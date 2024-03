Vom Stadion in den Hörsaal: FCSP-Stürmer Johannes Eggestein wuppt Studium und Fußball

Hamburg - Er wird nicht nur auf dem Rasen gefordert! Mit zehn Punkten Vorsprung bei noch acht ausstehenden Partien hatte sich der FC St. Pauli in die Länderspielpause verabschiedet. Torjäger Johannes Eggestein (25) nutzte die Zeit nicht nur, um neue Kraft zu tanken, sondern auch, um seine Familie zu besuchen und Klausuren zu schreiben.

St.-Pauli-Stürmer und Psychologie-Student Johannes Eggestein (25) lernt auf Rückfahrten von Auswärtsspielen für Klausuren. © Alice Nägle/TAG24

Bevor der 25-Jährige über das trainingsfreie Wochenende in die Heimat düsen konnte, war er noch im Hörsaal gefordert. Statt mit gegnerischen Abwehrspielern musste sich Eggestein mit Psychologie auseinandersetzen. Recht erfolgreich, wie er stolz berichtete.

Generell sei das Studium eine gute Gelegenheit, mehr über sich selbst und seine Mitmenschen zu lernen. Einige Inhalte kann er sogar auf sein Leben als Profi-Fußballer übertragen.

"Für den Beruf ist es hilfreich, wenn ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickle, weil ich dann ein Stück weit gefestigter bin", erklärte der eingeschriebene Psychologie-Student im Gespräch mit TAG24. "Vielleicht kann ich so besser durch schlechtere Phasen kommen oder Gute besser einschätzen und mit ihnen umgehen."

Als Fußball-Profi ist Zeit für den 25-Jährigen ein seltenes Gut. Daher sitzt er auf Zug- oder Busfahrten oft an seinem Laptop oder steckt die Nase tief in die Bücher. "Ich schaue oft Vorlesungen", sagte er. "Ansonsten geht die Zeit ein bisschen verloren."

Daheim in Hannover traf der Angreifer schließlich auf seinen Bruder Maximilian (27), der unlängst seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert hat. Die Brüder konnten aber nicht nur darauf anstoßen, sondern auch auf den Geburtstag der Schwester. "Es war schön, alle wiederzusehen, weil man sich über das Jahr hinweg nicht so oft sieht."

In der kommenden Saison könnte es zum Brüder-Duell in der ersten Liga kommen. "So weit ist es noch lang nicht, erstmal müssten wir aufsteigen", stellte der FCSP-Stürmer klar, der sich lieber auf die anstehenden Spiele konzentriert und sich mit dem Thema Aufstieg derzeit noch nicht beschäftigt. "Wenn man vorher abgelenkt ist, dann spiegelt sich das auch im Spiel wider", erklärte er.