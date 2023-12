Winterfahrplan von St. Pauli: Kollau, Benidorm, Kaiserslautern

Hamburg - Die kurze Winterpause ist so gut wie vorbei: Bereits am 2. Januar startet der FC St. Pauli in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga .

Am 2. Januar startet St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (30, r.) mit seiner Mannschaft in die Rückrunden-Vorbereitung. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

An diesem Tag empfängt Coach Fabian Hürzeler (30) seine Spieler zur ersten Einheit an der heimischen Kollaustraße, ehe die Kiezkicker einen Tag später ihren Flieger Richtung Spanien nehmen.

Vom 3. bis 13. Januar wollen die Braun-Weißen im Trainingslager in Benidorm an der Costa Blanca den Grundstein für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte legen - wie bereits in den vergangenen beiden Jahren.

Wie gewohnt sollen im Rahmen des Trainingslagers auch zwei Testspiele stattfinden: Am 7. Januar gegen einen noch unbekannten Gegner und am 12. Januar gegen Zweitliga-Konkurrent VfL Osnabrück.

Nach der Rückkehr aus Spanien bleibt dem FCSP schließlich noch knapp eine Woche, um sich in Hamburg den letzten Feinschliff vor dem Re-Start zu holen.

Am 20. Januar (13 Uhr) ist es dann schließlich so weit und die St. Paulianer starten mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde.