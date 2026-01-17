Dreierpack Sezer: FSV fertigt Erstligisten im Türkei-Camp ab
Lara - Klare Sache gegen den usbekischen Erstligisten! Der FSV Zwickau fegt Nasaf Qarshi am Samstagvormittag mit 6:1 (3:0) vom Feld und bestreitet damit auch das letzte der beiden Testspiele im Türkei-Camp erfolgreich.
"Die Jungs haben das sehr gut gemacht, waren hungrig und besaßen zudem noch mehr Chancen, um das Ergebnis durchaus höher zu gestalten", resümiert Sportdirektor Robin Lenk (41). Den deutlichen Sieg wisse man dennoch, richtig einzuordnen.
"Unser Gegner hatte nicht mit der kompletten 1a-Mannschaft gespielt, sondern einige A-Junioren im Einsatz. Insofern war es von unserer Seite her ein ordentlicher Test, den wir allerdings nicht überbewerten sollten", unterstreicht Lenk.
Bei den Schwänen stach Angreifer Cemal Sezer (20./43./79.) mit einem Dreierpack heraus. Die weiteren Tore erzielten Veron Dobruna (45.), Randolf Riesen (55.) sowie Jonas Dittrich (64.).
Ihr erstes Testspiel am Mittwoch gegen West-Regionalligist Wuppertaler SV hatten die Schwäne nach Treffern von Max Somnitz und Veron Dobruna mit 2:0 gewonnen. Doch nicht nur die makellose Bilanz von zwei Siegen und 8:1-Toren führt zu einem rundherum positiven Fazit im Lager der Westsachsen.
Spieler des FSV Zwickau bekommen freien Nachmittag
Lenk: "Es hat alles gepasst, angefangen beim Wetter, über die Trainingsbedingungen, das Hotel bis hin zu den Inhalten, die wir umsetzen wollten. Erfreulicherweise haben wir auch keine Verletzten zu beklagen, und lediglich Sonny Ziemer kränkelt ein bisschen."
Den Samstagnachmittag bekamen die Spieler noch mal zu ihrer freien Verfügung, um die letzten Stunden an der türkischen Riviera zu genießen, bevor es heißt, die Taschen zu packen.
Sonntag, 11 Uhr türkischer Zeit, geht von Antalya aus der Flieger in Richtung Heimat, wo der Schmitt-Elf dann noch zwei Wochen bleiben, um den Feinschliff vor dem Regionalligastart am 1. Februar gegen den SV Babelsberg 03 vorzunehmen.
Titelfoto: Marcus Hengst