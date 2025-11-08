FSV Zwickau verspielt in Erfurt den Auswärtssieg

Erfurt/Zwickau - Der FSV Zwickau lässt auswärts erneut Punkte liegen. Eine 2:0-Pausenführung reichte am Samstag beim FC Rot-Weiß Erfurt nicht für den dritten Auswärtssieg der Saison. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 2:2.

Anfangs lief es gut für den FSV Zwickau: Daniel Haubner (r.) brachte die Schwäne mit seinem Treffer in Führung. © IMAGO/Bild13

Eine Woche nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Luckenwalde lieferte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt eine starke erste Halbzeit ab, belohnte sich aber erst spät, dafür doppelt.

Das 1:0 fiel in der 38. Minute nach einem kapitalen Bock von Erfurts Schlussmann Lorenz Otto. Der Keeper spielte den Ball direkt vor die Füße von Daniel Haubner. Der bedankte sich mit dem Führungstreffer für die Gäste.

Die Thüringer waren angeschlagen, von der Tribüne ertönten erste Pfiffe. Veron Dobruna verpasste es, nachLukas-Eixler-Flanke von der rechten Außenbahn auf 2:0 zu stellen, schloss zu überhastet ab (42.).

Zwei Minuten später war es Dobruna, der rechts durch war und den einlaufenden Eixler sah. Der Angreifer vollendete in Torjäger-Manier und platzierte den Ball mit dem linken Fuß aus sechs Metern unter der Querlatte: 2:0 (44.) für Zwickau und das vierte Saisontor für den 22-Jährigen.