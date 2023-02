Desolate Abwehr! FSV kassiert elf Gegentore in drei Spielen

Zwickau - Der FSV Zwickau hat das Debüt von Cheftrainer Ronny Thielemann (49) in der Wagnerstadt aber so richtig vergeigt!

Seine beiden Tore reichten nicht: Dominic Baumann traf zum 1:1 und 2:4. © Picture Point/Gabor Krieg

Mit 3:5 (1:1) zogen die Westsachsen den Kürzeren, was vor allem der zweiten Halbzeit geschuldet war, in der eine desolate Abwehrarbeit dazu führte, dass man mit Pauken und Trompeten unterzugehen drohte. Mit Moral wurde die Niederlage in Grenzen gehalten. Der Absturz auf den letzten Platz dagegen war unvermeidlich.

0:4, 0:2, 3:5! Der erhoffte Impuls ist vom Trainerwechsel noch nicht ausgegangen. Elf Gegentore innerhalb der letzten drei Partien sind ein Viertel der gesamt kassierten Treffer (43).

Bayreuth dagegen erzielte ein Fünftel all seiner bisherigen Tore in diesem einen Spiel. Für Kapitän Johannes Brinkies - neben Doppeltorschütze Dominic Baumann (34./83.) einer derer, die Normalform zeigten - ein Unding.

"Teilweise waren sie einfach alleine durch. Bayreuth hatte solche Aktionen und wir andersherum nicht", legt Brinkies den Finger tief in die Wunde.

"Wenn du auf diesem Niveau solche Möglichkeiten zulässt, entstehen Gegentore. Für Bayreuth war das der Schlüssel, für uns der Genickbruch. Fünf Tore sind definitiv zu viel. Dabei hätten es sogar noch ein, zwei mehr sein können", so der Kapitän.