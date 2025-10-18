20.⁠ ⁠Heimspiel in Folge ungeschlagen: FSV bezwingt auch Angstgegner Greifswald

Zwickau - Die Ungeschlagen-Serie hält! Mit extrem viel Aufwand verdient sich der FSV Zwickau gegen den Greifswalder FC den Heimsieg, der mit 1:0 (0:0) nicht zuletzt aufgrund der Fülle der Chancen noch viel zu niedrig ausfiel. Es ist das 20. Heimspiel in Folge ohne Niederlage.

Nick Breitenbücher (l.) erkämpfte sich kurz vor der Halbzeitpause noch eine Chance, traf jedoch das Außennetz. © Picture Point / Gabor Krieg

Wenn man jemanden das Spiel hätte in Kurzform zusammenfassen müssen, wäre ein Satz ausreichend gewesen: das Gleiche wie gegen den BFC Dynamo.

Zwickau, das rechtzeitig auf den lange angeschlagenen Theo Martens zurückgreifen konnte, hatte früh schon die erste dicke Gelegenheit durch Daniel Haubner (2.) und Andrey Startsev im Nachsetzen.

Es sollte der Beginn desselben Chancenwuchers sein, wie man ihn vor zwei Wochen in Hohenschönhausen betrieb. Haubners direkten Freistoß (25.) faustete Jakub Jakubov mit Mühe weg. Bei der anschließenden Ecke fiel der Ball Senkbeil (25.) vor die Nase, doch der war im Gewühl zu überrascht.

Jonas Dittrich (43.) und Nick Breitenbücher (45.+1.), der ans Außennetz traf, hatten bis zur Pause die nächsten Möglichkeiten. Dazu gab es noch mehrere Halbchancen, wo der entscheidende Schritt fehlte oder nicht richtig spekuliert wurde.

Von Greifswald kam, sieht man von McMoordy Hüthers Distanzschuss (65.) ab, erstaunlich wenig, sodass der Spielstand aus Heimsicht unbefriedigend war.