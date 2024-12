St. Pauli schraubt am Kader: Diese jungen Angreifer sollen kommen

Hamburg - Während die Profis des FC St. Pauli derzeit Kraft für die anstehende Rückrunde in der Bundesliga schöpfen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf die zweite Saisonhälfte bereits auf Hochtouren.

Weißhaupt gilt als flexibel einsetzbar in der Offensive, kann sowohl Links- als auch Rechtsaußen sowie im (linken) Mittelfeld spielen. Offiziell verkündet werden soll der Deal noch am heutigen Montag.

Der junge Angreifer steht bei den Breisgauern langfristig unter Vertrag, kommt in dieser Saison aber erst auf drei Liga-Einsätze. Deshalb soll er in Hamburg Spielpraxis sammeln. Eine vom FCSP gewünschte Kaufoption soll aber kein Teil des Deals sein.

Der junge Stürmer spielte in den vergangenen Monaten für Paide Linnameeskond in Estland. Dort gelangen Ceesay in 23 Pflichtspielen bärenstarke 17 Tore. Für St. Pauli soll er mehreren interessierten Vereinen abgesagt haben.