FSV-Neuzugang Putze sofort auf Betriebstemperatur: "Die Truppe machte es mir auch einfach"

Zwickau - "Er hätte auch im Spielfilm '300' mitspielen können", meint FSV -Sportdirektor Robin Lenk (41) mit einem kleinen Augenzwinkern über Neuzugang Joshua Putze (30). Ein bisschen seiner Athletik und Dynamik ließ der 30-Jährige nach seiner Einwechslung im Bezirksderby aufblitzen.

Joshua Putze (30) hat bereits viel Erfahrung in der 3. Liga sowie in der Regionalliga Nordost gesammelt. © Picture Point/Gabor Krieg

Putze kam zur 82. Minute und brauchte keine Anlaufzeit, um sofort auf Betriebstemperatur zu kommen.

"Freut mich für ihn, dass er gleich in seinem ersten Spiel mit einer starken Balleroberung und dem Pass auf Theo Martens am vierten Tor von Lukas Eixler beteiligt war", führt Lenk aus.

Der Sportchef wollte den erfahrenen Mittelfeldspieler (47 Einsätze in der 3. Liga und 150 Spiele in der Regionalliga Nordost) bereits im Juli verpflichten, doch ein Bandscheibenvorfall machte dem einen Strich durch die Rechnung.

"Wir hatten uns im Sommer zusammengesetzt, waren uns weitestgehend einig. Dann kamen ein paar gesundheitliche Probleme bei mir dazu, wo ich gesagt habe, wir verschieben das lieber, weil weder der Verein noch ich etwas davon haben. Als ich mich dann darum gekümmert hatte, dass alles wieder läuft, kam das Angebot nochmal mitzutrainieren und dann machte es mir die Truppe auch einfach. Sind ja alles pflegeleichte Jungs", lacht Putze.