St. Pauli testet in der Vorbereitung gegen ehemaliges Champions-League-Team

So sei an dem Tag auch ein buntes Rahmenprogramm auf dem Vorplatz des Stadions geplant, Details dazu sollen noch bekannt gegeben werden.

"Die Saisoneröffnung verspricht ordentlich Stimmung. Nicht nur während des Spiels, sondern auch rund um das Millerntor", erklärte FCSP-Präsident Oke Göttlich (47) am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Hapoel ist einer der erfolgreichsten Klubs in Israel, konnte bereits 13 Meistertitel und 16 Pokalsiege feiern. In der Saison 2010/2011 nahm er zudem an der Champions League teil, schied in der Gruppenphase aus.