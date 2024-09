Dritte Niederlage in Folge für den FSV: "Brutale Steigerung" ohne Ertrag

Erst standen Sandro Sengersdorf (25) und Oliver Fobassam (21) nicht nah genug an ihrem Gegenspieler Stefan Maderer (28) und dann grätschte Andrey Startsev (30) gegen Mingi Kang (23) ins Leere, der anschließend in den Strafraum spazierte.

Nach Abpfiff gab es noch Tumulte zwischen Zwickauern und Leipzigern. © Picture Point/Gabor Krieg

Schmitt: "Wir hatten uns das Unentschieden verdient. Und dann kommt die 93. Minute. Handspiel kann man in der Konstellation geben, aber dann kann man in der ersten Halbzeit auch Handelfmeter für uns geben. Diese Subjektivität in der Bewertung ärgert mich!"

Das war passiert: Lloyd-Addo Kuffour (22) drehte sich bei einem Schuss weg und bekam den Ball an den angelegten Arm.

"Kann man pfeifen, muss man aber nicht. In dieser Situation, 93. Minute, 2:2, dann lass doch beide mit dem Unentschieden nach Hause fahren", meinte ein enttäuschter Kuffour, der nach seiner Zehenverletzung aus der Generalprobe gegen Cottbus sein erstes Punktspiel bestritt.

Ähnlich äußerte sich Könnecke: "Ich bin in der ersten Halbzeit bei einer ähnlichen Situation, wo es Elfmeter für uns geben kann, zum Schiri, der zu mir meinte: 'Wenn ich den gegen euch pfeife, würdet ihr euch aufregen.' Der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen."

Was bleibt? Schmitt: "Die Mannschaft hat gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Vom Ergebnis her sind wir noch ein Stück weiter im Tal. Von der Leistung her zeigt der Pfeil nach oben."