen Liberia am Mittwoch. Grund zur Freude gibt es dennoch: Tunesien führt die Gruppe H der WM-Quali mit nun 13 Punkten an. Am Montag (22 Uhr) folgt das Heimspiel gegen Malawi.