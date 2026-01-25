5,2 Mio. Euro Umsatz und Schuldenabbau: FSV Spielbetriebs GmbH führt Konsolidierung fort

Zwickau - Der FSV Zwickau hat am Sonntag auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung eine positive Bilanz gezogen.

Der eingetragene Verein erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 Umsätze von rund 730.000 Euro und schloss mit einem geringen Verlust von etwa 4000 Euro ab.

Die FSV Zwickau Spielbetriebs GmbH kam auf einen Umsatz von rund 5,2 Mio. Euro und erreichte dabei einen Gewinn von etwa 930.000 Euro.

Rund 250.000 Euro sind auf Sondereffekte, wie Forderungsverzichte, zurückzuführen.

"Das Fundament für die Zukunft ist noch nicht fertig gegossen, doch es wächst sichtbar und gewinnt von Tag zu Tag an Stabilität", meint Geschäftsführer André Beuchold.