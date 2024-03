St. Paulis Ex-Derbyheld Makienok findet seinen Torriecher wieder

Simon Makienok (33) hat nach langer Zeit gleich in zwei aufeinander folgenden Spielen getroffen. © IMAGO / Gonzales Photo

Makienok hatte es nach seinem Abschied vom Millerntor in seine dänische Heimat gezogen. Erst heuerte er beim AC Horsens an, bei dem er nur einen Treffer erzielen konnte und aus der ersten Liga abgestiegen war, anschließend führte ihn sein Weg zum Aufsteiger Hvidovre IF.

Dort sah es lange Zeit recht trist für den groß gewachsenen Stürmer aus. Meist kam der 33-Jährige nur als Einwechselspieler zum Zuge und das Tor traf er schon gar nicht, zumindest in der Liga nicht. Seit dem Jahreswechsel sieht das aber ganz anders aus.

Während er in der ersten Partie noch torlos geblieben war, traf Makienok in den beiden folgenden Partien jeweils und hatte großen Anteil daran, dass Hvidovre vier Punkte holte.

Ende Februar hatte der Sturm-Riese in der Partie gegen Viborg FF (2:2) kurz vor Abpfiff sein erstes Saisontor erzielt und sein Team damit zum vermeintlichen Sieg geschossen, doch am Ende musste sich der Aufsteiger nur mit einem Punkt begnügen. Viborg hatte tief in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielt.