Wegen Bierdusche! Schiri verklagt Fan auf 25.000 Euro Schmerzensgeld

Am Landgericht Zwickau kam es am heutigen Dienstag zu dem Zivilprozess. © Uwe Meinhold

Am Zwickauer Landgericht kam es am heutigen Dienstag zu einer mündlichen Verhandlung zwischen Schiri und Bierwerfer: "Der Beklagte räumt die 'Bierdusche' dem Grunde nach ein, bestreitet aber, den Kläger vorab beleidigt zu haben. Überdies sei der Kläger hierdurch nicht in seiner Gesundheit verletzt worden", erklärt Landgerichts-Sprecherin Cornelia Heiner (47).

Darüber hinaus soll auch der Kläger eine Mitschuld an dem Geschehen haben: Entgegen den Weisungen der Security soll Nicolas Winter vorzeitig in die Kabine gegangen sein. Eine Entscheidung in der Sache soll am 24. September verkündet werden.

Übrigens: Wenn Winter mit seiner Klage Erfolg hat, dann könnte er im FSV-Stadion aktuell 6250 Bierbecher bestellen. Der halbe Liter Wernesgrüner kostet dort im Moment 4 Euro.