Dreierpack Sezer: FSV fertigt Erstligisten im Türkei-Camp ab

Lara - Klare Sache gegen den usbekischen Erstligisten! Der FSV Zwickau fegt Nasaf Qarshi am Samstagvormittag mit 6:1 (3:0) vom Feld und bestreitet damit auch das letzte der beiden Testspiele im Türkei-Camp erfolgreich.

Der FSV Zwickau hat am Samstag im Türkei-Camp das Testspiel gegen Nasaf Qarshi gewonnen. © Marcus Hengst

"Die Jungs haben das sehr gut gemacht, waren hungrig und besaßen zudem noch mehr Chancen, um das Ergebnis durchaus höher zu gestalten", resümiert Sportdirektor Robin Lenk (41). Den deutlichen Sieg wisse man dennoch, richtig einzuordnen.



"Unser Gegner hatte nicht mit der kompletten 1a-Mannschaft gespielt, sondern einige A-Junioren im Einsatz. Insofern war es von unserer Seite her ein ordentlicher Test, den wir allerdings nicht überbewerten sollten", unterstreicht Lenk.

Bei den Schwänen stach Angreifer Cemal Sezer (20./43./79.) mit einem Dreierpack heraus. Die weiteren Tore erzielten Veron Dobruna (45.), Randolf Riesen (55.) sowie Jonas Dittrich (64.).

Ihr erstes Testspiel am Mittwoch gegen West-Regionalligist Wuppertaler SV hatten die Schwäne nach Treffern von Max Somnitz und Veron Dobruna mit 2:0 gewonnen. Doch nicht nur die makellose Bilanz von zwei Siegen und 8:1-Toren führt zu einem rundherum positiven Fazit im Lager der Westsachsen.