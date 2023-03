Zwickaus Jan-Marc Schneider würde Ex-Klub St. Pauli den Aufstieg gönnen

Hamburg/Zwickau - Am Samstag (13 Uhr) treffen der FC St. Pauli und der SSV Jahn Regensburg im Millerntor-Stadion aufeinander - einer, der beide Klubs sehr gut kennt, ist Jan-Marc Schneider (29).

Jan-Marc Schneider (29, l.) trug von 2017 bis 2019 das Trikot des FC St. Pauli. Mit dem SSV Jahn Regensburg treffen die Kiezkicker am Samstag auf einen weiteren Ex-Klub des 29-Jährigen. © Uwe Anspach/dpa

Der gebürtige Hamburger spielte von 2017 bis 2019 für den Kiezklub (27 Einsätze/zwei Tore), ehe er zwei Jahre für den SSV auflief (32 Einsätze/zwei Tore, eine Vorlage). Für das kommende Duell hat er einen klaren Favoriten.

"St. Pauli ist das Team der Stunde. Sie haben sich in den vergangenen Wochen in einer Top-Verfassung gezeigt und ihren Rhythmus gefunden. Sie müssen mit der Zweikampfhärte der Regensburger klarkommen, dann haben sie sehr gute Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden", erklärte er im Interview mit TAG24.

Während der Jahn trotz zweier Siege in Folge tief im Abstiegskampf steckt, schielen die Braun-Weißen nach acht (!) Dreiern in Serie in Richtung Aufstiegsplätze. "Ich würde es ihnen gönnen", verdeutlichte der 29-Jährige.

Der große Wurf sei zudem auch noch absolut realistisch, so Schneider. "Wenn sie es schaffen, den Lauf aufrechtzuerhalten und konstant die Leistung zu bringen, werden sie oben sehr nah rankommen können, und dann ist alles möglich", prophezeite er.

Er selbst habe noch Kontakt zu einigen FCSP-Spielern. "Wenn die Zeit es zulässt und ich in Hamburg bin, gehe ich auch gern ins Millerntor-Stadion", unterstrich er - allzu oft dürfte das seit einiger Zeit aber nicht mehr der Fall sein.