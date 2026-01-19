VARsinn beim FC St. Pauli! Wurden die Kiezkicker beim BVB klar benachteiligt?

Hamburg - Zwei Spiele, zwei Last-Minute-Pleiten! Der FC St. Pauli ist nach der ärgerlichen 2:3-Niederlage bei Borussia Dortmund auf den letzten Tabellenplatz gerutscht, die Lage vor dem Derby am Freitag (20.30 Uhr) gegen den HSV ist dramatisch. Ein Grund dafür sind mehrere VAR-Entscheidungen in den beiden vergangenen Begegnungen.

Arkadiusz Pyrka (23, l) war nach einer Viertelstunde brutal von Nico Schlotterbeck (26, nicht im Bild) gefoult worden. Der BVB-Verteidiger sah aber nur gelb. © WITTERS

Auch wenn die Partie beim BVB erst in der Nachspielzeit entschieden wurde, fand die Schlüsselszene vermutlich schon nach einer guten Viertelstunde statt. Verteidiger Nico Schlotterbeck (26) stoppte Arkadiusz Pyrka (23) an der Seitenlinie auf äußerst unsanfte Art und sah dafür die gelbe Karte.

Zu wenig, wie nicht nur St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) fand. "Wie Schlotterbeck da reingeht, da ist alles gegeben: Er spielt den Ball nicht, knöchelhoch – da ist im Normalfall der Fuß ab und dann sprechen wir darüber, dass es nach einer Viertelstunde eine Rote Karte ist", sagte er nach der Partie, stellte aber auch klar, dass er kein "schlechter Verlierer" sein wolle.

Dortmunds Trainer Niko Kovac (54) sprach von einem "harten Foul" und konnte den Unmut seines Gegenübers verstehen. "Für uns ist es gut gelaufen, für St. Pauli weniger."

Unbegreiflich, warum in dieser Szene der VAR Johann Pfeifer (42) nicht eingriff, zumal sich das üble Foul direkt vor den Augen des Linienrichters abspielte, der nur wenige Meter daneben stand.

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe (52) zeigte auch wenig Verständnis. "Schlotterbeck kommt zu spät, trifft mit dem Stollen voraus in hohem Tempo den Gegner, nachdem der Ball schon längst gespielt wurde, auf die Achillessehne. Da ist eine hohe Verletzungsgefahr - eine klassische Rote Karte", wie er in einem Bild-Video erklärte. "Der VAR hätte zwingend eingreifen müssen."