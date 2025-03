St.-Pauli-Trainer ärgert sich über seine Schlafmützen: "Gegentore sind Geschenke"

München - So ein Gegner bestraft die Fehler eben eiskalt! Der FC St. Pauli hat beim FC Bayern München eine starke Leistung abgeliefert, am Ende aber mit 2:3 (1:1) verloren. Die Kiezkicker haderten vor allem mit den Gegentoren.

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin (51) ärgerte sich über die zu dummen Gegentore. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Das Wetter hatte eigentlich mitgespielt - acht Grad und Nieselregen, typisch hamburgerisch also. Große Anpassungsprobleme hatten die Kiezkicker in der Allianz-Arena also nicht. Entsprechend mutig agierte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin (51) auch und konnte die Vorgaben über weite Strecken des Spiels auch umsetzen.

Den ersten Rückschlag gab es aber nach 17 Minuten. "Wenn wir solche Gegentore bekommen, die ich als Geschenke bezeichnen würde, dann ist es umso ärgerlicher", erklärte Blessin. Das 0:1 ging auf das Konto von Siebe Van der Heyden (26), dem der Ball bei der Annahme zu weit wegsprang und den Bayern in die Füße. Am Ende musste Harry Kane (31) nur noch einschieben.

St. Pauli schüttelte sich kurz und schlug durch Elias Saad (25) zurück. "Gerade in der ersten Hälfte haben wir gut gespielt und uns vom Druck der Bayern befreien können", sagte Kapitän Jackson Irvine (32), der in der Anfangsphase mit einem Kopfball an der Latte gescheitert war.

Der Aufsteiger spielte immer wieder schnell und mit wenig Kontakten nach vorne und setzte die wackelige Bayern-Abwehr unter Druck. Genau daran wollte die Blessin-Elf auch nach der Pause anknüpfen, doch es kam anders.