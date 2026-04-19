29 Heimspiele ungeschlagen! FSV-Spieler Möbius blüht richtig auf

Zwickau - Generalprobe für Stahl Riesa gelungen! Der FSV Zwickau setzte sich gegen den BFC Preussen 1:0 (0:0) durch und blieb damit das 29. (!) Heimspiel in Folge ungeschlagen. Jetzt wackelt langsam aber sicher der Allzeit-Regionalliga-Rekord, den aktuell noch Bayern-Viertligist Würzburger Kickers (33 Spiele ohne Niederlage) innehat.

Ball im Netz: Lennart Möbius ieß den FSV gegen den BFC Preußen jubeln. © picture point/Sven Sonntag

Zuhause sind die Schwäne einfach eine Macht – und wenig verwunderlich: das einzige noch ungeschlagene Team in der Nordost-Staffel. Freitagabend sorgte Lennert Möbius (22, 68.) für den Unterschied.

"Ich habe meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht, versucht, meine Seite rauf- und runterzulaufen und das Tor erzielt", schätzte Möbius seine Leistung hinterher ein.

"Er kommt immer besser in Fahrt, macht jetzt schon seinen fünften Treffer, davon drei nach der Winterpause", lobte Sportdirektor Robin Lenk (42).

Als er den 22-Jährigen letzten Sommer vom FC Eilenburg holte, war dieser den wenigsten in Westsachsen ein Begriff. Das unterstreicht einmal mehr das feine Gespür für Underdog-Transfers, das der FSV hat.