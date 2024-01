St. Pauli verlängert Vertrag mit Stammkeeper Nikola Vasilj

Hamburg - Der Rückhalt bleibt: Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Stammkeeper Nikola Vasilj (28) verlängert. Das gab der Kiezklub am heutigen Mittwoch bekannt.

Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Stammkeeper Nikola Vasilj (28, l.) verlängert. Der Bosnier spielt seit 2021 für den Kiezklub. © FCSP

Der 28-Jährige war im Juli 2021 von Zorya Lugansk aus der Ukraine zu den Braun-Weißen ans Millerntor gewechselt. Seitdem absolvierte er 80 Pflichtspiele für den FCSP, in denen er 25-mal ohne Gegentreffer blieb.

"Niko hat seinen Wert für unser Team von Beginn an unter Beweis gestellt und ist ein bedeutender Faktor in unserer mittlerweile sehr gefestigt agierenden Defensive (...). Darum sind wir froh, dass Niko seine Zukunft bei uns sieht", verdeutlichte Sportchef Andreas Bornemann (52).

Coach Fabian Hürzeler (30) ergänzte: "Unsere Spielweise ist auch für unsere Torhüter sehr herausfordernd. Niko hat das hervorragend angenommen und sich in der Zeit bei uns in allen Aspekten des modernen Torwartspiels verbessert. Es macht großen Spaß mit ihm zu arbeiten und ich glaube, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist."

Und der Schlussmann selbst? Der zeigte sich überglücklich: "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des Klubs, dem Trainerteam und allen Fans für den unglaublichen Support und das Vertrauen in meine Person in den vergangenen 30 Monaten bedanken. Es ist ein tolles Gefühl, ein Teil dieses Vereins zu sein."

Sowohl sportlich als auch privat fühle er sich, gemeinsam mit seiner Frau, am richtigen Platz, so der Keeper. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts äußerte sich St. Pauli wie gewohnt nicht.