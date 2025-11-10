"Rassiges Ostduell gegen Erfurt: Für FSV-Trainer Schmitt geht das Ergebnis in Ordnung

Erfurt/Zwickau - "Ein rassiges Ostduell" sah Cheftrainer Rico Schmitt (57) am Samstag zwischen seinem FSV Zwickau und Rot-Weiß Erfurt . Nur eben, zum Leidwesen der Gäste, ohne Sieger. Denn die Schwäne packten es nicht, ihre starke 2:0-Halbzeitführung über die Zeit zu bringen, und gehen mit einem 2:2 in die Länderspielpause.

Daniel Haubner (26, r.) brachte Zwickau mit diesem Tor 1:0 in Führung. Erfurts Keeper Lorenz Otto (24) war machtlos. © imago/Beautiful Sports

"Fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte, denn wir hatten in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff und belohnen uns für unser gutes Pressing mit den Toren von Daniel Haubner sowie Lukas Eixler", meinte Sportdirektor Robin Lenk (41) hinterher.

Schmitt verbuchte das Resultat für sich unter der Rubrik "Das geht in Ordnung": "Wir haben Erfurt in der ersten Halbzeit nicht in ihr Umschaltspiel kommen lassen. Man muss dann die Druckphasen überstehen. Das frühe 1:2 fünf Minuten nach der Halbzeitpause war zu schwach verteidigt. Und dann bekommt das Spiel eine andere Dynamik."

Macht Till Jacobi (22) zwölf Minuten vor Ende das 3:1, nimmt man den Thüringern eventuell wieder den Wind aus den Segeln. "Er scheitert freistehend, was ärgerlich ist", so Lenk. Was ihn aber noch mehr grämt, ist die Entstehung des Ausgleichs.

Lenk: "Da muss Veron Dobruna seinen Gegenspieler stellen. So kann er dann in den Strafraum ziehen und dann wird es für die Jungs schwer, das zu verteidigen."