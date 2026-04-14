St.-Pauli-Sturm zu schlecht für die Bundesliga? So schätzt Lena Cassel Chance auf Klassenerhalt

Hamburg - Lena Cassel (31) kritisierte vor der Partie gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag (0:5) die Sturm-Qualitäten des FC St. Pauli . Gleichzeitig lobte die Moderatorin allerdings die Spielidee von Trainer Alexander Blessin (52).

Moderatorin Lena Cassel (31, l.) lobte den Spielstil von St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (52, M.). (Archivbild) © WITTERS

"Das Problem ist das Toreschießen", analysierte Cassel im Interview am Millerntor und schob den für sie offensichtlichen Grund dafür hinterher:

"Blessin hat so viele Verletzte, und er hat meiner Meinung nach auch nicht die guten Spieler für den Sturm zur Verfügung gestellt bekommen. 'Man hofft, dass ein anderer den Bauern opfert, den ich dann haben kann' – so waren ein bisschen die Transfers des FC St. Pauli."

"Die Spielanlage bis vorne" sei für sie nämlich großartig, lobte sie gleichzeitig den Kiezcoach.

"Wie Blessin Fußball spielen lässt: Ich will nicht, dass so ein Fußball absteigt! Ich habe viele Spiele gesehen und finde, dass er eine wahnsinnig tolle Handschrift hat. Auch schon in der vergangenen Saison."

In dieser Spielzeit fehlten aber von den wenigen Offensiven, die dem Verein zur Verfügung stehen, einfach immer wieder zu viele, so die Autorin.

"Schwierig, das zu kompensieren. Dafür ist das Geld dann nicht da, um die zweite Reihe aufzufüllen. Das ist einfach das Problem, was der FC St. Pauli in dieser Saison hat und was hoffentlich ein Learning für die Zukunft ist."

Aus ihrer Sicht stagniere der Klub auch nur deshalb auf dem Relegationsplatz. "Wenn die Tore noch dabei wären, wäre das wirklich eine Mannschaft, die mit dem Abstieg nichts zu tun hat."