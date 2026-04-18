18.04.2026 08:05 Warum hat der VAR das nicht gesehen? FC St. Pauli fühlt sich um Sieg betrogen

Ein später Elfmeter hat den FC St. Pauli gegen den 1. FC Köln um den Sieg gebracht. Die Entstehung sorgte im Anschluss für Gesprächsbedarf.

Von Robert Stoll

Hamburg - Es gab Gesprächsbedarf! Zunächst sah nach dem 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln alles normal aus. Beim FC St. Pauli ärgerten sie sich über den späten Ausgleich der Gäste und die verpasste Chance, an den Effzeh heranzurücken. Doch nur wenig später waren vor allem die Verantwortlichen auf Zinne.

Nach diesem Zweikampf zwischen St. Paulis Karol Mets (32, vorne) und Kölns Jakub Kaminski (23) entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (39, nicht im Bild) auf Hinweis des VAR auf Elfmeter. © Christian Charisius/dpa Bis zur 83. Minute lagen die Kiezkicker durch einen Treffer von Karol Mets (32) in Führung, doch dann wurde der Este zum tragischen Helden. "Wenn diese doofe Elfmeterentscheidung nicht passiert, gewinnen wir 1:0", war sich Hauke Wahl (32) sicher. "Wieder war es eine Kleinigkeit, die ein Spiel zu unseren Ungunsten beeinflusst hat." Der Abwehrchef spielte damit auf den entscheidenden Zweikampf zwischen Mets und Kölns Jakub Kaminski (23) an. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (39) hatte zunächst auf Abstoß entschieden und sich erst nach Hinweis von Video-Referee Christian Dingert (45) die Szene angeschaut. Daraufhin zeigte er auf den Punkt, Luca Waldschmidt (29) sorgte für den Ausgleich und somit für einen Punkt des Effzeh. FC St. Pauli St. Pauli will den 1. FC Köln wieder runterziehen: Smith fehlt, Saliakas nur auf der Bank Selbst Mets gab zunächst zu, dass seine Zweikampfführung recht ungeschickt gewesen sei. "Wenn ich auf meinen Füßen geblieben wäre, wäre die Situation vorbei gewesen", erklärte er. "Er hat sein Bein sehr gut reingestellt und hat den Kontakt angenommen. Es war ein Elfmeter." Das hatten zunächst alle angenommen, doch nach der Partie änderte sich vor allem bei Trainer Alexander Blessin (52), seinem Team und Sportchef Andreas Bornemann (54) schnell die Laune. Wobei Blessin Jöllenbeck gar keinen Vorwurf machen wollte, im Gegenteil: "Das Schiedsrichtergespann muss ich absolut loben, sie haben es gut gemacht."

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (39) entschied erst nach Ansicht der Bilder auf Elfmeter für Köln. © IMAGO / Oliver Ruhnke

St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin ändert seine Meinung zum Elfmeter