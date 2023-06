Überraschung bei St. Pauli: Langjähriger Wirtschaftschef schmeißt hin

Hamburg - Das kommt unerwartet: Bernd von Geldern (57), Geschäftsleiter Wirtschaft beim FC St. Pauli , wird den Kiezklub auf eigenen Wunsch verlassen. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

St. Paulis Geschäftsleiter Wirtschaft, Bernd von Geldern (57), wird den Kiezklub auf eigenen Wunsch verlassen. © -/FC St. Pauli/dpa

Demnach einigten sich beide Parteien darauf, die langjährige Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden. Die Nachfolge soll im Laufe des Sommers geklärt werden.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Sandra Schwedler und Präsident Oke Göttlich (47) bedauerten die Entscheidung des 57-Jährigen, bedankten sich gleichzeitig aber für die "großen Verdienste".

"Bernd hat in den vergangenen Jahren wegweisende Entscheidungen umgesetzt, dabei unternehmerischen Mut bewiesen und so maßgeblich dazu beigetragen, den FC St. Pauli auf ein solides wirtschaftliches Fundament zu stellen", hieß es dazu in der Pressemitteilung.

Von Geldern selbst erklärte, sich neuen beruflichen Perspektiven widmen zu wollen.