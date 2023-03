St.-Pauli-Trainer Hürzeler warnt vor Schlusslicht Sandhausen: "Eines der schwersten Auswärtsspiele"

Hamburg - Folgt der achte Streich? Der FC St. Pauli reist am Sonntag nach sieben Siegen am Stück als klarer Favorit zum Zweitliga -Schlusslicht SV Sandhausen .

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler (30) warnt vor dem SV Sandhausen. © David Inderlied/dpa

Trainer Fabian Hürzeler (30) wollte davon am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz allerdings nichts wissen. "Für mich ist es eines der schwersten Auswärtsspiele", stellte er klar.

Mit Tomas Oral (49), der seit drei Spielen an der Seitenlinie des SVS steht, hat der Tabellenletzte zwar noch kein Spiel gewonnen, aber ihm sei "neues Leben eingehaucht" worden.

"Sie agieren mutig und agil, sie verteidigen sehr mannorientiert und gut nach vorne und lassen wenige Torchancen zu", beschrieb Hürzeler den Gegner, der mit den Kinsombi-Brüdern, David (27) und Christian (23), Erik Zenga (30) auf der Sechs und Ahmed Kutucu (23) über enorme Qualität verfüge.

Auch eine extreme Mentalität sprach der Trainer den Sandhäusern zu: "Sie geben nie auf und kämpfen bis zum Schluss, egal, wie es steht", lobte der 30-Jährige.

Vor Ort am Hardtwald wird St. Pauli auf ein kleines Stadion (15.414 Zuschauer) treffen, in dem der Rasen wohl nicht der beste sein wird, so Hürzeler. "Das gilt aber für beide Mannschaften, wir müssen uns anpassen", forderte er von seinem Team. Man müsse sich aufs Sportliche konzentrieren und die richtige Motivation und Einstellung finden.