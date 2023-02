Abwehr-Sorge beim FSV: "Meisterschaften werden in der Regel in der Defensive gewonnen"

Zwickau - "Meisterschaften werden in der Regel in der Defensive gewonnen", bemühte FSV-Coach Ronny Thielemann (49) nach dem 3:5 bei der SpVgg Bayreuth eine Fußballweisheit. Wie weit Zwickau davon entfernt ist, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, zeigte sich nicht nur am Wochenende.