Dreier-Turnier mit Dynamo und Wolfsburg als Höhepunkt des FSV-Sommers

Zwickau - Wird das das Sommerhighlight des FSV Zwickau ? Nach TAG24-Infos kommen Dynamo Dresden und Bundesligist VfL Wolfsburg zu einem Dreierturnier in die GGZ-Arena.

Auch ein Kurztrip wie letztes Jahr an die Bleilochtalsperre ist nicht geplant, wie Sportdirektor Robin Lenk bestätigte. "Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen möchten wir uns einen Spielraum für den Winter offenhalten, um gegebenenfalls mit Unterstützung unserer Sponsoren ein Trainingslager im Süden zu bestreiten."

Letzte Woche hatten die Schwäne ihren Sommerfahrplan bekannt gegeben, um dann doch noch mal eine klitzekleine Korrektur vorzunehmen. Dank des 2:2 beim BFC Dynamo bekommen die Schmitt-Schützlinge noch einen Tag mehr Urlaub und starten erst am 19. Juni, statt wie vorgesehen am 18. Juni.

Das Event soll, Stand jetzt, am 20. Juli steigen und bildet zugleich den Rahmen für die Sponsoringverlängerung mit Volkswagen um drei weitere Jahre, was bei den Westsachsen gebührend gefeiert werden soll.

Im vergangenen Jahr ließ FSV-Trainer Rico Schmitt (56, l.) seine Jungs unter anderem ein Floß bauen. © Picture Point/Roger Petzsche

Raus aus Zwickau wird es die Schwäne im Sommer dennoch oft genug ziehen. So tingelt der Regionalliga-Vierte zunächst über die Dörfer.

Los geht's am 21. Juni bei der SG Schönfels, gefolgt von den Partien beim VfB Pößneck (22. Juni) - die Partie kam auf Anfrage von Pößneck-Trainer und DDR-Oberligaspieler Jürgen Raab zustande -, dem Ebersbrunner SV (25. Juni) und dem SV 1861 Kirchberg (28. Juni).

Weitere Tests sind geplant beim SC Freital (4. Juli), zu Hause gegen Auerbach (9. Juli), bei Nürnbergs 'U23' (12. Juli) und in Stangendorf gegen Barockstadt Fulda (16. Juli). Dazu ist noch ein weiterer Test in Naunhof (geplant 27. Juni) in der Pipeline.

Regionalligastart ist am Wochenende vom 25. bis 27. Juli.