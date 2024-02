Deadline Day im Ticker: Ex-BVB-Star kehrt in die Bundesliga zurück

Fortsetzung des Artikels laden

31. Januar, 19.13 Uhr: Werder Bremen schnappt sich französisches Talent

Werder Bremen verstärkt sich bis zum Saisonende mit Skelly Alvero (21) - und potenziell auch darüber hinaus. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vorerst auf Leihbasis von Olympique Lyon an die Weser, die Werderaner sicherten sich aber auch eine Kaufoption für den Franzosen. "Er ist ein sehr interessanter Spieler, der bei uns nun die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und vorerst bis zum Saisonende zu überschaubaren Transferkonditionen bei uns bleiben wird. Im Sommer werden wir uns dann zusammensetzen und schauen, ob wir die Kaufoption ziehen", erklärte Clemens Fritz (43), Leiter Profifußball der Grün-Weißen, über seinen Neuzugang.

31. Januar, 17.20 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Paul Lehmann in die Regionalliga

Auch bei Dynamo Dresden kommt am Tag vor Transferschluss ordentlich Bewegung in den Kader: Nachwuchsspieler Paul Lehmann (19) wechselt auf Leihbasis zu Rot-Weiß Erfurt. Nachdem der Verteidiger die komplette Hinrunde wegen eines Nasenbeinbruchs und einer Knieverletzung verpasst hatte, soll Lehmann in der Regionalliga Nordost zunächst Spielpraxis sammeln, bevor es zum Ende der Saison wieder zurück nach Dresden geht. "Nach seiner langen, verletzungsbedingten Pause möchten wir garantieren, dass Paul im Wettbewerb wieder Spielerfahrung sammelt und so auf das gewohnte Leistungsniveau kommt. Als ambitionierter Spieler kann Paul sein Können in Erfurt sehr gut präsentieren", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker zu dem Transfer.

Seit 2022 bewegt sich Paul Lehmann im Dunstkreis von Dynamo Dresdens erster Mannschaft, doch zahlreiche Verletzungen warfen ihn zurück. Jetzt soll er in Erfurt Spielpraxis sammeln. © Lutz Hentschel

31. Januar, 17.08 Uhr: Auch Serhat-Semih Güler wechselt zu 1860 München

Zwei sind offenbar noch nicht genug: 1860 München schnappt sich am Tag vor dem Deadline Day noch einen dritten Neuzugang. Serhat-Semih Güler (26) wechselt von Hansa Rostock zu den Löwen und wird dort fortan die Rückennummer 38 tragen. Der Stürmer soll die Lücke schließen, die durch die Verletzung von Joël Zwarts (24) entstanden ist. "Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen, die Stadt, den Verein und die Fans kennenzulernen. Ich hatte bislang sportlich noch keine Berührungspunkte mit dem TSV 1860 München, habe aber viel Gutes gehört und kann es kaum erwarten, im ausverkauften Grünwalder Stadion einzulaufen", zeigte sich Güler begeistert von seinem neuen Arbeitgeber.

31. Januar, 15.32 Uhr: HSV holt Noah Katterbach zurück an die Elbe

Schon in der Rückrunde 2022/23 lief Noah Katterbach (22) leihweise für den HSV auf, nun macht der Zweitligist Nägel mit Köpfen und verpflichtet den Linksverteidiger vom 1. FC Köln fest. Alle Details zum Wechsel könnt Ihr hier nachlesen: "HSV schlägt in Köln zu und holt sich Noah Katterbach".

31. Januar, 15.09 Uhr: 1860 München präsentiert zweiten Neuzugang des Tages

Kurz nach Abdenego Nankishi (21) zaubert der TSV 1860 München gleich den nächsten Neuzugang hervor: Max Reinthaler (28) vom Zweitligisten Wehen Wiesbaden wird allerdings fest verpflichtet. Mehr Infos zu beiden Transfers erhaltet Ihr in unserem Artikel: "Neue Power für Defensive und Offensive! TSV 1860 München lockt zwei Spieler an die Isar".

