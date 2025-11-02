St. Paulis Führungsspieler schlagen Alarm: "So haben wir in dieser Liga nichts verloren"

St.-Pauli-Kapitän Eric Smith (28) sprach nach der Pleite gegen Gladbach Klartext. © IMAGO / Steinsiek.ch

Die Enttäuschung über das Ergebnis stand den Kiezkickern nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben. "Ich bin massivst enttäuscht. Das ist keinem Aspekt des Fußballs gut genug", gestand Kapitän Eric Smith (28) und zählte auf, "die Intensität, das Spiel mit dem Ball, das Spiel gegen den Ball, wie hoch oder tief wir standen. Alles war unzureichend."

Dem Schweden fiel es schwer, die richtigen Worte nach der deutlichen Packung gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten zu finden. "Wir können uns nicht einfach ergeben und sterben. Aber wenn wir so spielen wie heute, haben wir in dieser Liga nichts zu suchen", fand er deutliche Worte.

Ähnlich sah es auch sein Nebenmann Hauke Wahl (31). "Wir haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen, wir hatten komische Höhen, wenn wir gepresst haben. Dadurch war der Raum dahinter zu groß. Wir haben die Tiefe nicht gut verteidigt", zählte er einige Mängel auf. "Wir waren einfach nicht auf dem Feld."

Neben den Schwächen in der Defensive zeigte sich auch die Offensive erneut harmlos und blieb ohne echte große Torchance. "Wir müssen verstehen, wo wir stehen", forderte Smith. "Wir sind kein Top-3-Team und müssen an unseren Prinzipien arbeiten. Wenn wir das nicht machen, wird es schwer in der Liga."