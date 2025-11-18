FSV-Doppelpacker Sezer "zeigt Qualität und Klasse"

Zwickau - Vor einem Jahr war im Landespokal in Glauchau Endstation für den FSV Zwickau . Dieses Mal zogen die Schwäne ins Viertelfinale ein .

Cemal Sezer (29) verwandelte diesen Elfmeter ganz souverän. © imago/Kruczynski

Für Chefcoach Rico Schmitt (57) ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Entwicklung seiner Mannschaft in die richtige Richtung zeigt. Was nicht zuletzt an der klugen Transferpolitik liegt.

Anfang September nahmen die Zwickauer Cemal Sezer (29) unter Vertrag. Eine Verpflichtung, die nicht ohne Risiko war. Der Offensivmann kam aus einer langwierigen Verletzung (Kniescheiben-Verrenkung). Beim FSV wurde er behutsam aufgebaut.

Seit rund zwei Wochen zündet Sezer auf dem Rasen. Beim 3:0 gegen Luckenwalde - sein erster Einsatz von Beginn an - schoss er das erste Regionalliga-Tor für sein neues Team.

In Glauchau brachte der gebürtige Lübecker die Gäste per Doppelpack auf die Siegerstraße.