31. Januar, 14.55 Uhr: Dynamo Dresden holt Ahmet Arslan zurück!

Es hatte sich lange angedeutet, jetzt ist es offiziell: Ahmet Arslan (29) kehrt zu Dynamo Dresden zurück! Der Stürmer wird für den Rest der Saison vom 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Alle Details zum Wechsel findet Ihr im TAG24-Artikel: "Dynamo leiht Arslan aus, besitzt aber keine Kaufoption!"

Nach einem halben Jahr in Magdeburg kehrt Ahmet Arslan wieder zu Dynamo Dresden zurück. © Lutz Hentschel

31. Januar, 14.42 Uhr: SC Verl gibt Duo an SC Paderborn II ab

Eine Woche, nachdem Niclas Nadj (23) vom SC Paderborn zum SC Verl gewechselt war, gibt es gleich zwei Transfers in die andere Richtung: Sowohl Nick Otto (24) als auch Robin Friedrich (20) verlassen den Drittligisten in Richtung Paderborn und schließen sich dessen zweiter Mannschaft an. Während Friedrich für mehr Spielpraxis bis zum Saisonende ausgeliehen wird, wurde der Vertrag mit Otto aufgelöst, der Innenverteidiger läuft also längerfristig in der Regionalliga West auf.

31. Januar, 14.03 Uhr: TSV 1860 München leiht Talent von Werder Bremen aus

Abdenego Nankishi (21) läuft in der restlichen Rückrunde für die Münchner Löwen auf. Der Flügelflitzer war bis zuletzt von Werder Bremen an Heracles Almelo in die Niederlande ausgeliehen, das Geschäft wurde allerdings vorzeitig abgebrochen. Nun soll der 21-jährige Linksaußen in der 3. Liga Spielpraxis sammeln.

31. Januar, 11.27 Uhr: Sebastian Grönning heuert beim FC Ingolstadt an

Die Schanzer verstärken sich mit dem dänischen Mittelstürmer Sebastian Grönning (26), der vom spanischen Drittligisten CD Castellón nach Oberbayern wechselt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Der bullige Knipser könnte bereits am Wochenende gegen Dynamo Dresden auf dem Platz stehen. "Die Gespräche, die wir im Vorfeld mit Sebastian Grönning geführt haben, waren durchweg positiv. Zudem passt er sehr gut in unser gesuchtes Profil", erklärte FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (60)



Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (60) konnte kurz vor Transferschluss noch einen Neuzugang präsentieren. © Stefan Puchner/dpa

31. Januar, 9.48 Uhr: Wehen Wiesbaden holt Nikolas Agrafiotis an Bord

Der SV Wehen Wiesbaden hat am vorletzten Tag der Transferphase erstmals nachgerüstet und Angreifer Nikolas Agrafiotis (23) von Excelsior Rotterdam verpflichtet. "Nikolas ist als Stürmer ein echter Allrounder mit großem Entwicklungspotential. Wir haben ihn lange beobachtet sind sehr froh, dass wir ihn trotz großer Konkurrenz für uns gewinnen konnten", erklärte Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie (36).

30. Januar, 22.21 Uhr: VfL Bochum präsentiert Nordmazedonier Agon Elezi

Der VfL Bochum sorgt für die Zukunft vor! Der defensive Mittelfeldspieler Agon Elezi (22) wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesligisten und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027. Der Nordmazedonier ist bereits seit 2022 Nationalspieler und lief zuletzt in der ersten kroatischen Liga für den NK Varaždin auf. Über die Wechselmodalitäten bewahrten beide Parteien Stillschweigen.

30. Januar, 19.40 Uhr: Schalke 04 verleiht Soichiro Kozuki gleich für ein ganzes Jahr

Normalerweise dauern Winter-Leihen nur bis zum Ende der jeweiligen Saison, doch Offensivspieler Soichiro Kozuki (23) verlässt den FC Schalke 04 bis zum Ende des Kalenderjahres: Es zieht den Japaner zu Gornik Zabrze in die polnische Ekstraklasa. Der 23-Jährige spielte sich zu Beginn des vergangenen Jahres in der Schalker Bundesliga-Mannschaft fest, verletzte sich dann jedoch schwer und fiel für den Rest der Saison aus. Da er sich in dieser Spielzeit nicht bei den Knappen durchsetzen konnte, folgt jetzt die Leihe mit Kaufoption. "Im Sinne Soichiros und des Vereins haben wir nun eine für alle Seiten sinnvolle Entscheidung getroffen. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Polen viel Erfolg und alles Gute", erklärte Sportdirektor Marc Wilmots (54).

