FC St. Pauli: Ex-Torjäger Simon Makienok trifft erstmals für neuen Verein

Hamburg/Horsens - Auf diesen Moment hat er lange warten müssen! St. Paulis ehemaliger Stürmer Simon Makienok (32) hat am vergangenen Wochenende erstmals für seinen neuen Verein AC Horsens in der ersten dänischen Liga getroffen.

Der Treffer könnte für Makienok eine Art Neustart bedeuten. Immerhin hatte der 32-Jährige am Millerntor gezeigt, was noch in ihm steckt. In der vergangenen Saison erzielte der Däne immerhin sechs Saisontore, obwohl er nicht immer erste Wahl war und mit Guido Burgstaller (33) einen Stürmer vor sich hatte, der überragend performte.

Unvergessen wird vor allem sein Doppelpack im Derby gegen den HSV beim 3:2-Sieg bleiben. Im Anschluss wurde der Torjäger mit Sprechchören von den St.-Pauli-Anhängern gefeiert.

Vielleicht kann Makienok nun an diese alten Zeiten anknüpfen. Zu wünschen wäre es ihm.