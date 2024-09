St. Paulis Boukhalfa kann sich über erstes Bundesliga-Tor nicht freuen: "Brutal frustrierend"

Hamburg - So richtig freuen konnte er sich nicht! Auch wenn Carlo Boukhalfa (25) das erste Mal seit zwei Jahren in der Startelf des FC St. Pauli stand und auch das erste Bundesliga-Tor seit 4873 Tagen für den Kiezklub schoss, überwog beim 25-Jährigen am Ende der Frust über die erneute Niederlage.