30. Januar, 18.12 Uhr: RB Leipzig gibt gleich zwei Spieler auf Leihbasis ab

Bei RB Leipzig kommt kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal Schwung in den Kader: Sowohl Angeliño (27) als auch Hugo Novoa (21) verlassen den Klub bis zum Saisonende. Novoa, der bereits in der Hinrunde auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten FC Utrecht spielte, wechselt nur zweiten Mannschaft vom FC Villareal, der sich auch eine Kaufoption für den Spanier sicherte. Alle Infos zum Angeliño-Transfer findet Ihr im TAG24-Artikel: "Nächster Leihklub: RB Leipzigs Angelino wechselt nach Rom".

30. Januar, 13.56 Uhr: 1. FC Saarbrücken verstärkt sich mit Ex-Verteidiger von Dynamo Dresden

Der 1. FC Saarbrücken hat auch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Rechtsverteidiger Robin Becker (27) kommt ein ehemaliger Spieler von Dynamo Dresden. Seit dem Aus bei den Sachsen im vergangenen Sommer war Becker vereinslos und versucht nun im Saarland sein Glück. Eine Vertragslaufzeit gab der Konkurrent von Dynamo auf seiner Homepage am Dienstag nicht bekannt. "Robin hat seine Qualität und Flexibilität als Abwehrspieler in der 2. und 3. Liga unter Beweis gestellt. Er wird unsere Optionen in der Defensive erweitern und soll schnellstmöglich integriert werden", so Trainer und Manager Rüdiger Ziehl (46).

Robin Becker (27) hat nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit mit dem 1. FC Saarbrücken einen neuen Arbeitgeber. © Lutz Hentschel

30. Januar, 13.32 Uhr: Torwart-Rochade in der 2. Bundesliga

Die SpVgg Greuther Fürth reagiert auf den bevorstehenden Abgang von Ersatzkeeper Andreas Linde (30) und holt Hansa Rostocks Nummer zwei Nils-Jonathan Körber (27) ins Boot. Dafür wechselt Marko Johansson (25) leihweise vom HSV an die Ostsee. Linde wird es aller Voraussicht nach in die schwedische Heimat zu BK Häcken ziehen, für seinen Nachfolger soll das Kleeblatt rund 150.000 Euro an die Kogge überweisen. Johansson war wiederum im Sommer 2021 aus Schweden nach Hamburg gewechselt und hat seitdem schon zwei Leihen hinter sich. Sein Vertrag bei den Rothosen läuft noch bis 2025.

Nils-Jonathan Körber (27, l.) zieht es zu Greuther Fürth, Marko Johansson (25, r.) heuert dafür bei Hansa Rostock an. © Friso Gentsch/dpa, Christian Charisius/dpa

30. Januar, 6.17 Uhr: FC Augsburg verleiht Abwehrmann Frederik Winther

Rechtsverteidiger Frederik Winther (23) verlässt den FCA auf Leihbasis bis Saisonende und heuert beim portugiesischen Erstligisten Estoril Praia an. In der laufenden Spielzeit kam der Däne lediglich in der ersten DFB-Pokalrunde bei der 0:2-Pleite gegen Unterhaching zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Fuggerstädtern läuft noch bis 2025.

29. Januar, 18.13 Uhr: Andreas Luthe kehrt zurück

Andreas Luthe kehrt zum VfL Bochum zurück. Der 36-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis Saisonende. Der Schlussmann stand zuletzt beim 1. FC Kaiserlautern unter Vertrag. Luthe ist ein bekanntes Gesicht im Ruhrgebiet, spielte er ganze 15 Jahre lang an der Castroper Straße. "Die Chance, meinem Heimatclub nochmal helfen zu können, konnte ich nicht ausschlagen. Ich bin überglücklich, wieder zuhause zu sein", so der 36-Jährige.

Andreas Luthe kehrt zum VfL Bochum zurück, nachdem er zuletzt in Kaiserslautern nur noch die Nummer 2 war. © David Inderlied/dpa

29. Januar, 18 Uhr: Robin Himmelmann findet einen neuen Verein